Jest nie tylko pyszny i aromatyczny. Zawiera mnóstwo odżywczych składników

Natalia Jabłońska

W największym skrócie należałoby powiedzieć o tym posiłku, że to po prostu zdrowa micha. Mowa o popularnych w ostatnich latach tzw. bowlach, w których nie powinno zabraknąć odżywczych i smacznych produktów. Jak zatem skomponować idealnego bowla, który nasyci nas na długie godziny i dostarczy niezbędnych witamin?

Bowl z kawałkami kurczaka i smażonymi warzywami w czarnej misce, udekorowany natką pietruszki
Jak przygotować pyszny bowl z kurczakiem i warzywami?

Spis treści:

  1. Bowl z kurczakiem i warzywami - składniki
  2. Bowl z kurczakiem i warzywami - przepis

Bowl z kurczakiem i warzywami - składniki

Do przygotowania tzw. bowla z kurczakiem i warzywami, potrzebujesz następujących składników:

  • 200 g piersi z kurczaka,
  • 1 łyżka oliwy,
  • 1 czerwona papryka,
  • 1 mała cukinia,
  • 1 marchewka,
  • 1 czerwona cebula,
  • 100 g ulubionego miksu sałat,
  • sos sojowy,
  • sól i pieprz,
  • sezam, orzechy nerkowca lub prażony słonecznik - opcjonalnie.

Bowl z kurczakiem i warzywami - przepis

Kurczaka dokładnie myjemy, osuszamy ręcznikiem papierowym, następnie kroimy w średniej wielkości kostkę. Mięso doprawiamy solą i pieprzem. Na patelni rozgrzewamy oliwę i dodajemy kurczaka, całość poddajemy obróbce termicznej przez kilka minut, aż kurczak nabierze złotego koloru.

Do kurczaka dodajemy paprykę pokrojoną w paski, cebulę posiekaną w piórka i cukinię pokrojoną w kostkę. Warzywa podsmażamy na średniej mocy palnika do momentu, aż zrobią się miękkie, ale nadal będą chrupiące.

Kolejny krok to dodanie marchewki pokrojonej w bardzo cienkie paski. Do całości wlewamy łyżeczkę sosu sojowego, mieszamy i podsmażamy przez chwilę. Wszystkie składniki w razie potrzeby możemy jeszcze posolić.

Na dno miski wykładamy ulubioną mieszankę sałat, następnie wykładamy naszego kurczaka z warzywami. Na koniec opcjonalnie możemy posypać odrobiną sezamu, orzechami nerkowca lub prażonym słonecznikiem.

Najnowsze