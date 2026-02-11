Spis treści: Katarzyna Bosacka w mediach społecznościowych Jaką dietę stosuje Katarzyna Bosacka? Szybka sałatka do pracy z przepisu Katarzyny Bosackiej

Katarzyna Bosacka w mediach społecznościowych

Katarzyna Bosacka to ceniona dziennikarka, autorka książek, znana także z programów telewizyjnych o zdrowym żywieniu, świadomej konsumpcji i urodzie - m.in. "Wiem co jem i wiem co kupuję", "Co nas truje", "Gwiazdy od kuchni", "Salon piękności". Poza tym od dłuższego czasu udziela się również bardzo aktywnie w mediach społecznościowych, gdzie analizuje etykiety popularnych produktów spożywczych, udziela żywieniowych porad (ale nie tylko) i zdradza patenty na proste, szybkie i zdrowe posiłki. Na Instagramie, gdzie śledzi ją już 229 tys. internautów, pojawił się ostatnio przepis, który zyskał ogromne zainteresowanie internautów.

Jaką dietę stosuje Katarzyna Bosacka?

Katarzyna Bosacka postanowiła ostatnio bardziej zadbać o wygląd sylwetki i zaczęła stosować dietę SIRT - popularnej za sprawą wokalistki Adele, która dzięki niej zrzuciła kilkanaście kilogramów, bez efektu jojo. W wielkim skrócie, jest to model odżywiania zakładający ograniczenie energetyczności posiłków, a także regularne picie zielonych soków sirtuinowych oraz spożywanie produktów bogatych w aktywatory sirtuin. Produkty, jakie powinny dominować w diecie SIRT to między innymi zielona herbata, kakao, kawa, oliwki, papryczka chili, seler naciowy, cebula, kapary, jarmuż, rukola, natka pietruszki, czerwona cykoria, soja, ryby, gryka, truskawki, daktyle, orzechy włoskie, kurkuma i lubczyk. Z uwagi na fakt, że Bosacka ostatnio dużą wagę przykłada do zdrowego odżywiania, podzieliła się w sieci swoim patentem na pożywny posiłek do lunchboxa, który można zabrać ze sobą np. do pracy. To prawdziwa bomba witamin i prozdrowotnych składników, propozycja idealna nie tylko dla tych, którzy chcąc chudnąć. Jak zrobić ulubioną sałatkę Bosackiej?

Sałatki to doskonały sposób na przemycenie większej ilości warzyw do codziennej diety Adrian Finlay 123RF/PICSEL

Szybka sałatka do pracy z przepisu Katarzyny Bosackiej

Przepis na sałatkę Katarzyny Bosackiej jest naprawdę dziecinnie prosty. Wystarczy wszystko umieścić w pojemniku i szczelnie zamknąć. Potrzebne będą następujące składniki:

2 garści świeżego szpinaku

pokrojone pomidorki koktajlowe

kilka czarnych oliwek

pokrojone suszone pomidory

garść orzechów włoskich

trochę makaronu, który pozostał np. z obiadu (opcjonalnie)

sok z cytryny

Rozwiń

Wszystkie składniki wystarczy delikatnie wymieszać i zebrać ze sobą na wynos. To świetny patent na zdrowy posiłek do pracy, szczególnie wtedy, gdy nie mamy do dyspozycji mikrofalówki.

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 165: Patricia Kazadi INTERIA.PL