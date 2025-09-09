Jesienią to deser obowiązkowy. Ciasto było prawdziwym przebojem PRL-u

Karolina Woźniak

Prosty przepis, a jaki smak! Ciasto ze śliwkami było prawdziwym hitem PRL-u. Chociaż obecnie zazwyczaj sięgamy po oryginalne przepisy i zachwycamy się wymyślnymi wypiekami, może warto co jakiś czas wrócić do tradycyjnych receptur? Wspomniane ciasto nie bez powodu tak często gościło na stołach.

Ciasto ze śliwkami będzie idealne do popołudniowej kawy
Ciasto ze śliwkami będzie idealne do popołudniowej kawy123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jesienią to deser obowiązkowy. Ciasto było przebojem PRL-u
  2. Ciasto ze śliwkami. Przepis robił furorę w PRL-u

Jesienią to deser obowiązkowy. Ciasto było przebojem PRL-u

Sezon na śliwki w pełni. Jak je wykorzystać? Konfitury to oczywiście niejedyny sposób. Nasze babcie wykorzystywały je jako składnik ciasta, które było prawdziwym hitem PRL-u. Jak widać, wcale nie trzeba wymyślnych składników, by goście prosili o dokładkę. Chociaż w sklepie możemy znaleźć różne rodzaje śliwek, to do wypieków najlepiej wybierać węgierki. Ich konsystencja i słodki smak sprawiają, że do ciasta sprawdzają się idealnie.

Do tego wystarczą proste składniki takie jak mąka pszenna, jajka, cukier, olej, cukier waniliowy, mleko i proszek do pieczenia. Ważnym składnikiem jest również kisiel. To wszystko sprawia, że o cieście ucieranym ze śliwkami mówi się jak o wypieku, który zawsze się udaje.

Kostki ciasta drożdżowego posypane cukrem pudrem, udekorowane świeżymi śliwkami, w tle całe i przekrojone śliwki na drewnianym stole.
Ciasto ze śliwkami jest łatwe w przygotowaniu, więc warto je zrobić choć raz123RF/PICSEL

Ciasto ze śliwkami. Przepis robił furorę w PRL-u

Składniki

  • trzy szklanki mąki pszennej,
  • 450 g śliwek,
  • szklanka mleka
  • 1 i 1/2 szklanki cukru,
  • szklanka oleju,
  • sześć jajek,
  • dwie łyżki cukru waniliowego,
  • dwie łyżeczki proszku do pieczenia,
  • szczypta soli,
  • dwa opakowania kisielu truskawkowego.

Sposób przygotowania:

  1. Ubij białka ze szczyptą soli na sztywną pianę. W trakcie ubijania dodawaj po jednym żółtku, wsypuj cukier i cukier waniliowy. Wlej mleko i olej.
  2. Wsyp mąkę z proszkiem do pieczenia.
  3. Całość miksuj do czasu, gdy połączą się wszystkie składniki.
  4. Wsyp kisiel w proszku i mieszaj, aż składniki połączą się w jednolitą konsystencję.
  5. Przelej do formy wyłożonej papierem do pieczenia.
  6. Na wierzchu ciasta ułóż śliwki pokrojone w połówki (pozbawione pestek).
  7. Wstaw ciasto do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piecz przez ok. 60 minut.
  8. Po tym czasie sprawdź wypiek za pomocą patyczka. Jeśli będzie zupełnie suchy, całość jest gotowa.
  9. Wyjmij i pozostaw do ostygnięcia.
  10. Ciasto możesz podawać posypane cukrem pudrem.

Więcej przepisów na wyśmienite ciasta znajdziesz tutaj:

Brownie w wersji blond. Cudnej urody ciasto ze śliwkami Martina Gimeneza CastroPolsatPolsat

Najnowsze