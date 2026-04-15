Królowa wśród gorących napojów

Kawa od dawna jest czymś więcej niż tylko porannym rytuałem - dla wielu osób to chwila spokoju, przyjemność i sposób na złapanie oddechu oraz pobudzenie niezbędne, by rozpocząć dzień. Okazuje się jednak, że może też działać jak swoista "zbroja" dla wątroby. Naukowcy z University of Southampton przeanalizowali dane ponad pół miliona osób, a wyniki swoich badań opublikowali w BMC Public Health. Wnioski? Osoby pijące kawę regularnie rzadziej zmagają się z przewlekłymi chorobami wątroby, a ryzyko zgonu z ich powodu może być nawet o połowę niższe niż u tych, którzy po kawę nie sięgają.

Nie każda kawa zadziała tak samo

Dwie-trzy filiżanki niefiltrowanej, parzonej kawy mogą być świetne dla zdrowia wątroby 123RF/PICSEL

Co bardzo ważne, nie każda kawa zadziała tak samo. Najlepiej w badaniach wypada klasyczna kawa mielona, parzona w tradycyjny sposób - to właśnie ona najczęściej była łączona z niższym ryzykiem stłuszczenia wątroby czy poważniejszych schorzeń tego kluczowego narządu. Rozpuszczalna czy bezkofeinowa kawa, które w badaniu także były brane pod uwagę, również mają swoje plusy, ale to ta "najzwyklejsza" filiżanka niefiltrowanej czarnej kawy okazuje się prawdziwą królową wśród wyborów prozdrowotnych. Naukowcy podkreślają, że może to być zasługa bogactwa antyoksydantów i naturalnych związków, które wspierają organizm w walce ze stanami zapalnymi i pomagają w regeneracji.

2-3 dziennie uchronią wątrobę

Choć badacze zaznaczają, że są to głównie analizy obserwacyjne, jedno jest pewne - codzienny rytuał picia kawy może mieć więcej korzyści, niż się wydaje. Dwie, trzy filiżanki dziennie nie tylko poprawiają nastrój i dodają energii, ale mogą też realnie wspierać zdrowie wątroby. Pita z umiarem i po zasięgnięciu porady lekarza może realnie wpływać na nasze zdrowie, samopoczucie i długowieczność.

Jaką kawę pijecie?

