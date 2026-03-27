Schab faszerowany białą kiełbasą z airfryera - składniki

Do przygotowania wielkanocnego schabu faszerowanego białą kiełbasą potrzebujesz następujących składników:

500 g schabu,

300 g białej kiełbasy surowej,

70 g boczku w plastrach,

2 łyżki oleju,

szczypiorek.

Sos:

3 łyżki jogurtu naturalnego,

3 łyżki majonezu,

3 łyżki chrzanu tartego,

2 łyżki szczypiorku,

olej z orzechów włoskich,

sól,

pieprz.

Glazura:

2 łyżki kaparów,

3 łyżki oliwy,

garść pietruszki.

Schab faszerowany białą kiełbasą z airfryera - przepis

Zaczynamy od "otworzenia" schabu, czyli odpowiedniego rozkrojenia kawałka mięsa, by w pewnym sensie rozwinąć schab na całej jego długości. Powinniśmy uzyskać jednolity płat mięsa o grubości 1 cm. Jeśli pojawi się nierówność na mięsie, możemy je delikatnie potraktować tłuczkiem.

Z białej kiełbasy zdejmujemy osłonkę i rozdrabniamy kiełbasę za pomocą widelca. Rozdrobioną, białą kiełbasę wykładamy niemal na całej długości schabu. Po rozsmarowaniu kiełbasy jej warstwa powinna mieć ok. pół centymetra grubości. Kiełbasy nie aplikujemy na ostanie 4-5 cm schabu, ponadto ten fragment dokładnie rozbijamy tłuczkiem.

Schab z rozsmarowaną na nim białą kiełbasą zwijamy w roladę, następnie całość zawijamy w plastry boczku. Roladę warto związać w kilku miejscach sznurkiem kuchennym.

Roladę smarujemy olejem i pieczemy w air-fryerze w temperaturze 150 st. C przez godzinę. "To powolne pieczenie w nieco niższej temperaturze spowoduje, że mięso nie będzie nadmiernie parowało. A jak nie będzie nadmiernie parowało, to będzie bardzo soczyste" - tłumaczy Karol Okrasa youtubowym kanale Kuchni Lidla.

Pora na przygotowanie sosu chrzanowego. Do miseczki przekładamy 3 łyżki jogurtu naturalnego, 3 łyżki majonezu, 3 łyżki chrzanu tartego, doprawiamy solą i pieprzem, dodajemy również posiekany szczypiorek, olej z orzechów włoskich, na koniec wszystko dokładnie mieszamy.

"Szczypiorek bardzo szybko fermentuje w każdym zimnym sosie. W ciepłym to rzecz jasna, ale w zimnym także. Jeżeli chcecie mieć dobry sos chrzanowo-szczypiorkowy, to zróbcie najpierw sos chrzanowy, a posiekany szczypiorek dodajcie na samym końcu" - wyjaśnia Karol Okrasa.

Ostatni krok to zrobienie glazury. W tym celu do miseczki przekładamy kapary, natkę pietruszki, wlewamy oliwę i wszystkie składniki łączymy ze sobą.

Na talerz aplikujemy nasz sos, następnie wykładamy plastry schabu, a mięso na koniec polewamy glazurą. Smacznego!

