Jak zrobić pyszne śledzie po grecku? Przygotowania zacznij dwa dni przed Wigilią
Ryba po grecku to jedno z dań serwowanych podczas świąt Bożego Narodzenia. Przyrządzamy je na wiele różnych sposobów, jednak największą popularnością cieszy się w wersji z wykorzystaniem śledzi. Mimo iż przepis na ten rarytas nie jest skomplikowany, należy wiedzieć, co zrobić, by ryba była idealnie doprawiona, a smaki dodatków dobrze się ze sobą połączyły. Jak zatem zrobić świąteczne śledzie po grecku?
Spis treści:
- Śledzie na Wigilię - jak je przygotować?
- Jak zrobić smaczne śledzie po grecku?
- Śledzie po grecku na zimno. Przepis krok po kroku
Śledzie na Wigilię - jak je przygotować?
Śledzie po grecku to tradycyjne danie na Święta Bożego Narodzenia, które w polskich domach przyrządza się już od czasów PRL-u. Ich smak to połączenie delikatnej ryby z aromatycznym, słodko-kwaśnym sosem warzywnym. Śledzie same w sobie mają ponadto wiele wartości odżywczych - dostarczają cennych kwasów tłuszczowych omega-3, dobrze przyswajalnego białka, wielu witamin i minerałów. Mimo iż nazwa tej potrawy wskazuje na śródziemnomorskie pochodzenie, nie ma ona nic wspólnego z Grecją. Chodzi bardziej o to, że jest podawana z warzywami.
Jak zrobić smaczne śledzie po grecku?
Do przyrządzenia ryby po grecku idealnie będzie się nadawał np. dorsz lub śledzie w wersji na zimno. Ważne, aby ryba była świeża i ze sprawdzonego źródła. W trakcie przygotowywania tej wigilijnej potrawy warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów, które wpłyną na jej smak i aromat. Należy pamiętać o wcześniejszym namoczeniu śledzi, jak również o odpowiednim czasie gotowania zalewy. Istotne są także proporcje składników i przypraw. Śledzie po grecku warto zrobić 2-3 dni przed Wigilią i umieścić w lodówce. Dzięki temu smaki idealnie się ze sobą połączą, a potrawa będzie jeszcze lepsza.
Śledzie po grecku na zimno. Przepis krok po kroku
Składniki
- 300 g matiasów
- 300 g cebuli
- 300 g marchwi
- 5 łyżek przecieru pomidorowego
- 2 łyżeczki cukru
- 2 łyżki octu winnego
- 2 liście laurowe
- 4 ziarna pieprzu
- 4 ziarna ziela angielskiego
- sól, mielony pieprz
- olej
Sposób przygotowania:
- Śledzie namocz w zimnej wodzie przez minimum godzinę - po 30 minach zmień wodę na świeżą.
- Po wyjęciu z wody osusz śledzie i pokrój w skośne kawałki o szerokości około 2 cm.
- Cebulę pokrój w plastry i podduś na oleju, aż się lekko zarumieni. Dopraw solą i pieprzem.
- Marchewkę zetrzyj na tarce o grubych oczkach, podduś w osobnym naczyniu na oleju, dopraw solą i pieprzem. Gdy marchew przestygnie, połącz ją z cebulą.
- Zalewa pomidorowa: koncentrat połącz z cukrem, octem, liśćmi laurowymi, ziarnami pieprzu i zielem angielskim. Do tego dolej szklankę wody i gotuj przez 15-20 minut.
- Przecier wymieszaj z warzywami.
- Śledzie i warzywa ułóż na półmisku. Odstaw na noc do lodówki.
