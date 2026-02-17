Jak zrobić wietnamski rosół pho w domu? Przepis, który zawsze się udaje

Wietnamski rosół pho cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Zazwyczaj jadamy go w restauracjach specjalizujących się w tej kuchni, ale z powodzeniem możemy zrobić go w domu. Oto przepis, który zawsze się udaje!

Aromatyczna zupa pho z makaronem ryżowym, kawałkami wołowiny, kolendrą, cebulą i dodatkiem papryczki chili podana w zielonej misce. Obok widoczne są dodatki, w tym zioła, limonka oraz sosy.
Wietnamską zupę pho można zrobić w domu 123RF/PICSEL

Wietnamski rosół pho to popularna zupa kuchni wietnamskiej, rodzaj rosołu z makaronem i dodatkami. Tradycyjnie przyrządza się dwa rodzaje pho:

  • pho bo z wołowiną,
  • pho ga z mięsem kurczaka.

Na całym świecie tworzone są dziś jednak różne wariacje tego dania z innymi dodatkami. Swoje wersje znajdą też bez problemu wegetarianie, a nawet weganie. Zdarza się, że do przygotowania zupy wykorzystuje się nawet ponad 20 różnych składników! Zupę najczęściej przyprawia się zieloną kolendrą i dosala sosem rybnym.

Historia zupy pho sięga początku XX wieku i zaczęła się w północnym Wietnamie. Po roku 1954, w związku z migracjami spowodowanymi podziałem Wietnamu na część południową i północną, potrawa ta rozprzestrzeniła się również na inne regiony. Ich mieszkańcy wzmacniali jej skład lokalnymi składnikami i tak pho stała się najpopularniejszym daniem w całym Wietnamie. Co ciekawe, wietnamski rosół je się zarówno na śniadanie, jak i na obiad i kolację, zwykle pałeczkami, wypijając na koniec sam bulion. 

Jak przygotować domowy rosół pho?

Wietnamski rosół pho możemy przygotować w domu. Wystarczy zakupić makaron ryżowy w postaci długich, cienkich wstążek, sos rybny i świeżą kolendrę. Podstawą potrawy może być wołowina lub kurczak. Używanie wieprzowiny uznaje się za poważny błąd i kulinarny nietakt. Wegetarianie i weganie mogą przygotować bezmięsny bulion warzywny, a zamiast mięsa użyć seitan.

Podstawą oryginalnego pho jest sos rybny, który nadaje zupie smaku i aromatu. Zupę pho, szczególnie wołową, powinno się gotować na kościach przynajmniej 12 godzin. Bulion powinien być bardzo esencjonalny. Nie należy dosalać zupy, ale możemy dodać:

  • pikantną paprykę,
  • imbir,
  • cebulę,
  • sok z cytryny,
  • sok z limonki,
  • czosnek,
  • cynamon,
  • kardamon,
  • anyż.

Mięso, niezależnie od tego, czy przyrządzamy zupę pho z wołowiną, czy z kurczakiem, powinno być pokrojone w cienkie paski - to ważne, bo jest ono w zupie gotowane, a nie parzone. Mięso w takiej formie można też bez problemu zjeść w tradycyjny sposób, czyli pałeczkami.

Wszystkie składniki umieszcza się w głębokiej misce i zalewa bulionem tuż przed podaniem. Zupa pho powinna być świeża i gorąca.

Smacznego! 

