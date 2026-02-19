Jak wygląda typowy francuski obiad? To kulinarny hit

Kuchnia francuska słynie z bagietek, croissantów, makaroników i pysznych serów. Nie wszyscy wiedzą jednak, że może się też pochwalić najlepszą zupą cebulową na świecie i świetnie przyrządzoną wołowiną. Oto typowy francuski obiad, który z powodzeniem przygotujecie w domu!

Gulasz wołowy z dużymi kawałkami mięsa, marchewką i cebulą w gęstym, czerwonym sosie w metalowym garnku z uchwytami, ustawiony na ciemnej powierzchni.
Francuzi kochają wołowinę po burgundzku123RF/PICSEL

Kuchnia francuska kojarzy się zazwyczaj z lekkością, regionalną różnorodnością, wysoką jakością składników i umiarkowanymi porcjami. Cały świat zna tak charakterystyczne dla niej produkty jak:

  • oliwa,
  • zioła,
  • owoce morza,
  • sery,
  • bagietki,
  • croissanty,
  • ślimaki,
  • foie gras,
  • makaroniki,
  • crème brûlée.

Francuzi słyną z tego, że jedzą bardzo niespiesznie, a obowiązkowym elementem każdego posiłku są ich pyszne sery, podawane pod koniec posiłku.

Francuska kuchnia ma także swoje kulinarne klasyki z zupą cebulową i wołowiną po burgundzku na czele. Jak przygotować w domu typowy francuski obiad?

Typowy francuski obiad: Ten zestaw to kulinarny hit

Najpopularniejszą francuską zupą jest oczywiście zupa cebulowa z dodatkiem wina. Przepis na nią jest stosunkowo prosty i zawsze się udaje!

Składniki: 

  • cebula 1,5 kg,
  • masło 200 g,
  • białe wino 100 ml,
  • bulion 1,5 l,
  • sól i pieprz do smaku,
  • bagietka,
  • ser gruyère 100 g,
  • świeży tymianek i szczypiorek.
Miska gorącej zupy cebulowej z roztopionym serem na wierzchu, przyozdobiona grzanką i odrobiną szczypiorku. W tle plastry sera, pieczywo i łyżka, wszystko na jasnym, kuchennym blacie.
Zupa cebulowaOlga Yastremska, New Africa, Africa Studio123RF/PICSEL

Przygotowanie:

1. Obierz cebulę i pokrój ją w plastry o grubości mniej więcej czterech milimetrów. Przełóż do dużego garnka i dołóż masło, posól i smaż na niewielkim ogniu przez 75 - 90 minut. Nie przypal!

2. Wlej białe wino i prawie całkowicie odparuj. Dolej bulion, dopraw solą, pieprzem i tymiankiem do smaku. Gotuj przez 15 minut.

3. Przygotuj grzanki, smażąc kromki bagietki z obu stron na maśle, aż będą złociste. Do żaroodpornego naczynia nalej porcję zupy, połóż grzankę, posyp serem i zapiekaj, aż ser się roztopi. Posyp szczypiorkiem.

Na drugie danie Francuzi polecają swoje flagowe danie, czyli wołowinę po burgundzku (bœuf bourguignon). Robi się ją tradycyjnie z łopatki wołowej, która zachowuje miękką konsystencję mimo wielogodzinnego gotowania.

Duże kawałki wołowiny duszone z marchewką, grzybami, cebulką i pietruszką w bogatym, ciemnym sosie, podane w czarnej patelni na jasnym tle, obok świeże gałązki rozmarynu.
Wołowina po burgundzkuOleksandr Prokopenko123RF/PICSEL

Składniki: 

  • łopatka wołowa 1,5 kg,
  • olej roślinny,
  • 3 marchewki,
  • 5 szalotek,
  • czerwone wino 500 ml,
  • liść laurowy,
  • tymianek 2 gałązki,
  • bulion mięsny 500 ml,
  • pieczarki 350 g,
  • masło,
  • cebula 200 g,
  • boczek 200 g,
  • sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie: 

1. Mięso pokrój w plastry o grubości około 3 centymetrów, dodaj sól i smaż na oleju lub maśle klarowanym. Obsmaż także 2 marchewki przekrojone na pół i szalotki. Zdeglasuj patelnię winem (technika kulinarna polegająca na podlaniu gorącej patelni płynem np. winem zaraz po smażeniu mięsa lub warzyw. Celem jest rozpuszczenie i zebranie z dna przypieczonych, karmelizowanych resztek, które zawierają najwięcej aromatu).

2. Ułóż mięso jedną warstwą w naczyniu do pieczenia, dorzuć marchewki i szalotki, liście laurowe, tymianek, wino i bulion. Naczynie przykryj i włóż do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni.

3. Umyj pieczarki i obsmaż je wraz z cebulkami na maśle z solą i pieprzem. Duś pod przykryciem około 10 minut. Boczek pokrój w kostkę i obsmaż.

4. Po godzinie duszenia przewróć mięso na drugą stronę i duś dalej aż będzie miękkie. Gdy będzie gotowe, odcedź sos i ostatecznie dopraw. Danie podawaj z cebulkami, pieczarkami, boczkiem i ziemniakami.

Smacznego! 

Kolorowe dania kuchni azjatyckiej z miseczką ryżu, talerzem zielonej fasoli edamame, kęsami mięsa z sezamem oraz świeżymi warzywami i cytryną
Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL
