Soczewica, ciecierzyca, fasola czy groch są wciąż zbyt mało doceniane. Rośliny strączkowe to zdaniem wielu ekspertów ds. żywienia genialne produkty, które doskonale zastępują mięso w diecie wegetariańskiej i wegańskiej. Warto je jeść z wielu powodów. Przede wszystkim:

Jeśli lubisz jeść mięso, a kotlety schabowe czy tradycyjne mielone są w twojej kuchni często serwowane, warto rozważyć urozmaicenie jadłospisu poprzez przyrządzanie od czasu do czasu ich roślinnej alternatywy. Kotleciki z czerwonej soczewicy to prawdziwa bomba zdrowia. Nasycą, dostarczą wielu potrzebnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu składników, wzmocnią odporność i poprawią samopoczucie. Ponadto są przepyszne i robi się je bardzo prosto. Jeśli jesteście ciekawi, jak smakuje ten roślinny przysmak, koniecznie wypróbujcie poniższy przepis. Po skosztowaniu wiele osób może się zdziwić, że nie są one zrobione z mięsa.