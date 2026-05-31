Kiedyś kupowaliśmy je po szkole za kilka złotych. Dziś robi się je w domu

Karolina Woźniak

Dla wielu osób to smak wakacji, dzieciństwa i lodów kupowanych po całym dniu spędzonym na podwórku. Kremowe lody zamknięte między delikatnymi waflami znów wracają do łask, a najlepsze jest to, że można zrobić je w domu w kilka chwil. Ten prosty przepis smakuje niemal dokładnie jak kultowy lodowy sandwich sprzed lat.

Lodowy sandwich to dla wielu osób smak dzieciństwa. Możesz go zrobić w domu123RF/PICSEL

Klasyczny lodowy przysmak

Dla większości millenialsów to jeden ze smaków dzieciństwa. Lodowa kanapka, czyli śmietankowy, kremowy lód z dwóch stron przykryty cienkimi wafelkami to przysmak, do którego aż chce się wracać. Nie zawsze dostępne są w osiedlowych sklepach, na szczęście da się je bez problemu zrobić w domu i to wiele porcji jednocześnie. Przygotowanie, wbrew pozorom, nie jest bardzo czasochłonne, ale przyda się sporo miejsca w zamrażarce.

Aby smak był jeszcze bardziej "jak z tamtych czasów", można do masy dodać 2 łyżki mleka w proszku i pół łyżeczki masła, by zyskać kremowość i smak w stylu retro śmietanki. Koniecznie wypróbujcie ten przepis i poczęstujcie najbliższych lodowym sandwichem jak sprzed kilku dekad.

Lodowy sandwich jak za dawnych czasów - przepis

Chyba wszyscy znają ten klasyczny przysmak - lodowa kanapka między waflami to dla wielu smak dzieciństwa123RF/PICSEL

Składniki

  • 1 opakowanie dużych wafli tortowych
  • 500 ml śmietanki 30% lub 36%
  • 1 puszka mleka skondensowanego słodzonego
  • 1 łyżeczka wanilii
  • opcjonalnie:
  • kakao,
  • starte czekoladowe batoniki,
  • owoce,
  • kawałki czekolady
20 min
3-4

Przygotowanie:

  1. Mocno schłodzoną śmietankę ubij na puszysto.
  2. Dodaj mleko skondensowane i wanilię.
  3. Delikatnie wymieszaj.
  4. Blachę albo deskę wyłóż waflem.
  5. Rozprowadź masę lodową (ok. 2-3 cm grubości).
  6. Przykryj drugim waflem i lekko dociśnij.
  7. Wstaw do zamrażarki na minimum 6 godzin.

Po zamrożeniu:

  • pokrój ostrym nożem na prostokąty
  • najlepiej zostaw je 2-3 minuty w temperaturze pokojowej przed jedzeniem.

