Jeśli myślisz, że to zwykła cytrusowa babka, jesteś w błędzie. To ciasto podbija serca

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

To nie jest typowe ciasto pomarańczowe. Do jego zrobienia nie używasz skórki pomarańczowej czy soku. Sekret tkwi w zblendowanej w całości pomarańczy, dzięki czemu smak staje się tak obłędny, a aromat zachwycający, że z pewnością wszyscy będą prosić cię o przepis. Koniecznie wypróbuj, bo przygotujesz je w mgnieniu oka.

Kilka kromek ciasta cytrynowego lub pomarańczowego ułożonych na drewnianej desce, obok dwie połówki pomarańczy i niebieska ściereczka na niebieskim drewnianym stole.
Sekretem niepowtarzalnego smaku są zmiksowane w całości pomarańcze ze skórką123RF/PICSEL

Wyjątkowe ciasto z wyjątkowym składnikiem

To ciasto zachwyca już od pierwszego kęsa, bo ma głęboki, naturalny smak pomarańczy, który nie pochodzi z aromatu ani startej skórki, jak to zwykle najczęściej powtarza się w przepisach, lecz z całego owocu zblendowanego razem ze skórką i miąższem. Dzięki temu jest wyraźne, lekko słodko-gorzkie i niezwykle soczyste, jego struktura jest mięciutka i sprężysta jak gąbeczka i dosłownie rozpływa się w ustach.

Zobacz również:

Kremowy, czekoladowy, a przy tym lekki jak chmurka - czekoladowy sernik a'la japoński robi furorę
Kuchnia

Zrobisz go w 45 min. Japoński serniczek urzekający puszystością

Olga Klamecka
Natalia Jabłońska, Olga Klamecka

Przygotowanie tego majstersztyku wcale nie jest skomplikowane, poza ugotowaniem pomarańczy reszta zajmuje dosłownie chwilę i nie wymaga doświadczenia w kuchni ani żadnych specjalistycznych sprzętów. To idealne ciasto na weekend do kawy, rodzinne spotkanie albo po prostu "coś słodkiego". Pachnie obłędnie, długo zachowuje świeżość i zawsze robi wrażenie, choć powstaje z kilku prostych składników.

Ciasto pomarańczowe, o którym nigdy nie zapomnisz

Pokrojone ciasto marchewkowe oprószone cukrem pudrem leży na drewnianej desce, obok znajdują się świeże pomarańcze i miseczka z mąką.
Ciasto pomarańczowe, które zachwyca smakiem słonecznych pomarańczy123RF/PICSEL

Składniki

  • 2 średnie słodkie pomarańcze (ok. 600 g)
  • 1 i 3/4 szklanki mąki pszennej
  • 2 łyżeczki proszku do pieczenia
  • pół łyżeczki soli
  • pół łyżeczki kurkumy (opcjonalnie, dla koloru)
  • 3 duże jajka w temperaturze pokojowej
  • 1 szklanka cukru
  • pół szklanki oleju roślinnego
  • 1/3 szklanki jogurtu greckiego
  • 1 łyżka ekstraktu waniliowego
  • opcjonalnie: 2 łyżki likieru pomarańczowego lub soku pomarańczowego dla aromatu
  • cienkie plasterki pomarańczy do dekoracji i 3 łyżki cukru do posypania
1 godz. 0 min
3-4

Przygotowanie:

  1. Umyj pomarańcze, włóż do garnka i zalej wodą. Gotuj ok. 60 minut, aż będą bardzo miękkie. Zostaw do całkowitego wystudzenia w wodzie (najlepiej dzień wcześniej).
  2. Po ostudzeniu przekrój pomarańcze, usuń pestki i zblenduj w całości na gładkie puree.
  3. Rozgrzej piekarnik do 180 °C (góra-dół). Przygotuj formę: wysmaruj masłem i oprósz mąką lub wyłóż papierem do pieczenia.
  4. W dużej misce ubij jajka z cukrem na puszystą masę. Stopniowo wlewaj olej, a potem dodaj jogurt, puree pomarańczowe, ekstrakt waniliowy i likier/sok. Wymieszaj delikatnie.
  5. W osobnej misce połącz mąkę, proszek do pieczenia, sól i kurkumę, potem dodaj do mokrej mieszanki i krótko wymieszaj tylko do połączenia składników.
  6. Przelej ciasto do formy, ułóż plasterki pomarańczy na wierzchu i posyp cukrem.
  7. Piecz ok. 50-55 minut, aż patyczek wbity w środek wyjdzie suchy.

Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI

Estetycznie podane dania na porcelanowych talerzach, zawierające świeże warzywa, nabiał oraz dekoracyjne kwiaty; w rogu widoczny baner z napisem 'interia KOBIETA kuchnia'.
Poznaj przepisy, które łączą smak i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL
Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia KazadiINTERIA.PL

Najnowsze