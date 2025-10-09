Jednogarnkowy, wzmacniający odporność obiad dla całej rodziny. Kluczowy jeden składnik

Po kiszonki warto sięgać cały rok, jednak jesienią i zimą są one szczególnie wskazane. Poza ogórkami, najbardziej popularna w Polsce jest kiszona kapusta, która idealnie sprawdzi się do dań obiadowych, przełamując i urozmaicając smak potraw. Co poza kapuśniakiem czy bigosem można z niej przygotować? Przedstawiamy przepis na pyszny i sycący jednogarnkowy obiad z kiszoną kapustą dla całej rodziny.

Jednogarnkowe danie z kapustą kiszoną nasyci cię na wiele godzin
Jednogarnkowe danie z kapustą kiszoną nasyci cię na wiele godzinArkadiusz Fajer #arfo123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego warto jeść kiszoną kapustę?
  2. Danie jednogarnkowe z kiszoną kapustą - przepis

Dlaczego warto jeść kiszoną kapustę?

Dania jednogarnkowe sprawdzą się na obiad idealnie, gdy nie masz zbyt wiele czasu na stanie w kuchni, a ciągłe porządki cię przytłaczają. Wystarczy przygotować duży garnek i zaopatrzyć się w kilka składników - w tym niezwykle zdrową kiszoną kapustę, by przygotować rozgrzewający, wzmacniający odporność obiad dla całej rodziny. Kiszonki powinny być stałym elementem diety, szczególnie w okresie zwiększonej podatności na wirusy. Są nie tylko źródłem wielu witamin i minerałów, ale przede wszystkim za sprawą probiotyków wzbogacają mikroflorę jelitową i świetnie wzmacniają odporność. Jak zatem zrobić sycący i łatwy w przygotowaniu obiad jednogarnkowy z kiszoną kapustą? Przedstawiamy przepis krok po kroku.

Danie jednogarnkowe z kiszoną kapustą - przepis

Składniki

  • 500 g kapusty kiszonej
  • Około 250 g kiełbasy np. śląskiej
  • 2 większe ziemniaki
  • 1 marchewka
  • 1 cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • 1 łyżka masła klarowanego lub oleju
  • 1 łyżeczka kminku
  • 2 liście laurowe
  • 4 ziarna ziela angielskiego
  • 500 ml bulionu warzywnego
  • sól, pieprz do smaku
  • 1 łyżeczka majeranku
Miseczka z kapuśniakiem z widocznymi kawałkami kiełbasy, obok plasterki chleba, kiełbasa, kawałek kapusty oraz solniczka na kratkowanym obrusie.
Danie z kapustą kiszoną można podawać z pieczywem123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

  1. Marchew obierz - pokrój w plastry, ziemniaki również obierz - pokrój w kostkę.
  2. Obierz i posiekaj cebule, a czosnek przeciśnij przez praskę.
  3. Kiełbasę pokrój w plastry.
  4. W dużym garnku z na średniej mocy palnika rozgrzej tłuszcz, dodaj cebulę i chwilę podsmaż, następnie dodaj czosnek wraz z kiełbasą. Smaż kilka minut.
  5. Dodaj pokrojone w kostkę ziemniaki i marchewkę. Smaż mieszając, by nic nie przywarło do dna.
  6. Kiszoną kapustę odciśnij, rozdrobnij nożem i dodaj do warzyw.
  7. Do garnka włóż liście laurowe, ziele angielskie, kminek i majeranek.
  8. Wszystko zalej bulionem.
  9. Doprowadź do wrzenia i gotuj pod przykryciem ok. 50-60 minut, a małej mocy palnika.
  10. Danie dopraw solą i pieprzem do smaku.

Smacznego!

