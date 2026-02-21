Wyjątkowe ciasto z wyjątkowym składnikiem

To ciasto zachwyca już od pierwszego kęsa, bo ma głęboki, naturalny smak pomarańczy, który nie pochodzi z aromatu ani startej skórki, jak to zwykle najczęściej powtarza się w przepisach, lecz z całego owocu zblendowanego razem ze skórką i miąższem. Dzięki temu jest wyraźne, lekko słodko-gorzkie i niezwykle soczyste, jego struktura jest mięciutka i sprężysta jak gąbeczka i dosłownie rozpływa się w ustach.

Przygotowanie tego majstersztyku wcale nie jest skomplikowane, poza ugotowaniem pomarańczy reszta zajmuje dosłownie chwilę i nie wymaga doświadczenia w kuchni ani żadnych specjalistycznych sprzętów. To idealne ciasto na weekend do kawy, rodzinne spotkanie albo po prostu "coś słodkiego". Pachnie obłędnie, długo zachowuje świeżość i zawsze robi wrażenie, choć powstaje z kilku prostych składników.

Ciasto pomarańczowe, o którym nigdy nie zapomnisz

Ciasto pomarańczowe, które zachwyca smakiem słonecznych pomarańczy 123RF/PICSEL

Składniki 2 średnie słodkie pomarańcze (ok. 600 g)

1 i 3/4 szklanki mąki pszennej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

pół łyżeczki soli

pół łyżeczki kurkumy (opcjonalnie, dla koloru)

3 duże jajka w temperaturze pokojowej

1 szklanka cukru

pół szklanki oleju roślinnego

1/3 szklanki jogurtu greckiego

1 łyżka ekstraktu waniliowego

opcjonalnie: 2 łyżki likieru pomarańczowego lub soku pomarańczowego dla aromatu

cienkie plasterki pomarańczy do dekoracji i 3 łyżki cukru do posypania 1 godz. 0 min 3-4

Przygotowanie:

Umyj pomarańcze, włóż do garnka i zalej wodą. Gotuj ok. 60 minut, aż będą bardzo miękkie. Zostaw do całkowitego wystudzenia w wodzie (najlepiej dzień wcześniej). Po ostudzeniu przekrój pomarańcze, usuń pestki i zblenduj w całości na gładkie puree. Rozgrzej piekarnik do 180 °C (góra-dół). Przygotuj formę: wysmaruj masłem i oprósz mąką lub wyłóż papierem do pieczenia. W dużej misce ubij jajka z cukrem na puszystą masę. Stopniowo wlewaj olej, a potem dodaj jogurt, puree pomarańczowe, ekstrakt waniliowy i likier/sok. Wymieszaj delikatnie. W osobnej misce połącz mąkę, proszek do pieczenia, sól i kurkumę, potem dodaj do mokrej mieszanki i krótko wymieszaj tylko do połączenia składników. Przelej ciasto do formy, ułóż plasterki pomarańczy na wierzchu i posyp cukrem. Piecz ok. 50-55 minut, aż patyczek wbity w środek wyjdzie suchy.

