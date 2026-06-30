Spis treści: Czym jest tapioka? Powstaje z rośliny znanej od tysięcy lat Czy tapioka jest zdrowa? Właściwości i wartości odżywcze Co można zrobić z tapioki? Nie tylko bubble tea

Czym jest tapioka? Powstaje z rośliny znanej od tysięcy lat

Tapioka to skrobia pozyskiwana z manioku - rośliny uprawianej przede wszystkim w Ameryce Południowej, Afryce i Azji. W wielu krajach świata maniok odgrywa podobną rolę jak ziemniaki w Europie i stanowi jeden z podstawowych składników codziennej diety.

Choć same bulwy manioku są w Polsce praktycznie niedostępne, w sklepach coraz łatwiej znaleźć produkty powstałe na ich bazie. Najpopularniejsza jest właśnie tapioka, sprzedawana w postaci mąki, płatków lub charakterystycznych perełek. To właśnie one trafiają do popularnego napoju bubble tea.

Proces produkcji przypomina w pewnym stopniu pozyskiwanie skrobi ziemniaczanej. Z odpowiednio przygotowanych bulw oddziela się skrobię, która następnie jest oczyszczana i suszona. Efektem jest produkt o neutralnym smaku i szerokim zastosowaniu kulinarnym.

Czy tapioka jest zdrowa? Właściwości i wartości odżywcze

Jedną z największych zalet tapioki jest to, że nie zawiera glutenu. Dzięki temu może być spożywana przez osoby z celiakią, nietolerancją glutenu lub tych, którzy z różnych powodów ograniczają jego ilość w diecie.

Tapioka uchodzi również za produkt lekkostrawny. Z tego względu często poleca się ją osobom z problemami układu pokarmowego, a także w okresie rekonwalescencji po zabiegach i operacjach. Delikatna konsystencja sprawia, że jest dobrze tolerowana zarówno przez dzieci, jak i osoby starsze.

Choć tapioka składa się głównie z węglowodanów, dostarcza także niewielkich ilości składników mineralnych, między innymi potasu i żelaza. Potas wspiera prawidłową pracę układu krążenia, natomiast żelazo jest niezbędne do produkcji czerwonych krwinek. W tapioce znajdziemy również witaminy z grupy B, w tym kwas foliowy, szczególnie ważny dla kobiet planujących ciążę.

Warto jednak pamiętać, że tapioka nie jest produktem wyjątkowo bogatym w składniki odżywcze. Jej największą zaletą pozostaje łatwostrawność, brak glutenu oraz wszechstronność w kuchni.

Jak wykorzystać tapiokę w kuchni? 123RF/PICSEL

Co można zrobić z tapioki? Nie tylko bubble tea

To właśnie uniwersalność sprawia, że tapioka zdobywa coraz większe grono zwolenników. Mąka z manioku świetnie sprawdza się jako naturalny zagęstnik do zup, sosów i kremów. Można wykorzystać ją także do przygotowania naleśników, placków, ciast czy domowych klusek.

Jeszcze większą popularnością cieszą się perełki tapioki. Po ugotowaniu stają się miękkie i lekko sprężyste, dzięki czemu doskonale nadają się do deserów. Można przygotować z nich pudding na mleku kokosowym, owocowe kisiele, musy czy lekkie kremy.

Najbardziej znanym zastosowaniem pozostaje jednak bubble tea. W tym pochodzącym z Tajwanu napoju kuleczki tapioki zanurzone są w herbacie z dodatkiem mleka lub owocowych syropów. Coraz częściej wykorzystuje się je również jako dodatek do lemoniad, koktajli, a nawet deserowych drinków.

Rosnąca popularność tapioki pokazuje, że Polacy coraz chętniej sięgają po produkty znane dotąd głównie z kuchni azjatyckiej i południowoamerykańskiej. Trudno się temu dziwić - jest łatwa w przygotowaniu, neutralna w smaku i daje niemal nieograniczone możliwości kulinarne. Dzięki temu z egzotycznej ciekawostki powoli staje się stałym elementem wielu domowych kuchni.

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