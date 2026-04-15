Filipiński skarb, czyli skąd wzięło się ube?

Choć w Polsce nazwa "ube" (wymawiana jako u-beh) brzmi wciąż nieco egzotycznie, na Filipinach to absolutny, kulinarny klasyk. Ube to nic innego jak fioletowy pochrzyn, nazywany po prostu fioletowym batatem. Od wieków stanowi on bazę tradycyjnych azjatyckich deserów, lodów, dżemów i wypieków. Z zewnątrz przypomina zwykłego ziemniaka w grubej, ciemnej łupinie, ale po przekrojeniu ukazuje swój intensywnie fioletowy, wręcz neonowy środek. To właśnie ten naturalny pigment sprawia, że ube latte wygląda jak napój z innej planety, dzięki czemu z miejsca stało się wielkim hitem na Instagramie i TikToku.

Smak, w którym można się zakochać od pierwszego łyku

Zastanawiasz się, czy napój ze słodkiego ziemniaka ma w ogóle sens? Odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak! Ube absolutnie nie smakuje jak warzywo wyjęte prosto z obiadowego talerza. Jego profil smakowy jest niezwykle subtelny, przyjemny i złożony. W ube latte wyczujesz nuty wanilii, białej czekolady, a nawet pistacji, a wszystko to otulone delikatnym, orzechowym aromatem. W połączeniu z kremowym mlekiem (szczególnie roślinnym, jak owsiane czy kokosowe) tworzy napój, który jest naturalnie słodkawy, pocieszający i bardzo łagodny. W przeciwieństwie do matchy, która dla wielu osób bywa zbyt cierpka i trawiasta, ube trafia w gusta niemal każdego, kto ceni sobie deserowe, otulające smaki.

Fioletowe zdrowie w filiżance

Piękny, fotogeniczny wygląd i obłędny smak to nie wszystko - ube latte ma nam do zaoferowania znacznie więcej. Swój niesamowity kolor zawdzięcza antocyjanom, czyli niezwykle silnym przeciwutleniaczom. To te same cenne związki, które znajdziemy w jagodach, aronii czy czerwonej kapuście. Pomagają one zwalczać wolne rodniki, opóźniają procesy starzenia organizmu i wspierają nasz układ odpornościowy. Ponadto, fioletowy batat to bogate źródło witaminy C, potasu oraz błonnika. Co niezwykle ważne dla osób wrażliwych na pobudzenie - klasyczne ube latte nie zawiera kofeiny, co czyni go atrakcyjną alternatywą dla kawy, szczególnie wieczorem.

Jak przygotować ube latte w domu?

Nie musisz iść do kawiarni, by spróbować tego fioletowego napoju! Ube latte z łatwością przygotujesz we własnej kuchni. Będziesz potrzebować ekstraktu z ube (bez problemu kupisz go w sklepach z azjatycką żywnością lub w internecie) albo sproszkowanego fioletowego batata.

Wystarczy, że podgrzejesz i spienisz swoje ulubione mleko - owsiane nada napojowi idealnej tekstury. Następnie w odrobinie ciepłej wody rozpuść łyżeczkę proszku ube lub kilka kropel ekstraktu. Możesz dodać odrobinę syropu klonowego lub agawy dla podbicia słodyczy. Wlej fioletową bazę na dno ulubionej szklanki, a następnie delikatnie dolej spienione mleko, tworząc piękne warstwy. A jeśli nie wyobrażasz sobie poranka bez kofeinowego kopa? Nic nie stoi na przeszkodzie, by do ube latte wlać szota ulubionego espresso. Kawa i fioletowy batat to zaskakująco zgrany i pyszny duet!

