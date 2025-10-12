Spis treści: Właściwości zdrowotne pasternaku Jak pasternak wspiera odporność i serce? Co można zrobić z pasternaka? Przepisy na pyszne dania

Właściwości zdrowotne pasternaku

Pasternak, choć wygląda niepozornie, jest warzywem dostarczającym wielu cennych witamin i składników pokarmowych. Odnajdziemy w nim witaminę C, K, E, witaminy z grupy B, a także kwas foliowy. Oprócz witamin dostarcza składników mineralnych takich jak potas, fosfor, mangan, magnez, miedź, cynk oraz nieco żelaza czy wapnia. Ponadto pasternak dostarcza wielu substancji czynnych takich jak kumaryny, furanokumaryny, poliacetyleny, olejki eteryczne i flawonoidy wykazujących szereg właściwości zdrowotnych.

W tradycyjnej medycynie perskiej pasternak, zwany zardak był używany do leczenia kamieni nerkowych czy zwiększania libido. To właśnie dlatego naukowcy z Iranu postanowili przyjrzeć się temu warzywu. Doszli do wniosku, że zawarte w roślinie substancje czynne wykazują działanie:

przeciwzapalne,

przeciwskurczowe,

rozszerzające naczynia krwionośne,

przeciwgrzybicze,

przeciwbakteryjne,

przeciwdepresyjne.

Pasternak ma duży potencjał farmakologiczny, jednak zagadnienie to wymaga dalszych badań. Do tej pory wyciągi i ekstrakty z tego warzywa były stosowane m.in. do leczenia bielactwa czy innych schorzeń skórnych.

Pasternak zawiera wiele cennych witamin i minerałów 123RF/PICSEL

Jak pasternak wspiera odporność i serce?

Osoby narażone na choroby układu krwionośnego lub o obniżonej odporności organizmu powinny pomyśleć o włączeniu pasternaka do swojej diety. Warzywo to dostarcza sporej ilości witaminy C. W jednej porcji ok. 133 g znajduje się 22,1 mg witaminy C, co stanowi 2 proc. dziennego zapotrzebowania dorosłego człowieka na tę witaminę.

Witamina C jako silny przeciwutleniacz nie tylko wspiera odporność organizmu, ale także działa pozytywnie na układ krwionośny, m.in.

chroni cholesterol przed utlenianiem, obniżając zawartość cholesterolu LDL, co jest kluczowe w prewencji miażdżycy ;

reguluje ciśnienie krwi;

zwiększa wchłanianie żelaza , wspierając tym samym produkcję czerwonych krwinek;

wzmacnia naczynia krwionośne.

Pasternak dostarcza także sporej ilości potasu. W jednej porcji znajduje się 487,5 mg, co stanowi 24 proc. dziennego zapotrzebowania. Potas również jest kluczowy w kontekście zachowania zdrowego układu krwionośnego. Odgrywa kluczową rolę w regulacji rytmu serca i ciśnienia krwi.

Co można zrobić z pasternaka? Przepisy na pyszne dania

Pasternak w smaku przypomina marchew, ale jest bardziej ziemisty i wyrazisty. Można wyczuć w nim nutę orzechową. Surowy pasternak jest także lekko pikantny. Po ugotowaniu staje się znacznie słodszy.

Co można zrobić z pasternaka? Możliwości masz wiele, a gdy poznasz smak tego warzywa, z pewnością wymyślisz kolejne. Pasternak często stanowi składnik zup w połączeniu z marchewką i ziemniakami w tradycyjnej odsłonie i imbirem oraz jabłkiem w nieco bardziej nowoczesnej.

Pasternak świetnie nadaje się jako dodatek do dania głównego w formie purée czy frytek. Stanowi składnik sałatek. Możesz zrobić z niego pyszne chipsy i podjadać do ulubionego serialu. W niektórych państwach pasternak używany jest do przygotowania słodkich deserów w formie np. musu. Poniżej znajdziesz dwa proste przepisy na dania z pasternaku.

Zupa krem z pasternaku z dodatkiem skórki pomarańczy

Składniki:

1,5 kg pasternaku,

1 większa cebula,

1 mniejsza marchew,

2 ząbki czosnku,

ok. 1,5 l bulionu warzywnego,

200 ml mleka kokosowego,

sok i skórka z połowy pomarańczy,

4 łyżki oliwy z oliwek,

przyprawy: sól, pieprz do smaku, pół łyżeczki gałki muszkatołowej.

Jak zrobić zupę krem z pasternaku?

Pasternak i marchew obierz, potnij w cienkie paski i wyłóż na blaszce pokrytej papierem do pieczenia. Skrop oliwą z oliwek i piecz w piekarniku nagrzanym do 180 st. Celsjusza aż będzie miękki. Na patelni zeszklij posiekaną cebulę i przeciśnięty przez praskę czosnek na oliwie. Następnie dodaj upieczone w piekarniku warzywa. Zalej wszystko bulionem i dopraw przyprawami. Gotuj przez około 20 min. Pomarańczę sparz wrzątkiem, wyciśnij sok i zetrzyj trochę skórki. Sok dodaj do zupy wraz z mleczkiem kokosowym. Gotuj na wolnym ogniu przez ok. 5 min. Na sam koniec zblenduj wszystko na gładki krem, posyp skórką pomarańczy i chrupiącymi grzankami.

Pasternak nadaje się na chipsy 123RF/PICSEL

Przepis na chipsy z pasternaku

Przepis ten jest banalnie prosty. Wystarczy obrać pasternak i pokroić go na cienkie plastry. Następnie rozłóż je na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Skrop oliwą z oliwek i posyp ulubionymi przyprawami. Świetnie sprawdzą się zioła prowansalskie lub słodka papryka z kurkumą w wersji bardziej orientalnej. Piecz pasternak w piekarniku nagrzanym na 180 st. Celsjusza do miękkości. Po koniec możesz włączyć termoobieg, aby chipsy stały się bardziej chrupiące.

