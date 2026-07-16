Spis treści: Jak często warto jeść ryby? Co zrobić, aby usmażona ryba nie była sucha, a soczysta?

Jak często warto jeść ryby?

Ryby są nieodłącznym elementem polskiej kuchni. Chociaż sięgamy po nie zdecydowanie rzadziej aniżeli mieszkańcy krajów śródziemnomorskich, w niemal każdym polskim domu serwowane są przynajmniej raz w tygodniu. Z uwagi na fakt iż stanowią źródło cennych kwasów tłuszczowych Omega-3, a także pełnowartościowego białka, witamin i minerałów, eksperci ds. żywienia zalecają, aby jeść je regularnie - minimum dwa razy w tygodniu, w różnych formach.

Wśród Polaków popularne są m.in. ryby wędzone - np. makrele, łososie czy marynowane śledzie. Dla wielu nie ma jednak nic lepszego, aniżeli dobrej jakości, soczysty, panierowany filet z dodatkiem ziemniaków i surówki. Przyrządza się go zazwyczaj z mrożonych płatów, na ogół obtaczając w jajku i bułce tartej, uprzednio doprawiając. Tak przygotowany musi już tylko trafić na patelnie pokrytą dobrze rozgrzanym tłuszczem.

Mimo iż zabieg smażenia ryby wydaje się być bardzo prosty, niekiedy zdarza się, że pod wpływem wysokiej temperatury staje się zbyt sucha, a wręcz twarda. Powodem jest zapewne jeden błąd popełniany nieświadomie w czasie jej przygotowywania. Jak zapobiec takiej kulinarnej wpadce?

Rybę najlepiej doprawiać tuż przed smażeniem 123RF/PICSEL

Co zrobić, aby usmażona ryba nie była sucha, a soczysta?

Jeśli planujesz usmażyć zamrożone filety rybne, musisz przede wszystkim dobrze je rozmrozić i dokładnie ususzyć. Inaczej podczas smażenia będą się rozpadać, a panierka zacznie odchodzić od mięsa. Aby natomiast zapobiec zbyt mocnemu wysuszeniu się filetów na patelni, dobrze jest zwrócić uwagę na kilka kwestii, a mianowicie:

Temperaturę - ryba wrzucona na patelnie powinna być w temperaturze pokojowej (bezpośrednio przed smażeniem nie przechowuj jej w lodówce), a olej koniecznie dobrze rozgrzany

Rodzaj naczynia - rybę dobrze jest smażyć na patelni nieprzywierającej. W ciągu pierwszych 2-3 minut lepiej jej nie przykrywać. Możesz to zrobić dopiero, gdy mięso nabierze złocistego koloru - wówczas należy też zmniejszyć moc palnika.

Moment doprawiania - aby ryba nie wysuszyła się na patelni, posól ją bezpośrednio przed smażeniem. Nie zostawiaj przyprawionej ryby na blacie i nie odkładaj smażenia na później, bo może stracić soczystość i smak.

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