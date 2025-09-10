Jednym z kulinarnych trików pozwalających na zachowanie doskonałej soczystości smażonego mięsa, jest obtoczenie go w odpowiedniej panierce. Bardzo często panierkę przygotowuje się z bułki tartej, ale warto czasami poeksperymentować i sięgnąć po inne składniki.

Właśnie z takie założenia wychodzą nasi sąsiedzi, czyli Czesi, którzy kurczaka obtaczają w cieście ziemniaczanym. Podpowiadamy, jak zrobić czeskie kotlety z kurczaka w wyśmienitej panierce.

Kotlety z kurczaka po czesku - składniki

2 filety z kurczaka,

2 surowe, średnie ziemniaki,

1 jajko,

1 łyżka musztardy,

75 ml mleka,

2 łyżki mąki pszennej,

sól i pieprz,

olej lub smalec do smażenia.

Kotlety z kurczaka po czesku - przepis

Zaczynamy od przekrojenia filetów, by powstały z nich plastry. Następnie mięso delikatnie rozbijamy tłuczkiem i doprawiamy solą oraz pieprzem z każdej strony.

Ziemniaki obieramy, myjemy i osuszamy, następnie ścieramy je na tarce o drobnych oczkach. Do startych ziemniaków wbijamy jajko, dodajemy mleko, musztardę oraz mąkę. Całość dokładnie mieszamy, by powstało jednolite ciasto.

W tak przygotowanej panierce obtaczamy kotlety z każdej strony. Zanim jednak wyłożymy kotlety na patelnię, pozwólmy, by nadmiar ciasta spłynął z mięsa. Kotlety smażymy na rozgrzanym tłuszczu przez ok. dwie, trzy minuty z każdej strony, do momentu aż nabiorą złotego koloru.

