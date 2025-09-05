Kotlety mielone bez cebuli - czy to w ogóle możliwe?

Dla wielu osób smażona cebulka to zapach dzieciństwa i kwintesencja domowej kuchni. Kotlety mielone bez niej wydają się niepełne. Ale coraz częściej okazuje się, że tradycyjne przepisy można nieco zmodyfikować, by danie było lżejsze i bardziej przyjazne dla wrażliwych żołądków.

Dlaczego cebula nie dla każdego?

Choć cebula ma sporo wartości odżywczych i dodaje charakteru potrawom, to nie każdy organizm dobrze ją toleruje. Powinny jej unikać osoby ze skłonnością do zgagi, refluksu czy problemów z wątrobą. Ciężkostrawna bywa także przy chorobach nerek i u osób z delikatnym układem pokarmowym. Dla nich każdy kęs kotleta z podsmażoną cebulką może skończyć się dyskomfortem.

Cukinia - sekretny składnik babcinych mielonych

I tu na scenę wkracza cukinia. To warzywo o neutralnym smaku, które doskonale sprawdza się jako zamiennik cebuli. Zawiera dużo wody, dzięki czemu kotlety są wilgotne w środku i miękkie jak u najlepszej gospodyni. Nie dominuje smaku mięsa, a wręcz delikatnie go podkreśla. Dodatkowo sprawia, że potrawa jest lżejsza i łatwiej strawna - idealna także dla dzieci czy osób starszych.

Cukinia doskonale nadaje się do kotletów mielonych, jednak pamiętaj, by po starciu odsączyć ją z nadmiaru wody 123RF/PICSEL

Co jeszcze zamiast cebuli?

Cukinia to strzał w dziesiątkę, ale nie jedyna opcja. W kotletach mielonych dobrze sprawdzają się także:

marchewka - starta na drobnych oczkach, dodaje słodyczy i wilgotności,

seler naciowy - drobno posiekany, nadaje lekko pikantny, orzeźwiający akcent,

pietruszka (korzeń) - starta, dodaje aromatu i nieco wyrazistości,

papryka - wprowadza lekko słodkawy posmak i soczystość,

pieczarki - podsmażone i drobno posiekane sprawiają, że kotlety są wyjątkowo soczyste, a ich smak staje się głębszy i bardziej "mięsny".

Takie zamienniki pozwalają eksperymentować z tradycyjną recepturą i dopasować kotlety do indywidualnych potrzeb smakowych.

Przepis na kotlety mielone z cukinią bez cebuli

Składniki:

500 g mięsa mielonego (wieprzowego lub drobiowego),

200 g cukinii,

1 jajko,

2 łyżki kaszy manny lub bułki tartej,

1 mała namoczona w mleku bułka,

1 ząbek czosnku,

1 łyżeczka suszonego majeranku,

sól i pieprz do smaku,

bułka tarta do obtoczenia,

olej do smażenia.

Przygotowanie:

Cukinię umyj i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Odsącz nadmiar soku. Dodaj do mięsa wraz z jajkiem, odciśniętą bułką, czosnkiem i przyprawami. Wsyp kaszę mannę lub bułkę tartą, by masa była spójna. Uformuj kotlety, obtocz je w bułce tartej i smaż na złoty kolor z obu stron. Podawaj z ziemniakami i surówką.

Cukinia nada kotletom mielonym soczystości samurkas 123RF/PICSEL

"Ewa gotuje": Kotlety mielone z ryżem Polsat