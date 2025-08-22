Tarta ze śliwkami i kruszonką - smak późnego lata

Śliwki to jeden z najbardziej charakterystycznych owoców przełomu lata i jesieni. W sierpniu i wrześniu na bazarach piętrzą się fioletowe kosze pełne węgierek, które aż proszą się, by trafić do słoików, knedli czy właśnie - do tarty.

Ich kwaskowato-słodki smak świetnie przełamuje maślane ciasto, a kruszonka dodaje całości chrupiącego akcentu. To deser, który wprowadza nas w jesienny klimat, kiedy dni stają się krótsze, a kawałek ciasta i kubek gorącej herbaty smakuje najlepiej.

Ale tarta ze śliwkami ma też drugą zaletę - jest naprawdę łatwa i szybka do przygotowania. Nawet jeśli nie masz dużego doświadczenia w pieczeniu, z tym przepisem sobie poradzisz. Ciasto możesz zrobić wcześniej i schować do lodówki lub zamrażarki, a gdy najdzie cię ochota na coś słodkiego - wystarczy ułożyć śliwki, posypać kruszonką i wstawić do piekarnika.

Dlaczego warto jeść śliwki?

Śliwki to nie tylko pyszny owoc, ale też zdrowa przekąska. Zawierają błonnik wspierający trawienie, dużo antyoksydantów chroniących komórki przed starzeniem oraz witaminy z grupy B, które poprawiają nastrój i dbają o układ nerwowy.

Co ciekawe, świeże śliwki są niskokaloryczne - mają około 45 kcal na 100 g. To oznacza, że kawałek tarty może być odrobiną słodyczy bez ogromnych wyrzutów sumienia.

śliwki to bardzo zdrowe owoce - nie żałuj ich do tarty, ułóż hojnie na cieście canva66352 123RF/PICSEL

Przepis na tartę ze śliwkami i kruszonką

Składniki na kruche, waniliowe ciasto (tortownica 24-25 cm):

200 g mąki pszennej

100 g zimnego masła

50 g cukru pudru

1 żółtko

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego lub 2 łyżeczki z prawdziwą wanilią

szczypta soli

Nadzienie:

ok. 500 g dojrzałych śliwek

1 łyżka cukru

1 łyżeczka cynamonu

Kruszonka:

90 g mąki pszennej

60 g masła

30 g cukru pudru

3 łyżki płatków migdałów

Sposób przygotowania:

Przygotuj ciasto: mąkę, sól i cukier puder przesiej do miski. Dodaj pokrojone w kostkę zimne masło i rozcieraj palcami, aż powstaną okruszki. Dodaj żółtko i wanilię, zagnieć szybko ciasto. Zawiń w folię i włóż do lodówki na 30 minut. Formowanie tarty: ciasto rozwałkuj i wyłóż nim formę do tarty. Nakłuj spód widelcem, przykryj papierem do pieczenia i obciąż np. suchą fasolą. Piecz 15 minut w 180°C. Śliwki umyj, przekrój na pół, usuń pestki. Wymieszaj z cukrem i cynamonem. Kruszonka: wszystkie składniki rozetrzyj w palcach, aż powstaną grudki. Składanie: na podpieczony spód wyłóż śliwki, posyp kruszonką. Piecz kolejne 25-30 minut, aż kruszonka się zezłoci. Podanie: najlepsza jest jeszcze lekko ciepła, z gałką lodów waniliowych albo kleksem bitej śmietany.

Jak urozmaicić tartę ze śliwkami?

Mielone orzechy np. migdały lub laskowe zamiast części mąki - dodają lekko orzechowego posmaku i świetnie komponują się ze śliwkami. Cynamon, kardamon lub przyprawa do piernika - ocieplają smak i sprawiają, że deser pachnie jesienią. Kruszonka z płatkami migdałów lub siekanymi orzechami włoskimi, laskowymi - chrupkość gwarantowana. Śliwki z dodatkiem odrobiny rumu - dla dorosłych wersja jeszcze bardziej aromatyczna.

Śliwki pod złocistą kruszonką – waniliowa tarta, która smakuje jak wspomnienie dzieciństwa canva66352 123RF/PICSEL

Dlaczego warto upiec tartę ze śliwkami?

Bo jest prosta, efektowna i wprowadza w jesienny nastrój. Nie wymaga egzotycznych składników ani kulinarnych umiejętności - wystarczy trochę mąki, masła i garść śliwek. To idealny sposób, by zamknąć smak późnego lata w cieście i podzielić się nim z bliskimi.

