Jak zrobić pyszne śledzie po grecku? Przygotowania zacznij dwa dni przed Wigilią

InteriaKobieta Redakcja

Ryba po grecku to jedno z dań serwowanych podczas świąt Bożego Narodzenia. Przyrządzamy je na wiele różnych sposobów, jednak największą popularnością cieszy się w wersji z wykorzystaniem śledzi. Mimo iż przepis na ten rarytas nie jest skomplikowany, należy wiedzieć, co zrobić, by ryba była idealnie doprawiona, a smaki dodatków dobrze się ze sobą połączyły. Jak zatem zrobić świąteczne śledzie po grecku?

Kawałki śledzia zanurzone w aromatycznym sosie pomidorowym z cebulą, podane na ciemnym talerzu. W tle widoczne zielone gałązki świerku, sugerujące świąteczny charakter potrawy.
Śledzie po grecku to tradycyjne danie wigilijne, które warto zrobić nieco wcześniejDamian KlamkaEast News

Spis treści:

  1. Śledzie na Wigilię - jak je przygotować?
  2. Jak zrobić smaczne śledzie po grecku?
  3. Śledzie po grecku na zimno. Przepis krok po kroku

Śledzie na Wigilię - jak je przygotować?

Śledzie po grecku to tradycyjne danie na Święta Bożego Narodzenia, które w polskich domach przyrządza się już od czasów PRL-u. Ich smak to połączenie delikatnej ryby z aromatycznym, słodko-kwaśnym sosem warzywnym. Śledzie same w sobie mają ponadto wiele wartości odżywczych - dostarczają cennych kwasów tłuszczowych omega-3, dobrze przyswajalnego białka, wielu witamin i minerałów. Mimo iż nazwa tej potrawy wskazuje na śródziemnomorskie pochodzenie, nie ma ona nic wspólnego z Grecją. Chodzi bardziej o to, że jest podawana z warzywami.

Zobacz również:

FIskesuppe - pyszna, kremowa zupa rybna prosto z Norwegii
Kuchnia

Ta zupa smakuje jak w najlepszej knajpie w Oslo. Podbija serca w całej Europie

Natalia Jabłońska
Pokrojony śledź ułożony na podłużnym białym talerzu, w tle widoczne kawałki pieczywa oraz solniczka na jasnym drewnianym blacie.
Zanim przystąpisz do przygotowywania śledzi po grecku, pamiętaj aby dwukrotnie wymoczyć je w wodzieIakov Filimonov123RF/PICSEL

Jak zrobić smaczne śledzie po grecku?

Do przyrządzenia ryby po grecku idealnie będzie się nadawał np. dorsz lub śledzie w wersji na zimno. Ważne, aby ryba była świeża i ze sprawdzonego źródła. W trakcie przygotowywania tej wigilijnej potrawy warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów, które wpłyną na jej smak i aromat. Należy pamiętać o wcześniejszym namoczeniu śledzi, jak również o odpowiednim czasie gotowania zalewy. Istotne są także proporcje składników i przypraw. Śledzie po grecku warto zrobić 2-3 dni przed Wigilią i umieścić w lodówce. Dzięki temu smaki idealnie się ze sobą połączą, a potrawa będzie jeszcze lepsza.

Śledzie po grecku na zimno. Przepis krok po kroku

Składniki

  • 300 g matiasów
  • 300 g cebuli
  • 300 g marchwi
  • 5 łyżek przecieru pomidorowego
  • 2 łyżeczki cukru
  • 2 łyżki octu winnego
  • 2 liście laurowe
  • 4 ziarna pieprzu
  • 4 ziarna ziela angielskiego
  • sól, mielony pieprz
  • olej

Sposób przygotowania:

  1. Śledzie namocz w zimnej wodzie przez minimum godzinę - po 30 minach zmień wodę na świeżą.
  2. Po wyjęciu z wody osusz śledzie i pokrój w skośne kawałki o szerokości około 2 cm.
  3. Cebulę pokrój w plastry i podduś na oleju, aż się lekko zarumieni. Dopraw solą i pieprzem.
  4. Marchewkę zetrzyj na tarce o grubych oczkach, podduś w osobnym naczyniu na oleju, dopraw solą i pieprzem. Gdy marchew przestygnie, połącz ją z cebulą.
  5. Zalewa pomidorowa: koncentrat połącz z cukrem, octem, liśćmi laurowymi, ziarnami pieprzu i zielem angielskim. Do tego dolej szklankę wody i gotuj przez 15-20 minut.
  6. Przecier wymieszaj z warzywami.
  7. Śledzie i warzywa ułóż na półmisku. Odstaw na noc do lodówki.

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień. 

Kolorowa sałatka z plasterkami ogórka, jajeczek przepiórczych, kawałkami marchewki, kukurydzą, czerwonej kapusty i sałatą na jasnym talerzu, trzymanym przez dwie ręce.
Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanvaProINTERIA.PL
Jan Komasa w podcaście "Zdanowicz pomiędzy wersami": Boję się o swój zawódINTERIA.PL

Najnowsze