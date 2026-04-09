Jest nie tylko pyszny i aromatyczny. Zawiera mnóstwo odżywczych składników
W największym skrócie należałoby powiedzieć o tym posiłku, że to po prostu zdrowa micha. Mowa o popularnych w ostatnich latach tzw. bowlach, w których nie powinno zabraknąć odżywczych i smacznych produktów. Jak zatem skomponować idealnego bowla, który nasyci nas na długie godziny i dostarczy niezbędnych witamin?
Bowl z kurczakiem i warzywami - składniki
Do przygotowania tzw. bowla z kurczakiem i warzywami, potrzebujesz następujących składników:
- 200 g piersi z kurczaka,
- 1 łyżka oliwy,
- 1 czerwona papryka,
- 1 mała cukinia,
- 1 marchewka,
- 1 czerwona cebula,
- 100 g ulubionego miksu sałat,
- sos sojowy,
- sól i pieprz,
- sezam, orzechy nerkowca lub prażony słonecznik - opcjonalnie.
Bowl z kurczakiem i warzywami - przepis
Kurczaka dokładnie myjemy, osuszamy ręcznikiem papierowym, następnie kroimy w średniej wielkości kostkę. Mięso doprawiamy solą i pieprzem. Na patelni rozgrzewamy oliwę i dodajemy kurczaka, całość poddajemy obróbce termicznej przez kilka minut, aż kurczak nabierze złotego koloru.
Do kurczaka dodajemy paprykę pokrojoną w paski, cebulę posiekaną w piórka i cukinię pokrojoną w kostkę. Warzywa podsmażamy na średniej mocy palnika do momentu, aż zrobią się miękkie, ale nadal będą chrupiące.
Kolejny krok to dodanie marchewki pokrojonej w bardzo cienkie paski. Do całości wlewamy łyżeczkę sosu sojowego, mieszamy i podsmażamy przez chwilę. Wszystkie składniki w razie potrzeby możemy jeszcze posolić.
Na dno miski wykładamy ulubioną mieszankę sałat, następnie wykładamy naszego kurczaka z warzywami. Na koniec opcjonalnie możemy posypać odrobiną sezamu, orzechami nerkowca lub prażonym słonecznikiem.