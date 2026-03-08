Jedno z najlepszych mięs

Antrykot to jeden z najbardziej cenionych kawałków wołowiny, wykrawany z przedniej części grzbietu tuszy, między rostbefem a karkówką. Charakteryzuje się przerostami tłuszczu w mięsie, które sprawiają, że po obróbce jest soczysty i aromatyczny. Najczęściej wykorzystuje się go na steki, ale świetnie nadaje się też na grill, do smażenia na patelni, pieczenia w całości czy do przygotowania tatara.

To dobry rodzaj mięsa, ponieważ zawiera pełnowartościowe białko, żelazo oraz witaminy z grupy B. Cena antrykotu zależy od jakości i pochodzenia - zazwyczaj waha się od około 70 do nawet 150 zł za kilogram. Przy zakupie warto zwrócić uwagę na kolor (powinien być intensywnie czerwony), równomierne marmurkowanie, świeży zapach oraz elastyczność mięsa. Najlepiej, aby pochodził ze sprawdzonego źródła. Wołowinę można jeść 1-2 razy w tygodniu w ramach zbilansowanej diety. Dla seniorów antrykot może być dobrym wyborem ze względu na zawartość białka i żelaza, jednak warto wybierać porcje umiarkowane, dobrze przygotowane (niezbyt twarde) i konsultować spożycie z lekarzem, zwłaszcza przy chorobach sercowo-naczyniowych.

Stek z antrykotu

Antrykot jest wyjątkowo soczysty i pełen smaku, dlatego jest często wybierany na stek 123RF/PICSEL

Składniki 1 stek z antrykotu wołowego (ok. 250–350 g, grubość 2–3 cm)

1 łyżka oleju roślinnego o wysokiej temperaturze dymienia (np. rzepakowy)

1 łyżka masła

1 ząbek czosnku

1 gałązka świeżego rozmarynu lub tymianku (opcjonalnie)

sól

świeżo mielony czarny pieprz 15 min 1-2

Przygotowanie:

Wyjmij mięso z lodówki około 30-60 minut przed smażeniem, aby osiągnęło temperaturę pokojową. Osusz stek ręcznikiem papierowym i oprósz z obu stron solą oraz pieprzem. Mocno rozgrzej patelnię (najlepiej żeliwną). Gdy będzie bardzo gorąca, dodaj olej. Połóż antrykot na patelni i smaż bez ruszania przez ok. 2 do 4 minut z jednej strony (w zależności od grubości i stopnia wysmażenia). Przewróć mięso na drugą stronę, dodaj masło, lekko zgnieciony ząbek czosnku i zioła. Smaż kolejne 2 do 4 minut, polewając stek roztopionym masłem. Odstaw mięso na 5 minut, aby odpoczęło (to sprawi, że będzie bardziej soczyste). Podawaj z pieczonymi ziemniakami, frytkami, sałatką lub grillowanymi warzywami.

Smacznego!

