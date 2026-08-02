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Jednogarnkowy klasyk, który nie wybacza błędów. Tak powstaje idealne leczo

Jacek Waśkiel

Jacek Waśkiel

Leczo od lat uchodzi za jedno z najprostszych dań jednogarnkowych, dlatego wiele osób zakłada, że nie da się go zepsuć. Tymczasem kilka pozornie niewielkich błędów może sprawić, że potrawa wyjdzie wodnista, straci aromat i zacznie przypominać zupę. Podpowiadamy, jak przygotować leczo krok po kroku, aby zachwycało gęstym sosem, wyrazistym smakiem i odpowiednią konsystencją.

Pokrojone pomidory i marchew podsmażane na patelni, mieszane drewnianą łyżką.
Jak zrobić idealne leczo? Warto zwrócić uwagę na te szczegóły123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Od czego zależy smak leczo?
  2. Jakich błędów unikać przy gotowaniu leczo?
  3. Przepis na idealne leczo

Od czego zależy smak leczo?

Leczo wywodzi się z kuchni węgierskiej, a jego podstawę stanowią papryka, pomidory, cebula i tłuszcz, na którym warzywa są powoli smażone lub duszone. Świeża papryka nadaje potrawie charakterystyczny smak i strukturę, natomiast mielona wersja odpowiada za intensywny kolor oraz głęboki, lekko słodkawy aromat. W Polsce danie zostało rozbudowane przede wszystkim o kiełbasę, cukinię, pieczarki lub bakłażana, dlatego rodzime leczo często przypomina bardziej sycący warzywny gulasz niż klasyczną węgierską potrawę.

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Niezależnie od wariantu najważniejszym celem pozostaje zachowanie równowagi między naturalną słodyczą cebuli i dojrzałej papryki, kwasowością pomidorów, pikantnością przypraw oraz wytrawnym smakiem podsmażonej kiełbasy. Dobre leczo nie powinno smakować wyłącznie pomidorami ani przypominać zupy, ponieważ to papryka ma pozostać jego najważniejszym składnikiem.

O smaku decyduje przede wszystkim jakość warzyw, dlatego najlepsze rezultaty osiągniemy latem lub na początku jesieni, gdy papryka jest jędrna, a świeże pomidory zawierają dużo miąższu i nie wymagają wzmacniania cukrem. Czerwona papryka wnosi najwięcej słodyczy, żółta łagodzi pikantny smak, natomiast zielona wprowadza roślinny aromat. Idealne leczo powinno być soczyste i zawierać gęsty sos, ale kawałki papryki nadal muszą zachowywać kształt, a cukinia - jeżeli zostanie użyta - nie może rozpadać się podczas mieszania.

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Jakich błędów unikać przy gotowaniu leczo?

Jednym z najczęstszych błędów jest dodawanie wszystkich składników od razu do garnka, mimo że każdy z nich wymaga innego czasu obróbki. Najpierw warto zeszklić cebulę na rozgrzanym tłuszczu przez około 5-7 minut, następnie dodać kiełbasę i rumienić ją przez 3-5 minut, aby nabrała wyraźniejszego smaku. Dopiero później należy wsypać paprykę i dusić ją przez około 5 minut, zanim do garnka trafią pomidory lub passata.

Dzięki temu składniki zachowają więcej aromatu, a leczo nie będzie przypominało warzyw ugotowanych w pomidorowym sosie. Częstym błędem jest także dodawanie zbyt dużej ilości płynu. Świeże pomidory, papryka i cukinia podczas duszenia same uwalniają dużo soku, dlatego na początku zwykle wystarcza 50-100 ml wody, a w przypadku bardzo soczystych warzyw nie trzeba dolewać jej wcale.

Gęsty gulasz warzywny z kawałkami papryki, pieczarek i cebuli w pomidorowym sosie, podany w białej miseczce na dekoracyjnym, haftowanym obrusie z tradycyjnym wzorem.
Leczo123RF/PICSEL

Nie warto również zbyt długo gotować leczo. Po około godzinie papryka traci jędrność, cukinia zaczyna się rozpadać, a całość zamienia się w jednolitą masę o znacznie mniej wyrazistym smaku. Z przyprawami również lepiej zachować ostrożność, szczególnie z solą, ponieważ kiełbasa podczas gotowania oddaje do sosu zarówno swój aromat, jak i zawartą w niej sól. Doprawienie najlepiej zostawić na sam koniec, gdy część płynu odparuje i łatwiej ocenić rzeczywisty smak potrawy.

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Przepis na idealne leczo

Składniki:

  • 3 czerwone papryki.
  • 2 żółte papryki.
  • 1 zielona papryka.
  • 700-800 g dojrzałych pomidorów lub pomidorów krojonych z puszki
  • 2 duże cebule.
  • 3 ząbki czosnku.
  • 250-300 g dobrej jakości kiełbasy.
  • 3 łyżki oleju lub smalcu.
  • 50-100 ml wody lub soku pomidorowego.
  • 1 łyżeczka słodkiej papryki.
  • 1/2 łyżeczki ostrej papryki.
  • 1/2 łyżeczki suszonego oregano lub garść świeżego oregano.
  • Sól i świeżo mielony pieprz.

Opcjonalnie:

  • 1 mała cukinia.
  • 1/2 łyżeczki papryki wędzonej.
  • 1 łyżka koncentratu pomidorowego (jeśli pomidory są mało wyraziste).

Sposób przygotowania:

  1. Paprykę należy oczyścić z gniazd nasiennych i pokroić w paski. Cebulę i cukinię kroi się w kostkę, czosnek w cienkie plasterki, kiełbasę w półplasterki.
  2. W dużym garnku rozgrzewa się tłuszcz i rumieni kiełbasę przez około 3-5 minut. Następnie przekłada się ją na talerz, a na tym samym tłuszczu szkli cebulę przez 5-7 minut.
  3. Do cebuli dodaje się czosnek, a po około 30 sekundach słodką, ostrą oraz - opcjonalnie - wędzoną paprykę. Po krótkim wymieszaniu od razu wsypuje się świeżą paprykę i smaży przez około 5 minut. Jeśli leczo ma zawierać cukinię, należy dodać ją pod koniec tego etapu.
  4. Warzywa podlewa się niewielką ilością wody lub soku pomidorowego, przykrywa garnek i dusi przez 10-12 minut. W tym czasie papryka powinna nieco zmięknąć, ale nadal zachować swój kształt.
  5. Następnie dodaje się pokrojone pomidory oraz podsmażoną wcześniej kiełbasę. Całość gotuje się bez przykrywki przez kolejne 10-15 minut, aż nadmiar płynu odparuje, a sos wyraźnie zgęstnieje.
  6. Jeśli pomidory są mało aromatyczne, można dodać łyżkę koncentratu pomidorowego.
  7. Na końcu leczo doprawia się oregano, solą i świeżo mielonym pieprzem. Przed podaniem warto odstawić je na około 10 minut, aby smaki lepiej się połączyły, a sos nabrał odpowiedniej konsystencji.

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