Jeden z najlepszych smaków dzieciństwa. Ta kolacja jest lepsza niż deser
Jagodzianki, pierogi z jagodami... Któż nie uwielbia tych pysznych wakacyjnych smaków. A jednak przygotowanie tych przysmaków wymaga nie lada umiejętności, a także sporo czasu. Inaczej ma się sprawa w przypadku naleśników!
Przygotowanie naleśników jest o wiele prostsze niż lepienie pierogów czy zrobienie drożdżówek. Efekt jest równie wyśmienity. Pyszne ciasto z ulubionymi owocami, którego poziom słodkości możemy dostosować do naszych preferencji.
Naleśniki z owocami to właściwie deser. Zwłaszcza jeżeli są podawane z bitą śmietaną. A kto zabroni nam porozpieszczać się trochę i dołożyć gałkę lodów waniliowych?
Oczywiście jeśli dbamy o linię, możemy pokusić się o odchudzoną wersję przysmaku. Pomińmy bitą śmietanę, część jagód wsypmy do ciasta, część rozgniećmy dosładzając miodem lub niewielką ilością cukru.
W upalne dni taki deser sprawdzi się nawet jako drugie danie. Jest to też propozycja pysznej kolacji, która posmakuje zwłaszcza dzieciom.
Składniki
- 375 g mąki,
- 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,
- 4 jajka,
- 600 ml mleka,
- 3 opakowania cukru waniliowego,
- 500 g jagód,
- 4 łyżki masła,
- 1 łyżeczka cukru pudru,
- 250 ml śmietany kremówki
Przygotowanie:
Mąkę zmieszać z proszkiem do pieczenia. Jajka, mleko, mąkę i 2 opakowania cukru waniliowego wyrobić na gładkie ciasto. Odstawić na 30 minut.
Nieco tłuszczu rozgrzać na patelni, nalać 1/10 ciasta, posypać jagodami. Smażyć na złoty kolor, obracając. W ten sposób usmażyć 10 naleśników. Gotowe naleśniki układać jeden na drugim i oprószyć cukrem pudrem. Śmietanę ubić z jednym opakowaniem cukru waniliowego i podawać do naleśników.
Opcjonalnie: Można podawać z gałką lodów waniliowych lub sosem z rozgniecionych lub zmiksowanych jagód z miodem.
Czas przygotowania: 40 minut Jedna porcja zawiera: 2180 kJ/521 kcal