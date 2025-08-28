Jeden dodatek zepsuje cały smak jarzynowej. Nigdy nie dorzucaj go do sałatki

Z tradycyjną sałatką jarzynową jest jak z bigosem - każdy ma na nią swój niepowtarzalny przepis. Mimo to warto pamiętać o jednym składniku, którego należy się wystrzegać podczas przygotowywania sałatki. Zdaniem kulinarnych autorytetów psuje on smak potrawy i niekorzystnie wpływa na doznania sensoryczne, dlatego powinniśmy go unikać.

Do sałatki jarzynowej nie powinno się dodawać świeżej cebuli
Do sałatki jarzynowej nie powinno się dodawać świeżej cebuliaivislimbens123RF/PICSEL

Sałatka jarzynowa - królowa polskich stołów

Przygotowywały je nasze babcie i mamy, dlatego od pokoleń jest nieodłącznym elementem w trakcie rodzinnych, świątecznych spotkań.

Sałatka jarzynowa, lub jak kto woli sałatka warzywna, powstała około 1860 roku za sprawą kucharza belgijskiego pochodzenia Luciena Oliviera, pracującego w moskiewskiej restauracji. I choć sałatka Oliviera nie przypominała tę znaną z naszych domów, a na przestrzeni lat przepis mocno ewaluował, to mimo wszystko wymyślenie jej przypisuje się belgijskiemu szefowi kuchni.

Najbardziej powszechna wersja sałatki jarzynowej zawiera gotowane ziemniaki, marchew, groszek, jajka na twardo, pietruszkę i seler. Wszystko warzywa należy dokładnie wymieszać z dodatkiem majonezu i przyprawić solą oraz pieprzem.

Najgorsze, co możesz dodać do sałatki jarzynowej

Jednak niektórzy do potrawy dodają także cebulę. Zdaniem Magdy Gessler cebula sprawia, iż sałatka nabiera brzydkiego zapachu z uwagi na fakt, że warzywo to szybko fermentuje. Ponadto cebula niekorzystnie wpływa na balans smakowy sałatki jarzynowej.

Dodawanie cebuli do sałatki jarzynowej nie jest najlepszym pomysłem
Dodawanie cebuli do sałatki jarzynowej nie jest najlepszym pomysłem123RF/PICSEL

Znana restauratorka radzi, by, zamiast cebuli użyć konserwowych kurek i startego na tarce jabłka. Wówczas, zdaniem Magdy Gessler, sałatka nabiera niepowtarzalnego, pysznego smaku.

