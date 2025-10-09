Jednogarnkowy, wzmacniający odporność obiad dla całej rodziny. Kluczowy jeden składnik
Po kiszonki warto sięgać cały rok, jednak jesienią i zimą są one szczególnie wskazane. Poza ogórkami, najbardziej popularna w Polsce jest kiszona kapusta, która idealnie sprawdzi się do dań obiadowych, przełamując i urozmaicając smak potraw. Co poza kapuśniakiem czy bigosem można z niej przygotować? Przedstawiamy przepis na pyszny i sycący jednogarnkowy obiad z kiszoną kapustą dla całej rodziny.
Spis treści:
- Dlaczego warto jeść kiszoną kapustę?
- Danie jednogarnkowe z kiszoną kapustą - przepis
Dlaczego warto jeść kiszoną kapustę?
Dania jednogarnkowe sprawdzą się na obiad idealnie, gdy nie masz zbyt wiele czasu na stanie w kuchni, a ciągłe porządki cię przytłaczają. Wystarczy przygotować duży garnek i zaopatrzyć się w kilka składników - w tym niezwykle zdrową kiszoną kapustę, by przygotować rozgrzewający, wzmacniający odporność obiad dla całej rodziny. Kiszonki powinny być stałym elementem diety, szczególnie w okresie zwiększonej podatności na wirusy. Są nie tylko źródłem wielu witamin i minerałów, ale przede wszystkim za sprawą probiotyków wzbogacają mikroflorę jelitową i świetnie wzmacniają odporność. Jak zatem zrobić sycący i łatwy w przygotowaniu obiad jednogarnkowy z kiszoną kapustą? Przedstawiamy przepis krok po kroku.
Danie jednogarnkowe z kiszoną kapustą - przepis
Składniki
- 500 g kapusty kiszonej
- Około 250 g kiełbasy np. śląskiej
- 2 większe ziemniaki
- 1 marchewka
- 1 cebula
- 2 ząbki czosnku
- 1 łyżka masła klarowanego lub oleju
- 1 łyżeczka kminku
- 2 liście laurowe
- 4 ziarna ziela angielskiego
- 500 ml bulionu warzywnego
- sól, pieprz do smaku
- 1 łyżeczka majeranku
Sposób przygotowania:
- Marchew obierz - pokrój w plastry, ziemniaki również obierz - pokrój w kostkę.
- Obierz i posiekaj cebule, a czosnek przeciśnij przez praskę.
- Kiełbasę pokrój w plastry.
- W dużym garnku z na średniej mocy palnika rozgrzej tłuszcz, dodaj cebulę i chwilę podsmaż, następnie dodaj czosnek wraz z kiełbasą. Smaż kilka minut.
- Dodaj pokrojone w kostkę ziemniaki i marchewkę. Smaż mieszając, by nic nie przywarło do dna.
- Kiszoną kapustę odciśnij, rozdrobnij nożem i dodaj do warzyw.
- Do garnka włóż liście laurowe, ziele angielskie, kminek i majeranek.
- Wszystko zalej bulionem.
- Doprowadź do wrzenia i gotuj pod przykryciem ok. 50-60 minut, a małej mocy palnika.
- Danie dopraw solą i pieprzem do smaku.
Smacznego!