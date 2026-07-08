Jeden z najlepszych smaków dzieciństwa. Ta kolacja jest lepsza niż deser

InteriaKobieta Redakcja

Jagodzianki, pierogi z jagodami... Któż nie uwielbia tych pysznych wakacyjnych smaków. A jednak przygotowanie tych przysmaków wymaga nie lada umiejętności, a także sporo czasu. Inaczej ma się sprawa w przypadku naleśników!

Dwa naleśniki z jagodami polane sosem z borówek na białym talerzu.
Naleśniki z jagodami to przysmak lata123RF/PICSEL

Przygotowanie naleśników jest o wiele prostsze niż lepienie pierogów czy zrobienie drożdżówek. Efekt jest równie wyśmienity. Pyszne ciasto z ulubionymi owocami, którego poziom słodkości możemy dostosować do naszych preferencji.

Naleśniki z owocami to właściwie deser. Zwłaszcza jeżeli są podawane z bitą śmietaną. A kto zabroni nam porozpieszczać się trochę i dołożyć gałkę lodów waniliowych?

Oczywiście jeśli dbamy o linię, możemy pokusić się o odchudzoną wersję przysmaku. Pomińmy bitą śmietanę, część jagód wsypmy do ciasta, część rozgniećmy dosładzając miodem lub niewielką ilością cukru.

W upalne dni taki deser sprawdzi się nawet jako drugie danie. Jest to też propozycja pysznej kolacji, która posmakuje zwłaszcza dzieciom.

Składniki

  • 375 g mąki,
  • 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,
  • 4 jajka,
  • 600 ml mleka,
  • 3 opakowania cukru waniliowego,
  • 500 g jagód,
  • 4 łyżki masła,
  • 1 łyżeczka cukru pudru,
  • 250 ml śmietany kremówki

Przygotowanie:

Mąkę zmieszać z proszkiem do pieczenia. Jajka, mleko, mąkę i 2 opakowania cukru waniliowego wyrobić na gładkie ciasto. Odstawić na 30 minut.

Nieco tłuszczu rozgrzać na patelni, nalać 1/10 ciasta, posypać jagodami. Smażyć na złoty kolor, obracając. W ten sposób usmażyć 10 naleśników. Gotowe naleśniki układać jeden na drugim i oprószyć cukrem pudrem. Śmietanę ubić z jednym opakowaniem cukru waniliowego i podawać do naleśników.

Opcjonalnie: Można podawać z gałką lodów waniliowych lub sosem z rozgniecionych lub zmiksowanych jagód z miodem.

Czas przygotowania: 40 minut Jedna porcja zawiera: 2180 kJ/521 kcal

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