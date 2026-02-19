Kuchnia francuska kojarzy się zazwyczaj z lekkością, regionalną różnorodnością, wysoką jakością składników i umiarkowanymi porcjami. Cały świat zna tak charakterystyczne dla niej produkty jak:

oliwa,

zioła,

owoce morza,

sery,

bagietki,

croissanty,

ślimaki,

foie gras,

makaroniki,

crème brûlée.

Francuzi słyną z tego, że jedzą bardzo niespiesznie, a obowiązkowym elementem każdego posiłku są ich pyszne sery, podawane pod koniec posiłku.

Francuska kuchnia ma także swoje kulinarne klasyki z zupą cebulową i wołowiną po burgundzku na czele. Jak przygotować w domu typowy francuski obiad?

Typowy francuski obiad: Ten zestaw to kulinarny hit

Najpopularniejszą francuską zupą jest oczywiście zupa cebulowa z dodatkiem wina. Przepis na nią jest stosunkowo prosty i zawsze się udaje!

Składniki:

cebula 1,5 kg,

masło 200 g,

białe wino 100 ml,

bulion 1,5 l,

sól i pieprz do smaku,

bagietka,

ser gruyère 100 g,

świeży tymianek i szczypiorek.

Zupa cebulowa Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio 123RF/PICSEL

Przygotowanie:

1. Obierz cebulę i pokrój ją w plastry o grubości mniej więcej czterech milimetrów. Przełóż do dużego garnka i dołóż masło, posól i smaż na niewielkim ogniu przez 75 - 90 minut. Nie przypal!

2. Wlej białe wino i prawie całkowicie odparuj. Dolej bulion, dopraw solą, pieprzem i tymiankiem do smaku. Gotuj przez 15 minut.

3. Przygotuj grzanki, smażąc kromki bagietki z obu stron na maśle, aż będą złociste. Do żaroodpornego naczynia nalej porcję zupy, połóż grzankę, posyp serem i zapiekaj, aż ser się roztopi. Posyp szczypiorkiem.

Na drugie danie Francuzi polecają swoje flagowe danie, czyli wołowinę po burgundzku (bœuf bourguignon). Robi się ją tradycyjnie z łopatki wołowej, która zachowuje miękką konsystencję mimo wielogodzinnego gotowania.

Wołowina po burgundzku Oleksandr Prokopenko 123RF/PICSEL

Składniki:

łopatka wołowa 1,5 kg,

olej roślinny,

3 marchewki,

5 szalotek,

czerwone wino 500 ml,

liść laurowy,

tymianek 2 gałązki,

bulion mięsny 500 ml,

pieczarki 350 g,

masło,

cebula 200 g,

boczek 200 g,

sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:

1. Mięso pokrój w plastry o grubości około 3 centymetrów, dodaj sól i smaż na oleju lub maśle klarowanym. Obsmaż także 2 marchewki przekrojone na pół i szalotki. Zdeglasuj patelnię winem (technika kulinarna polegająca na podlaniu gorącej patelni płynem np. winem zaraz po smażeniu mięsa lub warzyw. Celem jest rozpuszczenie i zebranie z dna przypieczonych, karmelizowanych resztek, które zawierają najwięcej aromatu).

2. Ułóż mięso jedną warstwą w naczyniu do pieczenia, dorzuć marchewki i szalotki, liście laurowe, tymianek, wino i bulion. Naczynie przykryj i włóż do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni.

3. Umyj pieczarki i obsmaż je wraz z cebulkami na maśle z solą i pieprzem. Duś pod przykryciem około 10 minut. Boczek pokrój w kostkę i obsmaż.

4. Po godzinie duszenia przewróć mięso na drugą stronę i duś dalej aż będzie miękkie. Gdy będzie gotowe, odcedź sos i ostatecznie dopraw. Danie podawaj z cebulkami, pieczarkami, boczkiem i ziemniakami.

Smacznego!

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

