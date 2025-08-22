Jesienna rozpusta: waniliowa tarta ze śliwkami i kruszonką oczaruje domowników
Maślane, waniliowe, kruche ciasto, soczyste śliwki i chrupiąca kruszonka - czy trzeba czegoś więcej, by poczuć smak późnego lata i jesieni na talerzu? Tarta ze śliwkami to deser prosty, szybki, a jednocześnie wyjątkowo elegancki. Do kawy, na spotkanie z przyjaciółmi albo na leniwe popołudnie - pasuje idealnie.
Spis treści:
Tarta ze śliwkami i kruszonką - smak późnego lata
Śliwki to jeden z najbardziej charakterystycznych owoców przełomu lata i jesieni. W sierpniu i wrześniu na bazarach piętrzą się fioletowe kosze pełne węgierek, które aż proszą się, by trafić do słoików, knedli czy właśnie - do tarty.
Ich kwaskowato-słodki smak świetnie przełamuje maślane ciasto, a kruszonka dodaje całości chrupiącego akcentu. To deser, który wprowadza nas w jesienny klimat, kiedy dni stają się krótsze, a kawałek ciasta i kubek gorącej herbaty smakuje najlepiej.
Ale tarta ze śliwkami ma też drugą zaletę - jest naprawdę łatwa i szybka do przygotowania. Nawet jeśli nie masz dużego doświadczenia w pieczeniu, z tym przepisem sobie poradzisz. Ciasto możesz zrobić wcześniej i schować do lodówki lub zamrażarki, a gdy najdzie cię ochota na coś słodkiego - wystarczy ułożyć śliwki, posypać kruszonką i wstawić do piekarnika.
Dlaczego warto jeść śliwki?
Śliwki to nie tylko pyszny owoc, ale też zdrowa przekąska. Zawierają błonnik wspierający trawienie, dużo antyoksydantów chroniących komórki przed starzeniem oraz witaminy z grupy B, które poprawiają nastrój i dbają o układ nerwowy.
Co ciekawe, świeże śliwki są niskokaloryczne - mają około 45 kcal na 100 g. To oznacza, że kawałek tarty może być odrobiną słodyczy bez ogromnych wyrzutów sumienia.
Przepis na tartę ze śliwkami i kruszonką
Składniki na kruche, waniliowe ciasto (tortownica 24-25 cm):
- 200 g mąki pszennej
- 100 g zimnego masła
- 50 g cukru pudru
- 1 żółtko
- 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego lub 2 łyżeczki z prawdziwą wanilią
- szczypta soli
Nadzienie:
- ok. 500 g dojrzałych śliwek
- 1 łyżka cukru
- 1 łyżeczka cynamonu
Kruszonka:
- 90 g mąki pszennej
- 60 g masła
- 30 g cukru pudru
- 3 łyżki płatków migdałów
Sposób przygotowania:
- Przygotuj ciasto: mąkę, sól i cukier puder przesiej do miski. Dodaj pokrojone w kostkę zimne masło i rozcieraj palcami, aż powstaną okruszki. Dodaj żółtko i wanilię, zagnieć szybko ciasto. Zawiń w folię i włóż do lodówki na 30 minut.
- Formowanie tarty: ciasto rozwałkuj i wyłóż nim formę do tarty. Nakłuj spód widelcem, przykryj papierem do pieczenia i obciąż np. suchą fasolą. Piecz 15 minut w 180°C.
- Śliwki umyj, przekrój na pół, usuń pestki. Wymieszaj z cukrem i cynamonem.
- Kruszonka: wszystkie składniki rozetrzyj w palcach, aż powstaną grudki.
- Składanie: na podpieczony spód wyłóż śliwki, posyp kruszonką. Piecz kolejne 25-30 minut, aż kruszonka się zezłoci.
- Podanie: najlepsza jest jeszcze lekko ciepła, z gałką lodów waniliowych albo kleksem bitej śmietany.
Jak urozmaicić tartę ze śliwkami?
- Mielone orzechy np. migdały lub laskowe zamiast części mąki - dodają lekko orzechowego posmaku i świetnie komponują się ze śliwkami.
- Cynamon, kardamon lub przyprawa do piernika - ocieplają smak i sprawiają, że deser pachnie jesienią.
- Kruszonka z płatkami migdałów lub siekanymi orzechami włoskimi, laskowymi - chrupkość gwarantowana.
- Śliwki z dodatkiem odrobiny rumu - dla dorosłych wersja jeszcze bardziej aromatyczna.
Dlaczego warto upiec tartę ze śliwkami?
Bo jest prosta, efektowna i wprowadza w jesienny nastrój. Nie wymaga egzotycznych składników ani kulinarnych umiejętności - wystarczy trochę mąki, masła i garść śliwek. To idealny sposób, by zamknąć smak późnego lata w cieście i podzielić się nim z bliskimi.