Jeden dodatek do kopytek sprawia, że są obłędnie smaczne. Wszyscy dopytują o przepis
Czasami najpyszniejsze dania powstają z najprostszych składników. Bywa też tak, że jeden dodatek może całkowicie odmienić potrawę, a nowa wersja może zawładnąć sercami i podniebieniami biesiadników. Tak stało się z bazyliowymi kopytkami. To moje najnowsze odkrycie i kulinarny hit w moim domu.
Bardzo cenię sobie tradycyjne przepisy, ale lubię też eksperymentować, dlatego czasami w moich potrawach pojawiają się nieoczywiste dodatki. Czasami takie próby dają rewelacyjne efekty. Tak było i w tym przypadku.
Aromatyczne zioła nadały starym dobrym kopytkom zupełnie nowy twist. Aromatyczne ,z wyraźną smakową, nutą świetnie wpisały się w letnie menu. Choć wcześniej podawałam je raczej jako dodatek do dań, w wersji bazyliowej świetnie sprawdzają się jako lekkie drugie danie. Wystarczy posypać odrobiną startego parmezanu i gotowe.
Składniki
- 1 kg ugotowanych ziemniaków,
- 2 jajka,
- 2 niepełne szklanki mąki,
- 1/2 doniczki bazylii,
- 1 łyżka siekanej natki pietruszki,
- 2 łyżki masła,
- sól, pieprz,
- tarty parmezan
Przygotowanie:
Z bazylii zostawić kilka listków do dekoracji, resztę posiekać. Ugotowane i dobrze schłodzone ziemniaki przecisnąć przez praskę. Dodać jajka, siekane zioła i mąkę, bardzo dokładnie wyrobić, podsypując. Wyrobione ciasto podzielić na mniejsze części i każdą z nich uformować w wałeczek. Kroić ukośne kopytka, gotować w osolonym wrzątku. Podawać polane rozpuszczonym masłem udekorowane listkami bazylii. Czas przygotowania 30 min. przepis na 4 osoby.