Przygotowanie naleśników jest o wiele prostsze niż lepienie pierogów czy zrobienie drożdżówek. Efekt jest równie wyśmienity. Pyszne ciasto z ulubionymi owocami, którego poziom słodkości możemy dostosować do naszych preferencji.

Naleśniki z owocami to właściwie deser. Zwłaszcza jeżeli są podawane z bitą śmietaną. A kto zabroni nam porozpieszczać się trochę i dołożyć gałkę lodów waniliowych?

Oczywiście jeśli dbamy o linię, możemy pokusić się o odchudzoną wersję przysmaku. Pomińmy bitą śmietanę, część jagód wsypmy do ciasta, część rozgniećmy dosładzając miodem lub niewielką ilością cukru.

W upalne dni taki deser sprawdzi się nawet jako drugie danie. Jest to też propozycja pysznej kolacji, która posmakuje zwłaszcza dzieciom.

Składniki 375 g mąki,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

4 jajka,

600 ml mleka,

3 opakowania cukru waniliowego,

500 g jagód,

4 łyżki masła,

1 łyżeczka cukru pudru,

250 ml śmietany kremówki

Przygotowanie:

Mąkę zmieszać z proszkiem do pieczenia. Jajka, mleko, mąkę i 2 opakowania cukru waniliowego wyrobić na gładkie ciasto. Odstawić na 30 minut.

Nieco tłuszczu rozgrzać na patelni, nalać 1/10 ciasta, posypać jagodami. Smażyć na złoty kolor, obracając. W ten sposób usmażyć 10 naleśników. Gotowe naleśniki układać jeden na drugim i oprószyć cukrem pudrem. Śmietanę ubić z jednym opakowaniem cukru waniliowego i podawać do naleśników.

Opcjonalnie: Można podawać z gałką lodów waniliowych lub sosem z rozgniecionych lub zmiksowanych jagód z miodem.

Czas przygotowania: 40 minut Jedna porcja zawiera: 2180 kJ/521 kcal

Ewa Gotuje: Krem z cukinii z fetą, naleśniki szpinakowe, ciasto kisielowe Polsat Promocja



