Jesienią to deser obowiązkowy. Ciasto było prawdziwym przebojem PRL-u
Prosty przepis, a jaki smak! Ciasto ze śliwkami było prawdziwym hitem PRL-u. Chociaż obecnie zazwyczaj sięgamy po oryginalne przepisy i zachwycamy się wymyślnymi wypiekami, może warto co jakiś czas wrócić do tradycyjnych receptur? Wspomniane ciasto nie bez powodu tak często gościło na stołach.
Spis treści:
Jesienią to deser obowiązkowy. Ciasto było przebojem PRL-u
Sezon na śliwki w pełni. Jak je wykorzystać? Konfitury to oczywiście niejedyny sposób. Nasze babcie wykorzystywały je jako składnik ciasta, które było prawdziwym hitem PRL-u. Jak widać, wcale nie trzeba wymyślnych składników, by goście prosili o dokładkę. Chociaż w sklepie możemy znaleźć różne rodzaje śliwek, to do wypieków najlepiej wybierać węgierki. Ich konsystencja i słodki smak sprawiają, że do ciasta sprawdzają się idealnie.
Do tego wystarczą proste składniki takie jak mąka pszenna, jajka, cukier, olej, cukier waniliowy, mleko i proszek do pieczenia. Ważnym składnikiem jest również kisiel. To wszystko sprawia, że o cieście ucieranym ze śliwkami mówi się jak o wypieku, który zawsze się udaje.
Ciasto ze śliwkami. Przepis robił furorę w PRL-u
Składniki
- trzy szklanki mąki pszennej,
- 450 g śliwek,
- szklanka mleka
- 1 i 1/2 szklanki cukru,
- szklanka oleju,
- sześć jajek,
- dwie łyżki cukru waniliowego,
- dwie łyżeczki proszku do pieczenia,
- szczypta soli,
- dwa opakowania kisielu truskawkowego.
Sposób przygotowania:
- Ubij białka ze szczyptą soli na sztywną pianę. W trakcie ubijania dodawaj po jednym żółtku, wsypuj cukier i cukier waniliowy. Wlej mleko i olej.
- Wsyp mąkę z proszkiem do pieczenia.
- Całość miksuj do czasu, gdy połączą się wszystkie składniki.
- Wsyp kisiel w proszku i mieszaj, aż składniki połączą się w jednolitą konsystencję.
- Przelej do formy wyłożonej papierem do pieczenia.
- Na wierzchu ciasta ułóż śliwki pokrojone w połówki (pozbawione pestek).
- Wstaw ciasto do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piecz przez ok. 60 minut.
- Po tym czasie sprawdź wypiek za pomocą patyczka. Jeśli będzie zupełnie suchy, całość jest gotowa.
- Wyjmij i pozostaw do ostygnięcia.
- Ciasto możesz podawać posypane cukrem pudrem.
Więcej przepisów na wyśmienite ciasta znajdziesz tutaj: