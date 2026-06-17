Jak smacznie przygotować młode ziemniaki? Dwa sprawdzone przepisy
Młode ziemniaczki to prawdziwie letni przysmak - niskokaloryczne, pyszne i zdrowe smakują zarówno solo jak i z dodatkami. Jak przyrządzić je szybko i tanio? Oto dwa sprawdzone przepisy!
Spis treści:
- Dlaczego warto jeść młode ziemniaki?
- Dwa sprawdzone przepisy na młode ziemniaki
Dlaczego warto jeść młode ziemniaki?
Młode ziemniaki to bulwy ze zbiorów wczesnoletnich, wykopywane przed pełną dojrzałością. Charakteryzują je: bardzo cienka, łuszcząca się skórka oraz delikatny i lekko orzechowy smak.
Młode ziemniaczki są bardzo zdrowe - mają niewiele kalorii, za to sporo wody, witamin z grupy B, witaminę C oraz dużo potasu. Mają też zdecydowanie mniej skrobi.
Młode ziemniaczki są niewielkie, a ich skórkę można łatwo zeskrobać. Nie wymagają więc obierania - wystarczy je umyć i ugotować. Najlepiej smakują podawane w prosty sposób - np. z masłem, koperkiem, kefirem i mizerią. Już same w sobie stanowią pyszne, lekkie danie.
Młode ziemniaczki mają niski indeks glikemiczny, który można dodatkowo obniżyć, gotując je i schładzając przed spożyciem.
CIEKAWOSTKA: Młode ziemniaki różnią się zazwyczaj od tzw. ziemniaków wczesnych. Te drugie są często sprowadzane z zagranicy już w kwietniu, a prawdziwe młode ziemniaczki pochodzą z lokalnych upraw i pojawiają się dopiero późną wiosną.
Dwa sprawdzone przepisy na młode ziemniaki
Młode ziemniaczki z serem i szynką
Składniki:
- 3 duże młode ziemniaki,
- 3 łyżeczki oleju,
- 6 łyżek startego żółtego sera,
- 6 plasterków szynki pokrojonej w kostkę,
- mała cebula, posiekana w kostkę,
- sól i pieprz do smaku,
- natka pietruszki.
Przygotowanie:
1. Ziemniaki umyj, osusz i zawiń w folię aluminiową. Zapiekaj w 200 stopniach Celsjusza przez około godzinę. Co jakiś czas sprawdzaj ich miękkość.
2. Ziemniaki ostudź, odkrój wierzch i wydrąż częściowo miąższ. Wymieszaj miąższ z usmażoną na oleju szynką i cebulą. Dopraw do smaku.
3. Posyp serem i zapiecz.
Młode ziemniaczki z boczkiem
Składniki:
- 1 kg młodych ziemniaków,
- 1/4 kostki masła,
- kilka plastrów wędzonego boczku,
- ząbek czosnku,
- szczypiorek,
- sól i pieprz do smaku,
- papryka słodka, majeranek, rozmaryn do smaku,
- kwaśna śmietana.
Przygotowanie:
- Ziemniaki umyj i natnij w poprzek. Ułóż w natłuszczonej brytfance.
- Utrzyj masło z czosnkiem i przyprawami. Posmaruj ziemniaki.
- Nakryj ziemniaki folią aluminiową i piecz w 200 stopniach Celsjusza przez około godzinę. Odkryj i dopiecz na złoto.
- Podawaj ze śmietaną, szczypiorkiem oraz ze skwarkami z boczku.
Smacznego!
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