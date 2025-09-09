Sezon na śliwki w pełni. Jak je wykorzystać? Konfitury to oczywiście niejedyny sposób. Nasze babcie wykorzystywały je jako składnik ciasta, które było prawdziwym hitem PRL-u. Jak widać, wcale nie trzeba wymyślnych składników, by goście prosili o dokładkę. Chociaż w sklepie możemy znaleźć różne rodzaje śliwek, to do wypieków najlepiej wybierać węgierki. Ich konsystencja i słodki smak sprawiają, że do ciasta sprawdzają się idealnie.