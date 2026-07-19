Bardzo cenię sobie tradycyjne przepisy, ale lubię też eksperymentować, dlatego czasami w moich potrawach pojawiają się nieoczywiste dodatki. Czasami takie próby dają rewelacyjne efekty. Tak było i w tym przypadku.

Aromatyczne zioła nadały starym dobrym kopytkom zupełnie nowy twist. Aromatyczne ,z wyraźną smakową, nutą świetnie wpisały się w letnie menu. Choć wcześniej podawałam je raczej jako dodatek do dań, w wersji bazyliowej świetnie sprawdzają się jako lekkie drugie danie. Wystarczy posypać odrobiną startego parmezanu i gotowe.

Składniki 1 kg ugotowanych ziemniaków,

2 jajka,

2 niepełne szklanki mąki,

1/2 doniczki bazylii,

1 łyżka siekanej natki pietruszki,

2 łyżki masła,

sól, pieprz,

tarty parmezan

Przygotowanie:

Z bazylii zostawić kilka listków do dekoracji, resztę posiekać. Ugotowane i dobrze schłodzone ziemniaki przecisnąć przez praskę. Dodać jajka, siekane zioła i mąkę, bardzo dokładnie wyrobić, podsypując. Wyrobione ciasto podzielić na mniejsze części i każdą z nich uformować w wałeczek. Kroić ukośne kopytka, gotować w osolonym wrzątku. Podawać polane rozpuszczonym masłem udekorowane listkami bazylii. Czas przygotowania 30 min. przepis na 4 osoby.





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