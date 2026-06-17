Jak smacznie przygotować młode ziemniaki? Dwa sprawdzone przepisy

Natalia Jabłońska

Oprac.: Natalia Jabłońska

Młode ziemniaczki to prawdziwie letni przysmak - niskokaloryczne, pyszne i zdrowe smakują zarówno solo jak i z dodatkami. Jak przyrządzić je szybko i tanio? Oto dwa sprawdzone przepisy!

Młode ziemniaki ze śmietaną i koperkiem
Młode ziemniaki to pyszny obiad na lato 123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego warto jeść młode ziemniaki?
  2. Dwa sprawdzone przepisy na młode ziemniaki

Dlaczego warto jeść młode ziemniaki?

Młode ziemniaki to bulwy ze zbiorów wczesnoletnich, wykopywane przed pełną dojrzałością. Charakteryzują je: bardzo cienka, łuszcząca się skórka oraz delikatny i lekko orzechowy smak.

Młode ziemniaczki są bardzo zdrowe - mają niewiele kalorii, za to sporo wody, witamin z grupy B, witaminę C oraz dużo potasu. Mają też zdecydowanie mniej skrobi.

Młode ziemniaczki są niewielkie, a ich skórkę można łatwo zeskrobać. Nie wymagają więc obierania - wystarczy je umyć i ugotować. Najlepiej smakują podawane w prosty sposób - np. z masłem, koperkiem, kefirem i mizerią. Już same w sobie stanowią pyszne, lekkie danie.

Młode ziemniaczki mają niski indeks glikemiczny, który można dodatkowo obniżyć, gotując je i schładzając przed spożyciem.

CIEKAWOSTKA: Młode ziemniaki różnią się zazwyczaj od tzw. ziemniaków wczesnych. Te drugie są często sprowadzane z zagranicy już w kwietniu, a prawdziwe młode ziemniaczki pochodzą z lokalnych upraw i pojawiają się dopiero późną wiosną.

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Upieczone ziemniaki z chrupiącą skórką, rozkrojone i ozdobione świeżym rozmarynem na brązowym talerzu.
Młode ziemniaki mogą być pełnoprawnym daniem123RF/PICSEL

Dwa sprawdzone przepisy na młode ziemniaki

Młode ziemniaczki z serem i szynką 

Składniki: 

  • 3 duże młode ziemniaki,
  • 3 łyżeczki oleju,
  • 6 łyżek startego żółtego sera,
  • 6 plasterków szynki pokrojonej w kostkę,
  • mała cebula, posiekana w kostkę,
  • sól i pieprz do smaku,
  • natka pietruszki.

Przygotowanie: 

1. Ziemniaki umyj, osusz i zawiń w folię aluminiową. Zapiekaj w 200 stopniach Celsjusza przez około godzinę. Co jakiś czas sprawdzaj ich miękkość.

2. Ziemniaki ostudź, odkrój wierzch i wydrąż częściowo miąższ. Wymieszaj miąższ z usmażoną na oleju szynką i cebulą. Dopraw do smaku.

3. Posyp serem i zapiecz.

Młode ziemniaczki z boczkiem 

Składniki:

  • 1 kg młodych ziemniaków,
  • 1/4 kostki masła,
  • kilka plastrów wędzonego boczku,
  • ząbek czosnku,
  • szczypiorek,
  • sól i pieprz do smaku,
  • papryka słodka, majeranek, rozmaryn do smaku,
  • kwaśna śmietana.

Przygotowanie: 

  1. Ziemniaki umyj i natnij w poprzek. Ułóż w natłuszczonej brytfance.
  2. Utrzyj masło z czosnkiem i przyprawami. Posmaruj ziemniaki.
  3. Nakryj ziemniaki folią aluminiową i piecz w 200 stopniach Celsjusza przez około godzinę. Odkryj i dopiecz na złoto.
  4. Podawaj ze śmietaną, szczypiorkiem oraz ze skwarkami z boczku.

Smacznego! 

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