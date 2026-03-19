Obowiązkowa do mięs i jajek

Ćwikła z chrzanem to obowiązkowy dodatek na wielkanocnym stole. Idealnie podkreśla smak jajek, wędlin i pieczonych mięs. Choć przepis wydawać się może prosty, sekret naprawdę dobrej ćwikły tkwi w wyborze i przygotowaniu buraków. To właśnie one decydują o tym, czy ćwikła będzie wyrazista i aromatyczna, czy raczej delikatna i klasyczna.

Wybór buraków do ćwikły na Wielkanoc ma ogromne znaczenie dla jej smaku, aromatu i konsystencji. Najczęściej pojawia się dylemat: lepsze będą buraki pieczone czy gotowane? Obie metody mają swoich zwolenników, ale efekt końcowy potrafi się wyraźnie różnić. Buraki pieczone są bardziej skoncentrowane w smaku, lekko słodkie i intensywnie aromatyczne, ponieważ podczas pieczenia tracą mniej wody. Z kolei buraki gotowane są delikatniejsze, bardziej wilgotne i mają łagodniejszy smak, co dla wielu osób kojarzy się bardziej z tradycją.

Ćwikła z buraków gotowanych czy pieczonych?

Ćwikła jest obowiązkowa na stole wielkanocnym. lepsza będzie z buraków gotowanych czy pieczonych?

Różnica między nimi wynika głównie ze sposobu obróbki termicznej. Podczas gotowania część smaku "ucieka" do wody, przez co buraki tracą nieco swojej naturalnej słodyczy i aromatu. Są jednak bardziej miękkie i łatwiejsze do starcia, co daje bardzo gładką, jednolitą konsystencję ćwikły. Buraki pieczone zachowują więcej składników i mają bardziej zwartą strukturę, przez co ćwikła wychodzi bardziej wyrazista i lekko "ziarnista". Pieczenie podbija też ich naturalną słodycz, co świetnie "reguluje" ostrość chrzanu.

Co wybrać na Wielkanoc? Jeśli zależy ci na intensywnej, głębokiej w smaku ćwikle, która wyróżni się na stole, zdecydowanie lepsze będą buraki pieczone.

Jeśli natomiast wolisz łagodniejszą, klasyczną wersję, która pasuje do każdego dania i ma bardziej kremową strukturę, postaw na buraki gotowane. Wiele osób łączy też obie metody, mieszając pieczone i gotowane buraki, by uzyskać idealny smak.

