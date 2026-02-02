Spis treści: Co to jest "meal prep"? Jakie są korzyści z planowania posiłków? Jak rozsądnie planować posiłki? Meal prep - przykładowe przepisy

Co to jest "meal prep"?

Meal prep (meal preparation) to planowanie codziennych posiłków z kilkudniowym wyprzedzeniem - nawyk, który pozwala nie tylko zaoszczędzić czas, pieniądze, ale ograniczyć też niepotrzebny stres i zdrowiej się odżywiać. Pomysł wziął się od sportowców i osób związanych ze światem fitness, którzy zaczęli planować posiłki po to, aby mieć zawsze pod ręką zbilansowany posiłek. Z czasem trend ten przeniknął do szerszego grona odbiorców i stał się skutecznym sposobem na zdrowe odżywianie, bez ponoszenia wysokich kosztów.

Jakie są korzyści z planowania posiłków?

Dzięki planowaniu posiłków raz na kilka dni zbędne staje się codzienne przygotowywanie obiadów i spędzanie w kuchni wielu godzin. Meal prep pozwoli też zaoszczędzić sporo pieniędzy - planując posiłki z tygodniowym wyprzedzeniem, kupisz tylko to, czego rzeczywiście będziesz potrzebować, a dodatkowo unikniesz wydawania pieniędzy w restauracjach. Ponadto taka organizacja posiłków minimalizuje ryzyko marnowania jedzenia - produkty są zazwyczaj wykorzystywane do końca i nic się nie psuje. Można wręcz stwierdzić, że meal prep to nic innego jak domowa dieta pudełkowa - rozwiązanie idealne dla osób zabieganych, które chcą odżywiać się zdrowiej i świadomiej. Co będzie niezbędne do efektywnej organizacji posiłków i w jaki sposób je przygotowywać, aby zawsze były smaczne i świeże?

Do lunchboxów idealnie nadają się posiłki, które łatwo można podgrzać lub zjeść na zimno 123RF/PICSEL

Jak rozsądnie planować posiłki?

Aby planowanie posiłków było wygodne i nie zajmowało zbyt wiele czasu, warto kierować się kilkoma zasadami.

Zaplanuj menu z wyprzedzeniem co najmniej kilkudniowym, a najlepiej tygodniowym i sporządź listę zakupów.

Na każdy dzień wybieraj różnorodne, odżywcze, a jednocześnie proste posiłki - każdy z nich powinien być źródłem białka, tłuszczów i węglowodanów (najlepiej, aby można je było z łatwością podgrzać lub zjeść na zimno).

Znajdź wolną chwilę (np. w weekend), kiedy zrobisz zakupy i około 20-40 minut każdego dnia na przygotowanie posiłków na kolejny dzień.

Zaopatrz się w specjalne pojemniki - takie, które wygodnie będzie zabrać na wynos. Przydadzą się takie z przegródkami, pojemniejsze na obiad, a także szczelnie zamykane np. na zupę czy koktajl.

Meal prep - przykładowe przepisy

W dzisiejszych czasach dużym ułatwieniem jest dostępność ogromnej ilości przepisów w sieci. Wystarczy, że skorzystasz z mediów społecznościowych lub wpiszesz hasło w wyszukiwarce, a w dosłownie kilka chwil znajdziesz propozycje na pyszne i zdrowe posiłki. Jeśli zastanawiasz się, jak powinien wyglądać dobrze zaplanowany plan żywieniowy, przedstawiamy przykładowy jadłospis na trzy dni. Śniadania, obiady i kolacje możesz modyfikować do woli, wedle własnych preferencji. Ważne, aby posiłki, które przyrządzasz były odżywcze, jak najmniej przetworzone i sycące.

Dzień 1

Śniadanie: Koktajl owocowo-warzywny

Zblenduj pół szklanki jogurtu greckiego lub islandzkiego (skyr) i pół szklanki mleka (może być krowie lub roślinne) razem z dojrzałym bananem, garścią świeżego szpinaku i połówką awokado (możesz dolać więcej mleka, jeśli wyjdzie za gęste). Przechowuj w szczelnym pojemniku lub butelce w lodówce.

Obiad: Filet z kurczaka z pieczonymi ziemniakami i warzywami

W naczyniu żaroodpornym umieść plaster fileta z kurczaka (jak na kotlet) z dodatkiem soli, czosnku granulowanego i odrobiną papryki słodkiej wraz z pokrojonymi w małe kawałki ziemniakami (możesz je wcześniej podgotować przez 10 minut) oprószonymi solą i ziołami prowansalskimi. Do tego samego naczynia włóż odrobinę mrożonych warzyw (mieszkanki), wszystko polej oliwą lub olejem i piecz przez około 30 minut, aż warzywa będą miękkie.

Kolacja: Sałatka z ciecierzycą

Do miski wrzuć dwie, trzy garści dowolnej sałaty, odsączoną ciecierzycę z puszki (około 100 g), kilka plasterków ogórka, kilka pomidorków koktajlowych, kilka małych kuleczek mozzarelli i 1/3 czerwonej cebuli okrojonej w piórka. Tuż przed podaniem polej oliwą lub zrób dressing z jogurtu greckiego, odrobiny musztardy, soku z cytryny oraz przypraw.

Pamiętaj, że każdy posiłek powinien zawierać białko (ryby, mięso, nabiał, rośliny strączkowe), jak również warzywa lub owoce 123RF/PICSEL

Dzień 2

Śniadanie: Owsianka z chia i owocami

Do pojemnika wsyp 3 łyżki płatków owsianych, 2 łyżki nasion chia, zalej wszystko mlekiem, dodaj pokrojonego w plasterki banana, suszoną żurawinę (lub np. suszone śliwki, morele), wszystko przykryj 2 łyżkami owocowego skyru lub polej łyżką miodu. Możesz również całość posypać garścią orzechów bądź wiórkami kokosowymi. Tak przygotowaną owsiankę przykryj wieczkiem i wstaw do lodówki.

Obiad: Zapiekanka makaronowa z łososiem

Ugotowany makaron typu penne lub kokardki (najlepiej pełnoziarnisty) umieść w pojemniku. Przygotuj sos: na patelni podsmaż pół cebuli, 2 ząbki czosnku, dodaj 2 łyżki suszonych pomidorów pokrojonych w paski, wędzonego na gorąco łososia, a po kilku minutach dodaj 3-4 łyżki serka ricotta lub serka kanapkowego (jeśli sos będzie za gęsty dolej odrobinę mleka). Dopraw solą oraz pieprzem. Makaron polej sosem i posyp łyżką parmezanu.

Kolacja: Tortilla z jajkiem i mozzarellą

Dwa jajka rozbełtaj w misce, dodaj sól oraz pieprz i usmaż na dobrze rozgrzanej patelni. Na posmarowaną serkiem kanapkowym tortillę przełóż omlet, dodaj garść rukoli lub innej sałaty (może być też świeży szpinak), 3 plastry serka mozzarella i ulubione warzywa (pomidory, ogórki). Zwiń tortillę w dowolny sposób.

Dzień 3

Śniadanie: Kanapki z jajkiem i szynką

Ugotuj dwa jajka na twardo, kromki pełnoziarnistego pieczywa posmaruj serkiem lub hummusem, a następnie ułóż na nich po plasterku szynki drobiowej i pokrojone w plastry jajka. Dodaj również liść sałaty i złóż kanapki. Do pojemnika na wynos włóż również pomidorki koktajlowe lub inne warzywa.

Obiad: Grillowany kurczak z ryżem brązowym i brokułami

Filet z kurczaka przygotuj w grillu elektrycznym, piekarniku lub frytkownicy beztłuszczowej, z dodatkiem ulubionych przypraw. Ryż i brokuły ugotuj. Wszystko przełóż do pojemnika. Brokuł polej jogurtowym dipem - wymieszaj jogurt grecki z odrobiną granulowanego czosnku, dodaj niewielką ilość soli do smaku, świeży lub suszony koperek i łyżeczkę soku z cytryny.

Kolacja: Koktajl owocowy

Zblenduj jogurt naturalny (około 150 ml) z dowolnym owocami (może być to np. banan, maliny, borówki, mango). Dolej pół szklanki mleka, łyżeczkę nasion chia, łyżkę płatków owsianych i łyżkę masła orzechowego (opcjonalnie). Przechowuj w lodówce.

