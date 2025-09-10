Już nie sięgniesz po bułkę tartą. Ten trik pokazał mi przyjaciel z Czech

Natalia Jabłońska

Jak w prosty i szybki sposób podkręcić smak i pozytywnie wpłynąć na konsystencję kotletów z kurczaka? Mogłoby się wydawać, że należy sięgnąć po bułkę tartą i przygotować z niej panierkę. Jest jednak pewna alternatywa, która doskonale sprawdzi się w takim przepisie.

Jak przygotować kotlety z kurczaka po czesku?
Jak przygotować kotlety z kurczaka po czesku?123RF/PICSEL

Jednym z kulinarnych trików pozwalających na zachowanie doskonałej soczystości smażonego mięsa, jest obtoczenie go w odpowiedniej panierce. Bardzo często panierkę przygotowuje się z bułki tartej, ale warto czasami poeksperymentować i sięgnąć po inne składniki.

Właśnie z takie założenia wychodzą nasi sąsiedzi, czyli Czesi, którzy kurczaka obtaczają w cieście ziemniaczanym. Podpowiadamy, jak zrobić czeskie kotlety z kurczaka w wyśmienitej panierce.

Kotlety z kurczaka po czesku - składniki

  • 2 filety z kurczaka,
  • 2 surowe, średnie ziemniaki,
  • 1 jajko,
  • 1 łyżka musztardy,
  • 75 ml mleka,
  • 2 łyżki mąki pszennej,
  • sól i pieprz,
  • olej lub smalec do smażenia.

Kotlety z kurczaka po czesku - przepis

Zaczynamy od przekrojenia filetów, by powstały z nich plastry. Następnie mięso delikatnie rozbijamy tłuczkiem i doprawiamy solą oraz pieprzem z każdej strony.

Ziemniaki obieramy, myjemy i osuszamy, następnie ścieramy je na tarce o drobnych oczkach. Do startych ziemniaków wbijamy jajko, dodajemy mleko, musztardę oraz mąkę. Całość dokładnie mieszamy, by powstało jednolite ciasto.

W tak przygotowanej panierce obtaczamy kotlety z każdej strony. Zanim jednak wyłożymy kotlety na patelnię, pozwólmy, by nadmiar ciasta spłynął z mięsa. Kotlety smażymy na rozgrzanym tłuszczu przez ok. dwie, trzy minuty z każdej strony, do momentu aż nabiorą złotego koloru.

