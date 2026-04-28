Jak zrobić placki ziemniaczane z młodych ziemniaków? Prosty trik, dzięki któremu wyjdą pyszne i chrupiące

Paulina Szymczak

Paulina Szymczak

Placki ziemniaczane to klasyka polskiej kuchni - chrupiące z zewnątrz, miękkie w środku, pachnące wspomnieniami z dzieciństwa. Ale co z młodymi ziemniakami? Czy z nich też można zrobić udane placki? Odpowiedź brzmi: tak! Wystarczy znać kilka trików, żeby wyszły idealne - złociste, aromatyczne i bez rozpadania się na patelni.

Placki ziemniaczane z młodych ziemniaków na białym talerzu, na kuchennym ręczniku na szarej powierzchni.
Placki ziemniaczane z młodych ziemniaków

Spis treści:

  1. Młode ziemniaki - inne, ale warte zachodu
  2. Jak zrobić placki ziemniaczane z młodych ziemniaków?
  3. Z czym podawać placki ziemniaczane?

Młode ziemniaki - inne, ale warte zachodu

W przeciwieństwie do starych ziemniaków, młode mają więcej wody i mniej skrobi. To oznacza, że trzeba nieco inaczej podejść do przepisu, ale efekt nadal może być rewelacyjny. Placki z młodych ziemniaków będą nieco delikatniejsze w strukturze i bardziej subtelne w smaku.

Składniki (na ok. 2 porcje):

  • 700-800 g młodych ziemniaków
  • 1 mała cebula
  • 1 jajko
  • 1,5-2 łyżki mąki pszennej (lub ziemniaczanej)
  • sól, pieprz do smaku
  • olej do smażenia

Zobacz również:

Młode ziemniaki to klasyka polskiej kuchni
Kuchnia

Młode ziemniaki – inspiracje na dania, które pokochasz od pierwszego kęsa

Magda Kania
Magda Kania

Jak zrobić placki ziemniaczane z młodych ziemniaków?

  1. Obierz młode ziemniaki - cienką skórkę najłatwiej usunąć ostrym nożykiem lub gąbką do warzyw. Umyj dokładnie i osusz.
  2. Zetrzyj ziemniaki i cebulę na tarce - najlepiej na drobnych oczkach. Możesz użyć robota kuchennego, jeśli chcesz zaoszczędzić czas.
  3. Odsącz masę - to kluczowy krok. Młode ziemniaki puszczają dużo soku, więc warto masę przełożyć na sitko lub do bawełnianej ściereczki i odcisnąć z nadmiaru wody.
  4. Zachowaj skrobię! Po odciśnięciu zostaw wodę z tartych ziemniaków na chwilę - na dnie zbierze się biały osad. To naturalna skrobia - dodaj ją z powrotem do masy.
  5. Wymieszaj składniki - dodaj jajko, mąkę, przyprawy i dobrze wszystko wymieszaj. Jeśli masa wydaje się zbyt rzadka, dodaj jeszcze odrobinę mąki.
  6. Smaż na dobrze rozgrzanym oleju - nakładaj porcje łyżką i lekko spłaszcz, by placki były cienkie i chrupiące. Smaż po 2-3 minuty z każdej strony, aż się zarumienią.
  7. Osącz z tłuszczu - po usmażeniu przełóż placki na ręcznik papierowy, by pozbyć się nadmiaru tłuszczu.
Talerz z kilkoma złocistymi plackami ziemniaczanymi podanymi z sosem śmietanowym, trzymany przez osobę ubraną w biały fartuch i brązową koszulę.
Chrupiące placki ziemniaczane

Z czym podawać placki ziemniaczane?

To już kwestia gustu. Klasyka to śmietana i cukier (tak, niektórzy nie wyobrażają sobie inaczej!). Można też zaserwować je z gulaszem, sosem grzybowym, jogurtem greckim z koperkiem albo po prostu z kwaśną śmietaną i szczypiorkiem.

