Dlaczego kasza gryczana pomaga schudnąć?

Dietetycy podczas wszelkiego rodzaju diet odchudzających często polecają kasze. To produkty sycące, pełne błonnika, małokaloryczne i zawierające mnóstwo witamin i składników mineralnych, których organizm potrzebuje do poprawnego funkcjonowania. Jedną z najzdrowszych jest kasza gryczana. Zawiera dużą ilość białka roślinnego, błonnika, a także magnezu, żelaza, cynku i wielu innych składników mineralnych. Jest źródłem pełnowartościowych węglowodanów, które na długo zaspokajają apetyt.

Kasza gryczana chroni również przed podjadaniem, ponieważ ma niski indeks glikemiczny. To sprawia, że nie powoduje nagłych wahań cukru we krwi, co jest najczęstszą przyczyną ponownego sięgania po słodkie przekąski. Dzięki temu cały proces odchudzania jest znacznie przyjemniejszy i nie musi opierać się na nieustannej walce z ochotą na słodycze.

Co daje połączenie błonnika i białka roślinnego?

Połączenie białka z błonnikiem pokarmowym w diecie odchudzającej przyspiesza metabolizm i zaspokaja głód na znacznie dłużej. Jak to możliwe? Samo białko jest budulcem mięśni. Dzięki dużej zawartości białka w diecie mięśnie są chronione przy ujemnym bilansie kalorycznym. Tym, co tracisz, jest tkanka tłuszczowa. Ponadto białko wzmaga termogenezę poposiłkową. Organizm potrzebuje energii do strawienia białka, co oznacza, że ze 100 kcal przyjętych w postaci białka przyswoi się około 70 kcal, ponieważ 20-30 kcal organizm zużyje na trawienie.

Błonnik nierozpuszczalny nie jest trawiony przez organizm, więc nie dostarcza dodatkowych kalorii. Stanowi jednak ważną pożywkę dla bakterii jelitowych, ułatwia pasaż jelitowy i przyspiesza trawienie pokarmów. Z kolei błonnik rozpuszczalny wiąże wodę i pęcznieje w jelitach. Uczucie sytości utrzymuje na znacznie dłużej, dzięki czemu nie sięgamy po niezdrowe przekąski. Błonnik i białko zawarte w kaszy gryczanej stanowią zatem połączenie idealne na diecie odchudzającej, ponieważ pomagają utrzymać apetyt na wodzy i zaspokoić go mniejszą ilością kalorii.

Wpływ kaszy na poziom cukru i napady głodu

Kasza gryczana reguluje poziom cukru we krwi przez duży udział błonnika. W 100 g kaszy znajduje się do 10 g błonnika, a już 250 g kaszy pokrywa dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka na ten składnik. Błonnik obniża indeks glikemiczny produktów i ogranicza wchłanianie cukrów. To powoduje, że po zjedzeniu dania z kaszą gryczaną poziom cukru przez długi czas utrzymuje się na stabilnym poziomie. To z kolei pomaga unikać napadów wilczego głodu i sięgania po przekąski, które ponownie podniosą cukier we krwi. W ten sposób w ogólnym bilansie kalorycznych w ciągu dnia jesteśmy w stanie zjeść mniej przy zaspokojonym apetycie.

Cebula i grzyby. Niskokaloryczny duet sycący

W przepisie na postne danie z kaszy gryczanej znajdują się również cebula i grzyby. Cebula dostarcza organizmowi cennych składników pokarmowych, ale stanowi przede wszystkim nośnik smaku. Dzięki niej danie nabiera wyrazu. Z kolei grzyby w większości składają się z wody. Ich suchą masę tworzy przede wszystkim białko, które syci i buduje mięśnie. Oba składniki podniosą walory smakowe dania, jednak nie zwiększą zanadto jego kaloryczności.

Jak przygotować lekką wersję bez smażenia?

W tradycyjnej wersji przepisu na kaszę gryczaną z grzybami i cebulą danie przygotowuje się na patelni z odrobiną tłuszczu do smażenia. Można jednak przygotować je w wersji fit i uniknąć smażenia na patelni.

Kaszę gryczaną warto ugotować w osolonej wodzie lub bulionie. Zamiast podsmażać cebulę na patelni, oprósz ją przyprawami i upiecz w piekarniku. Świetnie smakuje również zgrilowana na patelni bez dodatku tłuszczu. Podobnie postępuj z grzybami. Na koniec wszystkie składniki wymieszaj w misce i przypraw ulubionymi ziołami. Możesz dodać łyżkę oleju roślinnego - rzepakowego lub oliwy.

Najlepsza pora dnia na taki posiłek

Kasza gryczana z grzybami i cebulą jest dobrą propozycją na lekki obiad lub wczesną kolację. Zaspokaja apetyt na długo, więc może stać się również ostatnim posiłkiem dnia zjadanym 3 godziny przed snem.

Ile można jeść, by nie przesadzić z kaloriami?

Danie przygotowane na szklance kaszy dostarczy ok. 250 kcal. To nie jest dużo jak na obiad czy wczesną kolację. Wszystko jednak zależy od przyjętej wartości kalorycznej diety czy spalonych w ciągu dnia kalorii np. podczas treningu. Aby schudnąć, należy zapewnić organizmowi ujemny bilans kaloryczny - czyli należy więcej zużyć kalorii niż ich przyjąć.

Najczęstsze błędy przy odchudzaniu na kaszy

Kasza gryczana najczęściej kojarzy się jako dodatek do mięsnych dań oblanych ciężkimi sosami zagęszczanymi mąką. Takie posiłki zawierają znacznie więcej kalorii, które mogą już negatywnie odbić się na masie ciała. Aby wykorzystać dietetyczne właściwości kaszy gryczanej, należy unikać ciężkostrawnych, kalorycznych sosów i dodatków, które niepotrzebnie podbijają liczbę kalorii. Im prostsze danie, tym lepiej.

