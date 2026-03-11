Jak wybrać najlepsze mięso mielone? Uważaj na sztuczki producentów

Oprac.: InteriaKobieta Redakcja

Mięso mielone w zależności od producenta może mieć bardzo różny skład. Czasem mięso stanowi zaledwie 70 proc. Całego produktu, a reszta to tłuszcz, woda, białko czy ogromne ilości soli. Sprawdź, na co zwrócić szczególną uwagę, kupując mielone mięso i jak dobrać je do tego, co zamierzamy z niego przyrządzić.

Opakowania mięsa mielonego o różowo-czerwonej barwie na sklepowej półce, zapakowane w przezroczystą folię.
Mięso mielone w składzie ma też dodatki. Które jest najlepsze?darksoul72123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Co można znaleźć w mięsie mielonym?
  2. Na co zwracać uwagę przy zakupie mięsa mielonego?
  3. Jakie mięso najlepsze na spaghetti czy kotlety?

Co można znaleźć w mięsie mielonym?

Mięso mielone to najczęściej rozdrobniona łopatka wieprzowa, szynka, antrykot czy udziec drobiu. Najlepszym wyborem jest możliwość zakupu świeżo zmielonego mięsa z poszczególnych kawałków. W marketach dostępne jest jednak tylko paczkowane mięso mielone, w którym można znaleźć mięso oddzielone mechanicznie (MOM), dodatek tłuszczu, soli, wzmacniacze smaku oraz konserwanty.

Najgorsze jakościowo jest mięso garmażeryjne, które zawiera znacznie mniej "czystego" mięsa, a więcej wypełniaczy w postaci tłuszczu, polepszaczy smaku i konserwantów. Zwykle ma ono znacznie mniej wartości odżywczych. Producenci nazywają je często mięsem kulinarnym czy mięsem na kotlety.

Zobacz również:

Wyrób garmażeryjny wygląda jak zwykłe mięso mielone, jednak jest pełen dodatków. Jeśli mamy możliwość, lepiej wybrać prawdziwe mięso i poprosić o jego zmielenie.
Porady

Takiego mięsa lepiej nie kupuj. Jego skład może cię zaskoczyć

Anna Jabłońska-Adamska
Anna Jabłońska-Adamska

Na co zwracać uwagę przy zakupie mięsa mielonego?

Kupując paczkowane mięso mielone, należy dokładnie czytać etykiety. Im krótszy skład, tym lepiej. Kluczowa jest również informacja o procentowej zawartości - najlepiej wybierać produkty "100 proc. mięsa". Jeśli produkt charakteryzuje się długim terminem przydatności do spożycia, najprawdopodobniej zawiera sporo konserwantów.

Zawsze powinno się też zwracać uwagę na kolor i zapach produktu. Świeże mięso wieprzowe ma kolor jasnoróżowy lub czerwony, wołowina powinna być ciemnoczerwona, a indyk bladoróżowy. Szary odcień mięsa i lekko połyskująca powłoka oraz nieprzyjemny zapach to oznaki nieświeżości, a nawet zepsutego produktu. Niestety mięso mielone psuje się znacznie szybciej niż to w kawałku. Dlatego niejednolita struktura czy pojawienie się wody w opakowaniu powinno nas skłonić do rezygnacji z zakupu.

Nie tylko kotlety, mięso mielone można wykorzystać bardziej kreatywnie
Jakie mięso jest najlepsze na kotlety mielone?123RF/PICSEL

Jakie mięso najlepsze na spaghetti czy kotlety?

Na co dzień najlepiej wybierać mięso mielone z indyka, które jest znacznie chudsze i zdrowsze dla serca. Jest ono nie tylko lekkostrawne, ale też wartościowe odżywczo. Idealnie nadaje się do przyrządzania pulpetów w sosie pomidorowym.

Na kotlety mielone i mięso do burgerów dobrze sprawdzi się chuda wołowina, a rzadziej ze względu na obecność tłuszczów nasyconych - wieprzowina. Najbardziej soczyste kotlety wychodzą z mielonej karkówki czy łopatki wieprzowej.

Do spaghetti dobrym rozwiązaniem są mieszanki wołowo-wieprzowe.

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energię
Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energięCanva ProINTERIA.PL
„Zdrowie na widelcu”: Domowy chrzan. Czym się kierować przy zakupie korzeni? Polsat Cafe

Najnowsze