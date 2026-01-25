Spis treści: "Ostatki" - co to za dzień? Dlaczego "Ostatki" to inaczej "Śledzik"? Tradycje i symbolika "Śledziówki" Kuchnia "ostatkowa". Co podać na stół w 2026 roku?

"Ostatki" - co to za dzień?

"Ostatki", zwane też "Śledzikiem" bądź "Śledziówką" w roku 2026 przypadają na 17 lutego. W kościele katolickim jest to ostatni dzień, kiedy można jeszcze hucznie się bawić i świętować. Po nim następuje bowiem Środa Popielcowa (18 lutego), która oficjalnie rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Wierzący udają się wówczas do świątyń, aby posypać głowę popiołem, co symbolizuje pokutę, przemijanie i nawrócenie. Od czego wywodzi się nazwa "Śledzik", którą przypisuje się ostatkom? Jakie są tradycje związane z tym wyjątkowym w roku dniem?

Dlaczego "Ostatki" to inaczej "Śledzik"?

Śledzik przypada rokrocznie we wtorek, czyli dzień pracujący. Z tego też względu, to najczęściej w weekend poprzedzający ostatki, Polacy udają się na świętowanie. Biorą udział w domówkach, przyjęciach czy balach. Zazwyczaj na tego typu imprezach serwowane są tradycyjne potrawy, do których jak sama nazwa "święta" wskazuje, należą oczywiście śledzie. Zdaniem wielu ekspertów ds. żywienia są one zdecydowanie jednym z najlepszych wyborem, jeśli chodzi o ryby dostępne w naszym kraju. Ponadto ich ceny nie są zbyt wygórowane i można dostać je w każdym sklepie. Śledź jest symbolem okresu postnego - pojawia się na stołach tuż przed północą, by zakomunikować, że nastał koniec obżarstwa.

Tradycje i symbolika "Śledziówki"

Przed laty, w dawnej Polsce istniało dużo więcej zwyczajów i tradycji związanych z Ostatkami, a część z nich przetrwała do dziś. Niegdyś wierzono, że im huczniej się je świętuje, tym obfitsze będą plony w nadchodzącym roku. Energiczne tańce w poskokach miały sprawić, że len i konopie urosną wysoko, a głośna muzyka zażegna zimę. Zwyczaje związane ze "Śledziówką" są w Polsce różnią się w zależności od regionu.

W Wielkopolsce i na Kujawach symbolizuje je Podkoziołek - figura kozła (symbolu płodności) stawiana przed kapelą. Do dziś wierzy się, że panny i kawalerowie, którzy nie zawarli związku małżeńskiego w ubiegłym karnawale, muszą "wykupić się" datkiem rzucanym pod figurkę. W ten sposób mają zapewnić sobie szczęście i miłość na kolejny rok.

Na Śląsku istnieje od lat tradycja Cymprowania - to barwny korowód przebierańców, przemieszczających się od domu do domu, zbierającym datki i częstujących pączkami. W korowodzie główną rolę pełni postać Niedźwiedzia - symbolizującego grozę, a także Śmierci i Diabła.

Na Kujawach Ostatki to Pochody Zapustne - czas "Kóz". Wówczas grupa mężczyzn przebiera się za kozy, konie, bociany i odwiedza gospodarstwa płatając figle i życząc gospodarzom pomyślności.

Kuchnia "ostatkowa". Co podać na stół w 2026 roku?

Zgodnie z tradycją, w ostatkowym menu poza śledziami, na stół poleca się podać:

Faworki lub pączki

Zrazy bądź pieczeń

Barszcz czerwony z pasztecikami

Główne skrzypce w ostatkowym menu powinny grać mimo wszystko śledzie, które można przyrządzić na wiele różnych sposobów. Umiejętnie przygotowane i doprawione mogą być przepysznym rarytasem, który zachwyci gości i domowników. Przedstawiamy banalny przepis na wyborne śledzie w sosie śmietanowym, które sprawdzą się doskonale nie tylko w czasie Ostatków.

Składniki 5 filetów śledziowych

1 duża cebula

1 duże jabłko (najlepiej szara reneta)

250 g śmietany 18 proc.

sok z cytryny

pieprz

mleko do wymoczenia śledzi

Sposób przygotowania:

Jeśli śledzie są mocno słone, zalej je mlekiem i mocz w lodówce przez kilka godzin. Po tym czasie opłucz śledzie pod zimną wodą, osusz ręcznikiem papierowym, pokrój w paski. Cebulę pokrój w drobną kostkę bądź piórka, przełóż na sitko, przelej wrzątkiem, wystudź. Jabłko obierz, zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Do dużej miski wrzuć śledzie, cebulę i jabłko. Dodaj śmietanę, sok z cytryny i pieprz. Dokładnie wszystko wymieszaj i włóż do lodówki około 6 godzin.

