Spis treści: Zupa z cukinii - dlaczego warto ją jeść? Idealna na odchudzanie Jak przygotować aromatyczny krem z cukinii? Komu poleca się jedzenie zupy z cukinii?

Zupa z cukinii - dlaczego warto ją jeść? Idealna na odchudzanie

Cukinia, zwana również kabaczkiem, to odmiana dyni zwyczajnej. W Polsce sezon na nią rozpoczyna się mniej więcej w czerwcu, a kończy w okolicach września. Warzywa te są niezwykle lubiane z uwagi na swoją wszechstronność oraz bogactwo cennych dla zdrowia składników odżywczych (np. witaminy C, witaminy A, potasu, żelaza czy magnezu) i antyoksydantów.

Z cukinii można przygotować między innymi fantastyczną zupę krem, która okazuje się świetna w trakcie diety dochudzającej. Wynika to z faktu, że warzywo jest dość niskokaloryczne - w 100 g znajdziemy zaledwie 18 kcal. Co więcej, lekkostrawna cukinia zawiera błonnik, który wspiera funkcjonowanie jelit oraz wzmaga uczucie sytości.

Zupa krem z cukinii na płaski brzuch Int Seo INTERIA.PL

Jak przygotować aromatyczny krem z cukinii?

Aromatyczny krem z cukinii to doskonała opcja na lekki i pożywny obiad. W trakcie diety redukcyjnej sprawdza się jak nic innego. Co więcej - zrobienie pysznej zupy krem nie stanowi dużego wyzwania, wobec czego z tym nieskomplikowanym przepisem poradzą sobie nawet te osoby, które nie gotują zbyt często.

Do zrobienia zupy krem z cukinii bęziemy potrzebować:

około 2 średniej wielkości cukinii;

600 ml bulionu warzywnego;

1 cebuli;

2 ząbków czosnku;

2 łyżek oliwy z oliwek;

100 ml mleczka kokosowego;

1 łyżeczki ziół prowansalskich;

1 łyżeczki słodkiej papryki w proszku;

soli i pieprzu.

Sposób przygotowania:

Najpierw zabieramy się za przygotowanie cukini. Kabaczki dokładnie myjemy i pozbawiamy końcówek. Co ważne - jeśli są twarde, to wcześniej lepiej jest je obrać. Cebulę obieramy i kroimy w kostkę. Czosnek pozbawiamy łuski i lekko rozgniatamy. Rozgrzewamy na patelni oliwę i wrzucamy na nią wszystkie przygotowane warzywa. Podsmażamy całość na średnim ogniu przez około 5-10 minut. Do osobnego garnka wlewamy bulion, doprawiamy go ziołami prowansalskimi i papryką w proszku. Następnie zagotowujemy i uzupełniamy całość podsmażonymi warzywami. Gotujemy zupę na małym ogniu przez około 15-20 minut. W międzyczasie próbujemy jej i doprawiamy solą i pieprzem według własnych preferencji. Gotową zupę blendujemy na gładką masę, dodając do niej wcześniej mleczko kokosowe.

Komu poleca się jedzenie zupy z cukinii?

Jak już zostało wcześniej wspomniane - zupa z cukinii zalecana jest szczególnie tym, którzy poszukują szybkich i prostych w przygotowaniu dań na diecie redukcyjnej. Okazuje się jednak, że po wspomniany krem powinny sięgać również te osoby, które chcą się zdrowiej odżywiać. Taka zupa to świetna propozycja dla osób z wrażliwym układem pokarmowym.

Zupa krem z cukinii to także doskonała opcja dla dzieci i seniorów. Mowa tutaj konkretnie o osobach, które z pewnych względów mają problemy z gryzieniem twardych pokarmów.

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