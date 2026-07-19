Jeden dodatek do kopytek sprawia, że są obłędnie smaczne. Wszyscy dopytują o przepis

InteriaKobieta Redakcja

Czasami najpyszniejsze dania powstają z najprostszych składników. Bywa też tak, że jeden dodatek może całkowicie odmienić potrawę, a nowa wersja może zawładnąć sercami i podniebieniami biesiadników. Tak stało się z bazyliowymi kopytkami. To moje najnowsze odkrycie i kulinarny hit w moim domu.

Bazyliowe kopytka z masłem i parmezanem na białym talerzu z gałązką rozmarynu i widelcem.
Bazyliowe kopytka z masłem i parmezanem to idealny obiad na letnie dni123RF/PICSEL

Bardzo cenię sobie tradycyjne przepisy, ale lubię też eksperymentować, dlatego czasami w moich potrawach pojawiają się nieoczywiste dodatki. Czasami takie próby dają rewelacyjne efekty. Tak było i w tym przypadku.

Aromatyczne zioła nadały starym dobrym kopytkom zupełnie nowy twist. Aromatyczne ,z wyraźną smakową, nutą świetnie wpisały się w letnie menu. Choć wcześniej podawałam je raczej jako dodatek do dań, w wersji bazyliowej świetnie sprawdzają się jako lekkie drugie danie. Wystarczy posypać odrobiną startego parmezanu i gotowe.

Składniki

  • 1 kg ugotowanych ziemniaków,
  • 2 jajka,
  • 2 niepełne szklanki mąki,
  • 1/2 doniczki bazylii,
  • 1 łyżka siekanej natki pietruszki,
  • 2 łyżki masła,
  • sól, pieprz,
  • tarty parmezan

Przygotowanie:

Z bazylii zostawić kilka listków do dekoracji, resztę posiekać. Ugotowane i dobrze schłodzone ziemniaki przecisnąć przez praskę. Dodać jajka, siekane zioła i mąkę, bardzo dokładnie wyrobić, podsypując. Wyrobione ciasto podzielić na mniejsze części i każdą z nich uformować w wałeczek. Kroić ukośne kopytka, gotować w osolonym wrzątku. Podawać polane rozpuszczonym masłem udekorowane listkami bazylii. Czas przygotowania 30 min. przepis na 4 osoby.

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InteriaKobieta Redakcja


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