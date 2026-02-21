Jeśli myślisz, że to zwykła cytrusowa babka, jesteś w błędzie. To ciasto podbija serca
To nie jest typowe ciasto pomarańczowe. Do jego zrobienia nie używasz skórki pomarańczowej czy soku. Sekret tkwi w zblendowanej w całości pomarańczy, dzięki czemu smak staje się tak obłędny, a aromat zachwycający, że z pewnością wszyscy będą prosić cię o przepis. Koniecznie wypróbuj, bo przygotujesz je w mgnieniu oka.
Wyjątkowe ciasto z wyjątkowym składnikiem
To ciasto zachwyca już od pierwszego kęsa, bo ma głęboki, naturalny smak pomarańczy, który nie pochodzi z aromatu ani startej skórki, jak to zwykle najczęściej powtarza się w przepisach, lecz z całego owocu zblendowanego razem ze skórką i miąższem. Dzięki temu jest wyraźne, lekko słodko-gorzkie i niezwykle soczyste, jego struktura jest mięciutka i sprężysta jak gąbeczka i dosłownie rozpływa się w ustach.
Przygotowanie tego majstersztyku wcale nie jest skomplikowane, poza ugotowaniem pomarańczy reszta zajmuje dosłownie chwilę i nie wymaga doświadczenia w kuchni ani żadnych specjalistycznych sprzętów. To idealne ciasto na weekend do kawy, rodzinne spotkanie albo po prostu "coś słodkiego". Pachnie obłędnie, długo zachowuje świeżość i zawsze robi wrażenie, choć powstaje z kilku prostych składników.
Ciasto pomarańczowe, o którym nigdy nie zapomnisz
Składniki
- 2 średnie słodkie pomarańcze (ok. 600 g)
- 1 i 3/4 szklanki mąki pszennej
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- pół łyżeczki soli
- pół łyżeczki kurkumy (opcjonalnie, dla koloru)
- 3 duże jajka w temperaturze pokojowej
- 1 szklanka cukru
- pół szklanki oleju roślinnego
- 1/3 szklanki jogurtu greckiego
- 1 łyżka ekstraktu waniliowego
- opcjonalnie: 2 łyżki likieru pomarańczowego lub soku pomarańczowego dla aromatu
- cienkie plasterki pomarańczy do dekoracji i 3 łyżki cukru do posypania
Przygotowanie:
- Umyj pomarańcze, włóż do garnka i zalej wodą. Gotuj ok. 60 minut, aż będą bardzo miękkie. Zostaw do całkowitego wystudzenia w wodzie (najlepiej dzień wcześniej).
- Po ostudzeniu przekrój pomarańcze, usuń pestki i zblenduj w całości na gładkie puree.
- Rozgrzej piekarnik do 180 °C (góra-dół). Przygotuj formę: wysmaruj masłem i oprósz mąką lub wyłóż papierem do pieczenia.
- W dużej misce ubij jajka z cukrem na puszystą masę. Stopniowo wlewaj olej, a potem dodaj jogurt, puree pomarańczowe, ekstrakt waniliowy i likier/sok. Wymieszaj delikatnie.
- W osobnej misce połącz mąkę, proszek do pieczenia, sól i kurkumę, potem dodaj do mokrej mieszanki i krótko wymieszaj tylko do połączenia składników.
- Przelej ciasto do formy, ułóż plasterki pomarańczy na wierzchu i posyp cukrem.
- Piecz ok. 50-55 minut, aż patyczek wbity w środek wyjdzie suchy.
