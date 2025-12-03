Spis treści: Śledzie na Wigilię - jak je przygotować? Jak zrobić smaczne śledzie po grecku? Śledzie po grecku na zimno. Przepis krok po kroku

Śledzie na Wigilię - jak je przygotować?

Śledzie po grecku to tradycyjne danie na Święta Bożego Narodzenia, które w polskich domach przyrządza się już od czasów PRL-u. Ich smak to połączenie delikatnej ryby z aromatycznym, słodko-kwaśnym sosem warzywnym. Śledzie same w sobie mają ponadto wiele wartości odżywczych - dostarczają cennych kwasów tłuszczowych omega-3, dobrze przyswajalnego białka, wielu witamin i minerałów. Mimo iż nazwa tej potrawy wskazuje na śródziemnomorskie pochodzenie, nie ma ona nic wspólnego z Grecją. Chodzi bardziej o to, że jest podawana z warzywami.

Zanim przystąpisz do przygotowywania śledzi po grecku, pamiętaj aby dwukrotnie wymoczyć je w wodzie Iakov Filimonov 123RF/PICSEL

Jak zrobić smaczne śledzie po grecku?

Do przyrządzenia ryby po grecku idealnie będzie się nadawał np. dorsz lub śledzie w wersji na zimno. Ważne, aby ryba była świeża i ze sprawdzonego źródła. W trakcie przygotowywania tej wigilijnej potrawy warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów, które wpłyną na jej smak i aromat. Należy pamiętać o wcześniejszym namoczeniu śledzi, jak również o odpowiednim czasie gotowania zalewy. Istotne są także proporcje składników i przypraw. Śledzie po grecku warto zrobić 2-3 dni przed Wigilią i umieścić w lodówce. Dzięki temu smaki idealnie się ze sobą połączą, a potrawa będzie jeszcze lepsza.

Śledzie po grecku na zimno. Przepis krok po kroku

Składniki 300 g matiasów

300 g cebuli

300 g marchwi

5 łyżek przecieru pomidorowego

2 łyżeczki cukru

2 łyżki octu winnego

2 liście laurowe

4 ziarna pieprzu

4 ziarna ziela angielskiego

sól, mielony pieprz

olej

Sposób przygotowania:

Śledzie namocz w zimnej wodzie przez minimum godzinę - po 30 minach zmień wodę na świeżą. Po wyjęciu z wody osusz śledzie i pokrój w skośne kawałki o szerokości około 2 cm. Cebulę pokrój w plastry i podduś na oleju, aż się lekko zarumieni. Dopraw solą i pieprzem. Marchewkę zetrzyj na tarce o grubych oczkach, podduś w osobnym naczyniu na oleju, dopraw solą i pieprzem. Gdy marchew przestygnie, połącz ją z cebulą. Zalewa pomidorowa: koncentrat połącz z cukrem, octem, liśćmi laurowymi, ziarnami pieprzu i zielem angielskim. Do tego dolej szklankę wody i gotuj przez 15-20 minut. Przecier wymieszaj z warzywami. Śledzie i warzywa ułóż na półmisku. Odstaw na noc do lodówki.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło CanvaPro INTERIA.PL

