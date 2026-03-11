Spis treści: Co można znaleźć w mięsie mielonym? Na co zwracać uwagę przy zakupie mięsa mielonego? Jakie mięso najlepsze na spaghetti czy kotlety?

Co można znaleźć w mięsie mielonym?

Mięso mielone to najczęściej rozdrobniona łopatka wieprzowa, szynka, antrykot czy udziec drobiu. Najlepszym wyborem jest możliwość zakupu świeżo zmielonego mięsa z poszczególnych kawałków. W marketach dostępne jest jednak tylko paczkowane mięso mielone, w którym można znaleźć mięso oddzielone mechanicznie (MOM), dodatek tłuszczu, soli, wzmacniacze smaku oraz konserwanty.

Najgorsze jakościowo jest mięso garmażeryjne, które zawiera znacznie mniej "czystego" mięsa, a więcej wypełniaczy w postaci tłuszczu, polepszaczy smaku i konserwantów. Zwykle ma ono znacznie mniej wartości odżywczych. Producenci nazywają je często mięsem kulinarnym czy mięsem na kotlety.

Na co zwracać uwagę przy zakupie mięsa mielonego?

Kupując paczkowane mięso mielone, należy dokładnie czytać etykiety. Im krótszy skład, tym lepiej. Kluczowa jest również informacja o procentowej zawartości - najlepiej wybierać produkty "100 proc. mięsa". Jeśli produkt charakteryzuje się długim terminem przydatności do spożycia, najprawdopodobniej zawiera sporo konserwantów.

Zawsze powinno się też zwracać uwagę na kolor i zapach produktu. Świeże mięso wieprzowe ma kolor jasnoróżowy lub czerwony, wołowina powinna być ciemnoczerwona, a indyk bladoróżowy. Szary odcień mięsa i lekko połyskująca powłoka oraz nieprzyjemny zapach to oznaki nieświeżości, a nawet zepsutego produktu. Niestety mięso mielone psuje się znacznie szybciej niż to w kawałku. Dlatego niejednolita struktura czy pojawienie się wody w opakowaniu powinno nas skłonić do rezygnacji z zakupu.

Jakie mięso najlepsze na spaghetti czy kotlety?

Na co dzień najlepiej wybierać mięso mielone z indyka, które jest znacznie chudsze i zdrowsze dla serca. Jest ono nie tylko lekkostrawne, ale też wartościowe odżywczo. Idealnie nadaje się do przyrządzania pulpetów w sosie pomidorowym.

Na kotlety mielone i mięso do burgerów dobrze sprawdzi się chuda wołowina, a rzadziej ze względu na obecność tłuszczów nasyconych - wieprzowina. Najbardziej soczyste kotlety wychodzą z mielonej karkówki czy łopatki wieprzowej.

Do spaghetti dobrym rozwiązaniem są mieszanki wołowo-wieprzowe.

