Świetnie sprawdzą się jako część poczęstunku podczas przyjęcia komunijnego, deser lub po prostu odrobina słodkości do codziennej kawy. Przygotowanie można znacznie uprościć, wykorzystując gotowe ciasto francuskie.

Zrobienie masy budyniowej również nie będzie nastręczało problemów. Domowa produkcja ma tę zaletę, że sami możemy określić jaka ilość cukru będzie idealnie odpowiadać naszym gustom kulinarnym.

Podczas ubijania śmietany warto pamiętać, aby nie przedobrzyć. Jeśli będziemy ubijać za długo, pojawią się grudki! Jeśli nie chcemy uzyskać masła, przestajemy ubijać, gdy tylko śmietana przestaje spływać z trzepaczki.

Pamiętajmy, aby przed ubijaniem śmietanę dobrze schłodzić!

Składniki 2 płaty ciasta francuskiego

3 szklanki mleka

1/2 szklanki cukru

3 żółtka

2 łyżki mąki pszennej

4 łyżki budyniu śmietankowego

120 g masła

500 ml śmietany 30% lub 36%

2 łyżki cukru pudru + do posypania wierzchu

1 op. śmietan-fix (opcjonalnie)

Sposób przygotowania

Ciasto francuskie rozwinąć ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia - każdą warstwę na osobnej blaszce.

Nakłuć widelcem i piec najpierw jedno, potem drugie w 200 stopniach przez około 15 min. Ostudzić.Do garnka wlać dwie szklanki mleka, dodać cukier i zagotować.

Wymieszać pozostałą część mleka z żółtkami, budyniem oraz mąką pszenną. Zmiksować, by dokładnie się rozprowadziły. Uzyskaną mieszaninę wlać do gotującego się mleka i cały czas mieszać. Gdy osiągnie gęstą konsystencję odstawić do wystudzenia. Miękkie masło pokroić na kawałki, wrzucić do miski i ucierać mikserem. Gdy masa będzie puszysta dodawać porcjami wystudzony budyń i miksować do uzyskania jednolitej konsystencji.

Gotowy krem wykładamy na ciasto francuskie, równomiernie go rozsmarowując. Śmietankę kremówkę 36 proc. ubić mikserem z cukrem pudrem.

Bitą śmietanę rozsmarowujemy na budyniu i przykryć drugim płatem ciasta.

