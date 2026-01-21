Jarskie, a jakie pyszne. Mięsożercy będą zachwyceni ich smakiem
Poszukujesz pomysłu na kotlety inne niż wszystkie? Chcesz zapewnić sobie i twoim domownikom więcej witamin i dobroczynnych składników w codziennych posiłkach? Ten przepis będzie strzałem w dziesiątkę. Kotlety na obiad możesz zrobić nie tylko z mięsa, ale również z bogatych w białko i błonnik roślinnych składników. Zdziwisz się, że bezmięsne sznycelki mogą smakować tak dobrze.
Spis treści:
- Dlaczego warto włączyć rośliny strączkowe do codziennego jadłospisu?
- Najlepsza alternatywa dla tradycyjnych mielonych. Samo zdrowie
- Kotlety z soczewicy na obiad. Przepis krok po kroku
Dlaczego warto włączyć rośliny strączkowe do codziennego jadłospisu?
Soczewica, ciecierzyca, fasola czy groch są wciąż zbyt mało doceniane. Rośliny strączkowe to zdaniem wielu ekspertów ds. żywienia genialne produkty, które doskonale zastępują mięso w diecie wegetariańskiej i wegańskiej. Warto je jeść z wielu powodów. Przede wszystkim:
- są skarbnicą roślinnego białka
- są bogate w minerały (żelazo, magnez, potas, wapń)
- zawierają wiele witamin (m.in. z grupy B, wspierających układ nerwowy)
- regulują poziom cukru we krwi,
- przeciwdziałają wysokiemu poziomowi cholesterolu,
- wspierają zdrowie jelit i układ krążenia
Najlepsza alternatywa dla tradycyjnych mielonych. Samo zdrowie
Jeśli lubisz jeść mięso, a kotlety schabowe czy tradycyjne mielone są w twojej kuchni często serwowane, warto rozważyć urozmaicenie jadłospisu poprzez przyrządzanie od czasu do czasu ich roślinnej alternatywy. Kotleciki z czerwonej soczewicy to prawdziwa bomba zdrowia. Nasycą, dostarczą wielu potrzebnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu składników, wzmocnią odporność i poprawią samopoczucie. Ponadto są przepyszne i robi się je bardzo prosto. Jeśli jesteście ciekawi, jak smakuje ten roślinny przysmak, koniecznie wypróbujcie poniższy przepis. Po skosztowaniu wiele osób może się zdziwić, że nie są one zrobione z mięsa.
Kotlety z soczewicy na obiad. Przepis krok po kroku
Składniki
- 200 g soczewicy czerwonej
- 1 duża cebula
- 2 niewielkie marchewki
- 3 ząbki czosnku
- 5 łyżek mąki pszennej lub orkiszowej
- 2 płaskie łyżki koncentratu pomidorowego
- 1 jajko
- 3 łyżki masła klarowanego
- garść natki pietruszki
- sól, pieprz, curry, papryka słodka
- 50 g bułki tartej
Sposób przygotowania:
- Soczewicę umieść na sitku, przepłucz wodą i ugotuj w garnku w osolonej wodzie do miękkości (nie powinna się rozpadać).
- Cebule obierz i drobno posiekaj, marchew obierz i zetrzyj na tarce. Warzywa podmaż na patelni wraz z czosnkiem przeciśniętym przez praskę.
- Do usmażonych warzyw dodaj dwie płaskie łyżki koncentratu pomidorowego, pół łyżeczki curry (opcjonalnie), pół płaskiej łyżeczki soli, płaską łyżeczkę słodkiej papryki, a także ¼ łyżeczki pieprzu i wymieszaj.
- W misce umieść ugotowaną soczewicę, usmażone warzywa, jajko, garść drobno posiekanej natki pietruszki, mąkę i wymieszaj.
- Z powstałej masy formuj lekko zwilżonymi dłońmi niewielkie kotleciki i obtaczaj w bułce tartej. Smaż na rozgrzanym maśle klarowanym lub oleju z każdej strony na złoty kolor.
- Kotlety z soczewicy podawaj z ulubionymi dodatkami - mogą to być np. ziemniaki, ryż lub kasza oraz surówka.
Smacznego.
Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.