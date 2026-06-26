Jedz zamiast ciężkich obiadów. Zupa z cukinii syci na długo
Cukinia to niezwykle popularne i zdrowe warzywo, z którego możemy przygotować przepyszną zupę krem. Taki obiad okazuje się idealny w trakcie diety odchudzającej. Dlaczego warto jeść zupę z cukinii i komu szczególnie jest zalecana? Odpowiadamy.
Spis treści:
- Zupa z cukinii - dlaczego warto ją jeść? Idealna na odchudzanie
- Jak przygotować aromatyczny krem z cukinii?
- Komu poleca się jedzenie zupy z cukinii?
Zupa z cukinii - dlaczego warto ją jeść? Idealna na odchudzanie
Cukinia, zwana również kabaczkiem, to odmiana dyni zwyczajnej. W Polsce sezon na nią rozpoczyna się mniej więcej w czerwcu, a kończy w okolicach września. Warzywa te są niezwykle lubiane z uwagi na swoją wszechstronność oraz bogactwo cennych dla zdrowia składników odżywczych (np. witaminy C, witaminy A, potasu, żelaza czy magnezu) i antyoksydantów.
Z cukinii można przygotować między innymi fantastyczną zupę krem, która okazuje się świetna w trakcie diety dochudzającej. Wynika to z faktu, że warzywo jest dość niskokaloryczne - w 100 g znajdziemy zaledwie 18 kcal. Co więcej, lekkostrawna cukinia zawiera błonnik, który wspiera funkcjonowanie jelit oraz wzmaga uczucie sytości.
Jak przygotować aromatyczny krem z cukinii?
Aromatyczny krem z cukinii to doskonała opcja na lekki i pożywny obiad. W trakcie diety redukcyjnej sprawdza się jak nic innego. Co więcej - zrobienie pysznej zupy krem nie stanowi dużego wyzwania, wobec czego z tym nieskomplikowanym przepisem poradzą sobie nawet te osoby, które nie gotują zbyt często.
Do zrobienia zupy krem z cukinii bęziemy potrzebować:
- około 2 średniej wielkości cukinii;
- 600 ml bulionu warzywnego;
- 1 cebuli;
- 2 ząbków czosnku;
- 2 łyżek oliwy z oliwek;
- 100 ml mleczka kokosowego;
- 1 łyżeczki ziół prowansalskich;
- 1 łyżeczki słodkiej papryki w proszku;
- soli i pieprzu.
Sposób przygotowania:
- Najpierw zabieramy się za przygotowanie cukini. Kabaczki dokładnie myjemy i pozbawiamy końcówek. Co ważne - jeśli są twarde, to wcześniej lepiej jest je obrać.
- Cebulę obieramy i kroimy w kostkę. Czosnek pozbawiamy łuski i lekko rozgniatamy. Rozgrzewamy na patelni oliwę i wrzucamy na nią wszystkie przygotowane warzywa. Podsmażamy całość na średnim ogniu przez około 5-10 minut.
- Do osobnego garnka wlewamy bulion, doprawiamy go ziołami prowansalskimi i papryką w proszku. Następnie zagotowujemy i uzupełniamy całość podsmażonymi warzywami.
- Gotujemy zupę na małym ogniu przez około 15-20 minut. W międzyczasie próbujemy jej i doprawiamy solą i pieprzem według własnych preferencji.
- Gotową zupę blendujemy na gładką masę, dodając do niej wcześniej mleczko kokosowe.
Komu poleca się jedzenie zupy z cukinii?
Jak już zostało wcześniej wspomniane - zupa z cukinii zalecana jest szczególnie tym, którzy poszukują szybkich i prostych w przygotowaniu dań na diecie redukcyjnej. Okazuje się jednak, że po wspomniany krem powinny sięgać również te osoby, które chcą się zdrowiej odżywiać. Taka zupa to świetna propozycja dla osób z wrażliwym układem pokarmowym.
Zupa krem z cukinii to także doskonała opcja dla dzieci i seniorów. Mowa tutaj konkretnie o osobach, które z pewnych względów mają problemy z gryzieniem twardych pokarmów.