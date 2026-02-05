Spis treści: Skąd wzięła się jego nazwa i dlaczego budzi aż tyle emocji? Jak przygotować słynnego kurczaka?

Skąd wzięła się jego nazwa i dlaczego budzi aż tyle emocji?

Proste składniki, kremowy sos i spektakularny efekt smakowy sprawiły, że kurczak "Marry me" stał się symbolem romantycznej kolacji, smacznego jedzenia i kulinarnego hitu internetu. Ale skąd w ogóle wzięło się to danie? Historia przepisu na tego fenomenalnego kurczaka sięga Stanów Zjednoczonych, gdzie przepis spopularyzował się za sprawą redaktorów kulinarnych i blogerów, a następnie został podchwycony przez TikToka i Instagrama.

Według anegdoty, po spróbowaniu tej potrawy ktoś miał powiedzieć, że smak jest tak dobry, iż osoba, która ją przygotowała, zasługuje na oświadczyny. Chwytliwa nazwa zrobiła resztę. Na czym polega jego wyjątkowość? Przecież przepisów na przygotowanie dań z drobiu jest cała masa, więc dlaczego to akurat ten przepis zyskał taką popularność?

To danie opiera się na kilku łatwo dostępnych składnikach, które w połączeniu tworzą niezwykle głęboki, kremowy i wyrazisty smak. Podstawą są piersi z kurczaka obsmażone na złoto, a następnie duszone w aksamitnym sosie na bazie śmietanki, czosnku, parmezanu i suszonych pomidorów. Całość doprawiona jest ziołami, najczęściej tymiankiem i bazylią, co nadaje potrawie lekko śródziemnomorski charakter.

Klucz tkwi w sosie. Jest kremowy, aromatyczny, lekko słodkawy od suszonych pomidorów i jednocześnie wyrazisty dzięki serowi oraz czosnkowi. To połączenie sprawia, że smak jest intensywny, ale jednocześnie bardzo komfortowy i "otulający". Danie świetnie komponuje się z makaronem, ryżem, purée ziemniaczanym lub świeżym pieczywem, które pozwala wykorzystać każdą kroplę sosu.

Jak przygotować słynnego kurczaka?

Przygotowanie nie jest skomplikowane, co również przyczyniło się do jego popularności. Najpierw kurczaka doprawia się solą i pieprzem, a następnie obsmaża na patelni do uzyskania złocistej skórki. Po zdjęciu mięsa z patelni na tym samym tłuszczu podsmaża się czosnek i suszone pomidory. Następnie dodaje się śmietankę, starty parmezan oraz zioła, tworząc gęsty, aromatyczny sos. Do tak przygotowanej bazy wraca kurczak, który dusi się jeszcze kilka minut, by nasiąknąć smakiem.

Fenomen kurczaka Marry Me nie polega wyłącznie na smaku. Do tego danie wygląda efektownie na talerzu, jest proste do przygotowania nawet dla osób bez dużego doświadczenia w kuchni i daje poczucie luksusu bez konieczności używania wyszukanych składników. Dodatkowo jego romantyczna legenda sprawia, że chętnie pojawia się jako propozycja na randkę w domu, rocznicową kolację czy wyjątkowy walentynkowy wieczór we dwoje.

