Kanapki to wciąż jedne z najpopularniejszych opcji na śniadanie czy kolację. Czy wieczorem są jednak odpowiednim wyborem? Jedzenie po 18.00 wciąż budzi emocje, zwłaszcza wśród osób dbających o sylwetkę i komfort trawienny. Sprawdzamy, czy można jeść kanapki o tej porze, a jeśli tak, to jakie.

Lekka kanapka na późną kolację.

Spis treści:

  1. Jak to jest z tym jedzeniem po 18.00? Obalamy mity
  2. Cechy idealnej kanapki po 18:00
  3. Przykłady lekkich kanapek na kolację

Jak to jest z tym jedzeniem po 18.00? Obalamy mity

Zakaz jedzenia po 18.00 to jeden z najbardziej utrwalonych dietetycznych mitów. Organizm nie przestaje trawić wraz z zachodem słońca, a metabolizm nie wyłącza się punktualnie o określonej godzinie. Największe znaczenie ma odstęp między ostatnim posiłkiem a snem. Ważny jest również skład dania. Jeśli kolacja jest lekka, oparta na białku, błonniku i niewielkiej ilości zdrowych tłuszczów, nie powoduje uczucia ciężkości ani wzdęć. Zbyt długie głodzenie się wieczorem często kończy się natomiast napadami wilczego głodu lub niekontrolowanym sięganiem po słodycze.

Kiedy więc jeść ostatni posiłek w ciągu doby? To zależy od tego, o której chodzisz spać. Optymalny czas kolacji to 2-3 godziny przed snem. Jeśli więc jesteś nocnym Markiem i kładziesz się spać o północy, jedz najpóźniej o 22:00. Ten moment dostosuj po prostu do swojego rytmu dnia. Kładąc się później, zapewne również później wstajesz, co przesuwa w czasie porę śniadania. W ten sposób nie będzie zbyt dużej przerwy między posiłkami.

    Cechy idealnej kanapki po 18:00

    Kanapka jedzona wieczorem powinna być lekkostrawna, ale jednocześnie sycąca. Dzięki temu nie obudzisz się w nocy z uczuciem ssania w żołądku. Najlepiej, jeśli bazuje na pieczywie pełnoziarnistym lub lekkim pieczywie chrupkim, zawiera solidne źródło białka, sporo warzyw i tylko symboliczny dodatek tłuszczu. Ważne jest też unikanie nadmiaru soli i ostrych przypraw, które mogą powodować pragnienie i dyskomfort trawienny.

    Do lekkiej kanapki po 18.00 sprawdzą się chude źródła białka, takie jak twarożek półtłusty, serek skyr, jogurt grecki w wersji light, jajko na twardo, pasta z tuńczyka w sosie własnym czy pieczony filet z indyka. Dobrym uzupełnieniem będą warzywa, na przykład ogórek, sałata, rukola, pomidor, rzodkiewka, cukinia grillowana lub pieczona papryka. Całość można podkręcić cienką warstwą hummusu, pasty z awokado albo odrobiną oliwy, pamiętając, że im późniejsza pora, tym skromniejsza ilość tłuszczu.

    Wieczorem zrezygnuj natomiast z ciężkich wędlin, tłustych serów, majonezu, białego pieczywa i słodkich dodatków, takich jak dżemy czy miód. Niekorzystnie działają też produkty wysoko przetworzone oraz kanapki "na ciepło" z dużą ilością sera, które długo zalegają w żołądku. Problemem bywają również surowe warzywa wzdymające, na przykład cebula czy kapusta, które u części osób mogą powodować dyskomfort i zaburzać sen.

    Kanapki z serkiem i łososiem
    Kanapki z serkiem i łososiem

    Przykłady lekkich kanapek na kolację

    Wieczorem najlepiej zjedz lekką kanapkę, która nie obciąży układu trawiennego i zapewni komfortowy sen. W sklepach znajdziesz szeroki wybór produktów, z których ją przygotujesz. Oto przykłady kanapek, które sprawdzą się na kolację:

    • Kanapka z twarożkiem i ogórkiem

    Kromka chleba żytniego razowego, 2-3 łyżki twarożku półtłustego, plasterki ogórka i koperek. Taka kanapka ma około 180-200 kcal, dostarcza białka, które daje sytość, oraz błonnika wspierającego trawienie. Jest lekka i dobrze tolerowana nawet późnym wieczorem.

    • Kanapka z pastą jajeczną na jogurcie

    Pełnoziarnista kromka z pastą z jednego jajka, jogurtu naturalnego i szczypiorku. To około 220 kcal, spora porcja białka i niewielka ilość tłuszczu. Dobrze stabilizuje poziom cukru we krwi i zapobiega nocnemu podjadaniu.

    Pasta jajeczna
    Pasta jajeczna.
    • Pieczywo chrupkie z serkiem skyr i indykiem

    Dwa wafle lub kromki pieczywa chrupkiego, 2 łyżki skyru, plaster pieczonego indyka i sałata. Całość to około 150-170 kcal, bardzo lekkostrawna opcja bogata w białko, idealna na 2 godziny przed snem.

    • Kanapka z hummusem i pieczoną papryką

    Kromka chleba pełnoziarnistego posmarowana cienką warstwą hummusu i uzupełniona pieczoną papryką. Taka kanapka ma około 210-230 kcal, zawiera roślinne białko, błonnik i niewielką ilość zdrowych tłuszczów.

    • Kanapka z pastą z tuńczyka

    Chleb żytni, tuńczyk w sosie własnym wymieszany z jogurtem naturalnym i odrobiną soku z cytryny, plus sałata. Około 200-220 kcal, wysoka zawartość białka i bardzo mało tłuszczu, dzięki czemu nie obciąża żołądka.

    Pasta z tuńczyka
    Pasta z tuńczyka
    • Kanapka z serkiem wiejskim i rzodkiewką

    Kromka razowego pieczywa, 3-4 łyżki serka wiejskiego lekkiego i plasterki rzodkiewki. To około 190 kcal, dobra równowaga białka i węglowodanów, która daje sytość bez uczucia ciężkości.

    Dobrze dobrana kanapka po 18.00 może być sprzymierzeńcem, a nie wrogiem zdrowej diety. Postaw na prostotę, lekkość i jakość składników, zamiast trzymać się sztywnych, dawno obalonych zasad.

    Jeśli marzysz o lekkim, sprawnym ciele i większej energii na co dzień, nie czekaj na poniedziałek. Sprawdź na kobieta.interia.pl, jak krok po kroku wprowadzić zdrowe nawyki i znaleźć aktywność, która naprawdę cię wciągnie.

    Ręka kobiety z czerwonym lakierem na paznokciach sprawdzająca zegarek sportowy podczas ćwiczeń, w tle fioletowe hantle i mata do ćwiczeń.
    Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiem

