Sałatka jarzynowa - królowa polskich stołów

Przygotowywały je nasze babcie i mamy, dlatego od pokoleń jest nieodłącznym elementem w trakcie rodzinnych, świątecznych spotkań.

Sałatka jarzynowa, lub jak kto woli sałatka warzywna, powstała około 1860 roku za sprawą kucharza belgijskiego pochodzenia Luciena Oliviera, pracującego w moskiewskiej restauracji. I choć sałatka Oliviera nie przypominała tę znaną z naszych domów, a na przestrzeni lat przepis mocno ewaluował, to mimo wszystko wymyślenie jej przypisuje się belgijskiemu szefowi kuchni.

Najbardziej powszechna wersja sałatki jarzynowej zawiera gotowane ziemniaki, marchew, groszek, jajka na twardo, pietruszkę i seler. Wszystko warzywa należy dokładnie wymieszać z dodatkiem majonezu i przyprawić solą oraz pieprzem.

Najgorsze, co możesz dodać do sałatki jarzynowej

Jednak niektórzy do potrawy dodają także cebulę. Zdaniem Magdy Gessler cebula sprawia, iż sałatka nabiera brzydkiego zapachu z uwagi na fakt, że warzywo to szybko fermentuje. Ponadto cebula niekorzystnie wpływa na balans smakowy sałatki jarzynowej.

Dodawanie cebuli do sałatki jarzynowej nie jest najlepszym pomysłem 123RF/PICSEL

Znana restauratorka radzi, by, zamiast cebuli użyć konserwowych kurek i startego na tarce jabłka. Wówczas, zdaniem Magdy Gessler, sałatka nabiera niepowtarzalnego, pysznego smaku.

