Obierz młode ziemniaki - cienką skórkę najłatwiej usunąć ostrym nożykiem lub gąbką do warzyw. Umyj dokładnie i osusz.

Zetrzyj ziemniaki i cebulę na tarce - najlepiej na drobnych oczkach. Możesz użyć robota kuchennego, jeśli chcesz zaoszczędzić czas.

Odsącz masę - to kluczowy krok. Młode ziemniaki puszczają dużo soku, więc warto masę przełożyć na sitko lub do bawełnianej ściereczki i odcisnąć z nadmiaru wody.

Zachowaj skrobię! Po odciśnięciu zostaw wodę z tartych ziemniaków na chwilę - na dnie zbierze się biały osad. To naturalna skrobia - dodaj ją z powrotem do masy.

Wymieszaj składniki - dodaj jajko, mąkę, przyprawy i dobrze wszystko wymieszaj. Jeśli masa wydaje się zbyt rzadka, dodaj jeszcze odrobinę mąki.

Smaż na dobrze rozgrzanym oleju - nakładaj porcje łyżką i lekko spłaszcz, by placki były cienkie i chrupiące. Smaż po 2-3 minuty z każdej strony, aż się zarumienią.