Kanapka, która rozpływa się w ustach. Japoński akcent podbije wielkanocne stoły

Miękkie jak chmurki kromki chleba, kremowe nadzienie i apetyczna forma, wyglądająca jak z profesjonalnego programu albo magazynu kulinarnego. Tak w skrócie można opisać tamago sando. Kanapka z Japonii stała się kulinarnym fenomenem nie tylko w Kraju Kwitnącej Wiśni. Nic nie stoi na przeszkodzie, by została uzupełnieniem tradycyjnego stołu wielkanocnego.

Trzy trójkątne kanapki z jajkiem na białym talerzu, obok natka pietruszki, w tle dwa jajka, szklanka mleka i kawałek białego chleba na desce.
W kuchni japońskiej znajdziemy smaczną inspirację na danie jajeczne123RF/PICSEL

Kuchnia japońska cieszy się dużym wzięciem w naszym kraju. Nietrudno jest znaleźć, zwłaszcza w większych miastach, restauracje serwujące sushi lub ramen. Często jednak na tym kończą się nasze doświadczenia z kulinariami Kraju Kwitnącej Wiśni. Tymczasem w kategorii przekąsek też jest jeszcze wiele do spróbowania, a część z nich z łatwością przeniesiemy do własnych jadalni.

Spis treści:

  1. Tamago sando to japoński przysmak. Z czego się składa?
  2. Kiedy Japończycy jedzą tamago sando?
  3. Tamago sando na wielkanocnym stole
  4. Jak podawać tamago sando?

Tamago sando to japoński przysmak. Z czego się składa?

To klasyczna japońska kanapka jajeczna. Jej nazwa pochodzi od słów "tamago" oznaczającego jajko i "sando", czyli skrótu od angielskiego "sandwich" - kanapka. W terminologii nie ma więc wielkiej filozofii. Od razu wiadomo, że mamy do czynienia z pieczywem z dodatkiem jajka. Co sprawia, że japońska przekąska jest wyjątkowa?

Przygotowuje się ją z niezwykle miękkiego, mlecznego chleba shokupan o delikatnej strukturze i cienkiej skórce. W środku znajduje się aksamitna pasta z jajek na twardo połączonych z japońskim majonezem. Zwykle jest on bardziej kremowy i słodszy niż jego europejskie odpowiedniki.

Sekret tamago sando tkwi w proporcjach i uważności, z jaką przygotowuje się każdy element. Jajka są drobno posiekane, ale nie zostają zamienione w zupełnie gładką masę. Nadzienie ma przyjemną, lekko ziarnistą strukturę. Kanapka pozbawiona jest skórki i zwykle kroi się ją w równe prostokąty lub trójkąty.

Kanapki z pastą jajeczną z białego chleba na przezroczystym talerzu, w tle szklanka mleka, jajka oraz chleb krojony na drewnianej desce, całość na kratkowanej serwetce.
W kuchni japońskiej ważny jest apetyczny wygląd dań, nawet najprostszych przekąsek123RF/PICSEL

Kiedy Japończycy jedzą tamago sando?

Minimalizm formy idzie w parze z maksymalną dbałością o detal. Starania o apetyczną formę posiłku są w pewien sposób imponujące. Tamago sando nie jest daniem odświętnym, a mimo to przykłada się dużą wagę do jego prezencji.

Kanapka jest popularną przekąską, dostępną w niemal każdym sklepie spożywczym. Traktuje się ją jako szybkie śniadanie, lekki lunch albo przekąskę w podróży. Często trafia do pudełek śniadaniowych i na pikniki organizowane podczas kwitnienia wiśni.

Tamago sando na wielkanocnym stole

W polskiej tradycji wielkanocnej jajka odgrywają absolutnie kluczową rolę. W czasie świąt odmieniane są chyba przez wszystkie przypadki i lądują na stołach w najróżniejszych formach. Jaja faszerowane, w żurku, pieczeni sałatce jarzynowej albo w formie jajecznicy czy pasty. Tamago sando okaże się ciekawym, ale bezpiecznym uzupełnieniem tradycyjnego stołu, które wzbudzi wyłącznie zadowolenie smakoszy. Obejdzie się bez kontrowersji.

Jak podawać tamago sando?

Nie musisz obawiać się braku dostępu do japońskiego chleba, który jest zazwyczaj wykorzystywany do przyrządzenia jajecznego kanapki. Choć bywa dostępny w polskich piekarniach, możesz użyć innego pszennego pieczywa.

Przygotowanie pasty jajecznej to kwestia ugotowania jajek na twardo, rozdrobnienia ich i wymieszania z majonezem oraz ulubionymi przyprawami. Jeśli chcesz przygotować kanapki o bardziej wyrazistym charakterze, postaw na wasabi egg sando, czyli przekąskę z dodatkiem pikantnego chrzanu japońskiego. Dostępny jest zwykle w formie zielonej pasty. Warto dodać także kilka kropel soku z cytryny, który podbija świeżość całości.

Pasta powinna być gładka, ale nie całkowicie jednolita. Nałóż ją obficie na kromkę miękkiego chleba tostowego, przykryj drugą i lekko dociśnij. Przed pokrojeniem dobrze jest włożyć kanapkę na kilkanaście minut do lodówki. Dzięki temu nadzienie nie będzie wysypywać się z kromek i zachowa atrakcyjny wygląd.

Estetycznie podane dania na porcelanowych talerzach, zawierające świeże warzywa, nabiał oraz dekoracyjne kwiaty; w rogu widoczny baner z napisem 'interia KOBIETA kuchnia'.
Poznaj przepisy, które łączą smak i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL
