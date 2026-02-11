Katarzyna Bosacka podzieliła się genialnym przepisem. Taki posiłek możesz wziąć go pracy i zjeść na zimno. Jest przepyszny
Na instagramowym profilu u Katarzyny Bosackiej pojawiają się nie tylko żywieniowe porady, ale coraz częściej dziennikarka przemyca tam kulinarne przepisy. Ten, którym podzieliła się ostatnio jest naprawdę banalny, a może pomóc niejednej osobie, która zastanawia się, jak zdrowo jeść mimo natłoku obowiązków. Ta sałatka to prawdziwy hit.
Spis treści:
- Katarzyna Bosacka w mediach społecznościowych
- Jaką dietę stosuje Katarzyna Bosacka?
- Szybka sałatka do pracy z przepisu Katarzyny Bosackiej
Katarzyna Bosacka w mediach społecznościowych
Katarzyna Bosacka to ceniona dziennikarka, autorka książek, znana także z programów telewizyjnych o zdrowym żywieniu, świadomej konsumpcji i urodzie - m.in. "Wiem co jem i wiem co kupuję", "Co nas truje", "Gwiazdy od kuchni", "Salon piękności". Poza tym od dłuższego czasu udziela się również bardzo aktywnie w mediach społecznościowych, gdzie analizuje etykiety popularnych produktów spożywczych, udziela żywieniowych porad (ale nie tylko) i zdradza patenty na proste, szybkie i zdrowe posiłki. Na Instagramie, gdzie śledzi ją już 229 tys. internautów, pojawił się ostatnio przepis, który zyskał ogromne zainteresowanie internautów.
Jaką dietę stosuje Katarzyna Bosacka?
Katarzyna Bosacka postanowiła ostatnio bardziej zadbać o wygląd sylwetki i zaczęła stosować dietę SIRT - popularnej za sprawą wokalistki Adele, która dzięki niej zrzuciła kilkanaście kilogramów, bez efektu jojo. W wielkim skrócie, jest to model odżywiania zakładający ograniczenie energetyczności posiłków, a także regularne picie zielonych soków sirtuinowych oraz spożywanie produktów bogatych w aktywatory sirtuin. Produkty, jakie powinny dominować w diecie SIRT to między innymi zielona herbata, kakao, kawa, oliwki, papryczka chili, seler naciowy, cebula, kapary, jarmuż, rukola, natka pietruszki, czerwona cykoria, soja, ryby, gryka, truskawki, daktyle, orzechy włoskie, kurkuma i lubczyk. Z uwagi na fakt, że Bosacka ostatnio dużą wagę przykłada do zdrowego odżywiania, podzieliła się w sieci swoim patentem na pożywny posiłek do lunchboxa, który można zabrać ze sobą np. do pracy. To prawdziwa bomba witamin i prozdrowotnych składników, propozycja idealna nie tylko dla tych, którzy chcąc chudnąć. Jak zrobić ulubioną sałatkę Bosackiej?
Szybka sałatka do pracy z przepisu Katarzyny Bosackiej
Przepis na sałatkę Katarzyny Bosackiej jest naprawdę dziecinnie prosty. Wystarczy wszystko umieścić w pojemniku i szczelnie zamknąć. Potrzebne będą następujące składniki:
- 2 garści świeżego szpinaku
- pokrojone pomidorki koktajlowe
- kilka czarnych oliwek
- pokrojone suszone pomidory
- garść orzechów włoskich
- trochę makaronu, który pozostał np. z obiadu (opcjonalnie)
- sok z cytryny
Wszystkie składniki wystarczy delikatnie wymieszać i zebrać ze sobą na wynos. To świetny patent na zdrowy posiłek do pracy, szczególnie wtedy, gdy nie mamy do dyspozycji mikrofalówki.
