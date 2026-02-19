Jak wygląda typowy francuski obiad? To kulinarny hit
Kuchnia francuska słynie z bagietek, croissantów, makaroników i pysznych serów. Nie wszyscy wiedzą jednak, że może się też pochwalić najlepszą zupą cebulową na świecie i świetnie przyrządzoną wołowiną. Oto typowy francuski obiad, który z powodzeniem przygotujecie w domu!
Kuchnia francuska kojarzy się zazwyczaj z lekkością, regionalną różnorodnością, wysoką jakością składników i umiarkowanymi porcjami. Cały świat zna tak charakterystyczne dla niej produkty jak:
- oliwa,
- zioła,
- owoce morza,
- sery,
- bagietki,
- croissanty,
- ślimaki,
- foie gras,
- makaroniki,
- crème brûlée.
Francuzi słyną z tego, że jedzą bardzo niespiesznie, a obowiązkowym elementem każdego posiłku są ich pyszne sery, podawane pod koniec posiłku.
Francuska kuchnia ma także swoje kulinarne klasyki z zupą cebulową i wołowiną po burgundzku na czele. Jak przygotować w domu typowy francuski obiad?
Typowy francuski obiad: Ten zestaw to kulinarny hit
Najpopularniejszą francuską zupą jest oczywiście zupa cebulowa z dodatkiem wina. Przepis na nią jest stosunkowo prosty i zawsze się udaje!
Składniki:
- cebula 1,5 kg,
- masło 200 g,
- białe wino 100 ml,
- bulion 1,5 l,
- sól i pieprz do smaku,
- bagietka,
- ser gruyère 100 g,
- świeży tymianek i szczypiorek.
Przygotowanie:
1. Obierz cebulę i pokrój ją w plastry o grubości mniej więcej czterech milimetrów. Przełóż do dużego garnka i dołóż masło, posól i smaż na niewielkim ogniu przez 75 - 90 minut. Nie przypal!
2. Wlej białe wino i prawie całkowicie odparuj. Dolej bulion, dopraw solą, pieprzem i tymiankiem do smaku. Gotuj przez 15 minut.
3. Przygotuj grzanki, smażąc kromki bagietki z obu stron na maśle, aż będą złociste. Do żaroodpornego naczynia nalej porcję zupy, połóż grzankę, posyp serem i zapiekaj, aż ser się roztopi. Posyp szczypiorkiem.
Na drugie danie Francuzi polecają swoje flagowe danie, czyli wołowinę po burgundzku (bœuf bourguignon). Robi się ją tradycyjnie z łopatki wołowej, która zachowuje miękką konsystencję mimo wielogodzinnego gotowania.
Składniki:
- łopatka wołowa 1,5 kg,
- olej roślinny,
- 3 marchewki,
- 5 szalotek,
- czerwone wino 500 ml,
- liść laurowy,
- tymianek 2 gałązki,
- bulion mięsny 500 ml,
- pieczarki 350 g,
- masło,
- cebula 200 g,
- boczek 200 g,
- sól i pieprz do smaku.
Przygotowanie:
1. Mięso pokrój w plastry o grubości około 3 centymetrów, dodaj sól i smaż na oleju lub maśle klarowanym. Obsmaż także 2 marchewki przekrojone na pół i szalotki. Zdeglasuj patelnię winem (technika kulinarna polegająca na podlaniu gorącej patelni płynem np. winem zaraz po smażeniu mięsa lub warzyw. Celem jest rozpuszczenie i zebranie z dna przypieczonych, karmelizowanych resztek, które zawierają najwięcej aromatu).
2. Ułóż mięso jedną warstwą w naczyniu do pieczenia, dorzuć marchewki i szalotki, liście laurowe, tymianek, wino i bulion. Naczynie przykryj i włóż do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni.
3. Umyj pieczarki i obsmaż je wraz z cebulkami na maśle z solą i pieprzem. Duś pod przykryciem około 10 minut. Boczek pokrój w kostkę i obsmaż.
4. Po godzinie duszenia przewróć mięso na drugą stronę i duś dalej aż będzie miękkie. Gdy będzie gotowe, odcedź sos i ostatecznie dopraw. Danie podawaj z cebulkami, pieczarkami, boczkiem i ziemniakami.
Smacznego!
