Pampuchy - co to za potrawa?

Kluski, pampuchy, buchty, pyzy, a może parowańce? Jak się u Was na nie mówi? Ponoć istnieje jeszcze wiele innych określeń na ten przysmak. Jedno jest pewne - są przepyszne, mięciutkie i znikają ze stołu w mgnieniu oka. Pampuchy to tradycyjne polskie bułeczki, zrobione z delikatnego ciasta drożdżowego, które przed laty były regularnie robione w większości polskich domów. Dzięki temu, że przygotowywane są na parze, zachowują miękkość, są pulchne, o sprężystej konsystencji. Mogą być podawane na słodko - z dżemem, cukrem, owocami, czekoladowym sosem lub na wytrawnie - jako dodatek do gulaszu, sosów i mięs.

Jak zrobić kluski na parze? Przepis krok po kroku

Kluski na parze to potrawa nieco przez nas zapomniana, jednak z uwagi na to, że coraz częściej i chętniej powracamy do przepisów sprzed lat, warto odtworzyć również ten na pampuchy. Doskonale sprawdzą się np. w czasie wizyty gości lub gdy nie masz pomysłu na obiad. Ciasto na buchty przygotowuje się podobnie jak to na tradycyjne pączki, jednak są zdecydowanie mniej kaloryczne, bo nie smaży się ich w głębokim tłuszczu. Mogą być więc również alternatywą na Tłusty Czwartek dla tych, którzy szukają pomysłu na lżejszy, a równie smaczny przysmak.

Przyrządzenie klusek na parze nie jest skomplikowane, a wszystkie składniki masz zapewne w swojej kuchni. Zatem do dzieła!

Składniki 250 g mąki

25 g drożdży

2 łyżeczki cukru

½ szklanki mleka

1 jajko

25 g masła

Sposób przygotowania:

Drożdże, cukier i podgrzane mleko umieść w miseczce, wymieszaj, aż drożdże całkowicie się rozpuszczą. Odstawiam zaczyn na 10-15 minut. Masło rozpuść w rondelku i odstaw do przestygnięcia. Do misy miksera wsyp mąkę, dodaj zaczyn z drożdży i jajko. Wyrabiaj do uzyskania jednolitej konsystencji (możesz oczywiście też wyrobić ręcznie). Na koniec dodaj rozpuszczone masło i jeszcze raz wyrób. Ciasto przykryj bawełnianą ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na minimum 30-40 minut, a najlepiej 1 godzinę, tak aby podwoiło objętość. Wyrośnięte ciasto rozwałkowuj na grubość ok. 1 cm. Szklanką wykrawaj kółka i odstaw jeszcze raz do wyrośnięcia. Wyrośnięte kluski układaj na sitku w garnku do gotowania na parze. Do garnka nalej kilka centymetrów wody, a kiedy zacznie się gotować włóż sitko z kluskami i przykryj pokrywką. Gotuj około 7-8 minut. Kluski podawaj na ciepło z owocami, czekoladą lub wytrawnym sosem.

Smacznego!

