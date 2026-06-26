Jedz zamiast ciężkich obiadów. Zupa z cukinii syci na długo

Tomasz Kromp

Tomasz Kromp

Cukinia to niezwykle popularne i zdrowe warzywo, z którego możemy przygotować przepyszną zupę krem. Taki obiad okazuje się idealny w trakcie diety odchudzającej. Dlaczego warto jeść zupę z cukinii i komu szczególnie jest zalecana? Odpowiadamy.

Zupa krem z cukinii
Gęsta i aromatyczna zupa krem z cukinii zachwyca smakiem.Canva ProINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Zupa z cukinii - dlaczego warto ją jeść? Idealna na odchudzanie
  2. Jak przygotować aromatyczny krem z cukinii?
  3. Komu poleca się jedzenie zupy z cukinii?

Zupa z cukinii - dlaczego warto ją jeść? Idealna na odchudzanie

Cukinia, zwana również kabaczkiem, to odmiana dyni zwyczajnej. W Polsce sezon na nią rozpoczyna się mniej więcej w czerwcu, a kończy w okolicach września. Warzywa te są niezwykle lubiane z uwagi na swoją wszechstronność oraz bogactwo cennych dla zdrowia składników odżywczych (np. witaminy C, witaminy A, potasu, żelaza czy magnezu) i antyoksydantów.

Z cukinii można przygotować między innymi fantastyczną zupę krem, która okazuje się świetna w trakcie diety dochudzającej. Wynika to z faktu, że warzywo jest dość niskokaloryczne - w 100 g znajdziemy zaledwie 18 kcal. Co więcej, lekkostrawna cukinia zawiera błonnik, który wspiera funkcjonowanie jelit oraz wzmaga uczucie sytości.

Zupa krem z cukinii podana w wydrążonej cukinii, udekorowana świeżymi listkami ziół oraz szczyptą przypraw na wierzchu.
Zupa krem z cukinii na płaski brzuchInt SeoINTERIA.PL

Jak przygotować aromatyczny krem z cukinii?

Aromatyczny krem z cukinii to doskonała opcja na lekki i pożywny obiad. W trakcie diety redukcyjnej sprawdza się jak nic innego. Co więcej - zrobienie pysznej zupy krem nie stanowi dużego wyzwania, wobec czego z tym nieskomplikowanym przepisem poradzą sobie nawet te osoby, które nie gotują zbyt często.

Do zrobienia zupy krem z cukinii bęziemy potrzebować:

  • około 2 średniej wielkości cukinii;
  • 600 ml bulionu warzywnego;
  • 1 cebuli;
  • 2 ząbków czosnku;
  • 2 łyżek oliwy z oliwek;
  • 100 ml mleczka kokosowego;
  • 1 łyżeczki ziół prowansalskich;
  • 1 łyżeczki słodkiej papryki w proszku;
  • soli i pieprzu.

Sposób przygotowania:

  1. Najpierw zabieramy się za przygotowanie cukini. Kabaczki dokładnie myjemy i pozbawiamy końcówek. Co ważne - jeśli są twarde, to wcześniej lepiej jest je obrać.
  2. Cebulę obieramy i kroimy w kostkę. Czosnek pozbawiamy łuski i lekko rozgniatamy. Rozgrzewamy na patelni oliwę i wrzucamy na nią wszystkie przygotowane warzywa. Podsmażamy całość na średnim ogniu przez około 5-10 minut.
  3. Do osobnego garnka wlewamy bulion, doprawiamy go ziołami prowansalskimi i papryką w proszku. Następnie zagotowujemy i uzupełniamy całość podsmażonymi warzywami.
  4. Gotujemy zupę na małym ogniu przez około 15-20 minut. W międzyczasie próbujemy jej i doprawiamy solą i pieprzem według własnych preferencji.
  5. Gotową zupę blendujemy na gładką masę, dodając do niej wcześniej mleczko kokosowe.

Komu poleca się jedzenie zupy z cukinii?

Jak już zostało wcześniej wspomniane - zupa z cukinii zalecana jest szczególnie tym, którzy poszukują szybkich i prostych w przygotowaniu dań na diecie redukcyjnej. Okazuje się jednak, że po wspomniany krem powinny sięgać również te osoby, które chcą się zdrowiej odżywiać. Taka zupa to świetna propozycja dla osób z wrażliwym układem pokarmowym.

Zupa krem z cukinii to także doskonała opcja dla dzieci i seniorów. Mowa tutaj konkretnie o osobach, które z pewnych względów mają problemy z gryzieniem twardych pokarmów.

Gdy masz cukinię w domu, najczęściej przygotowujesz:
Placki
Zupę
Leczo
Faszerowaną cukinię

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