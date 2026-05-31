Kiedyś kupowaliśmy je po szkole za kilka złotych. Dziś robi się je w domu
Dla wielu osób to smak wakacji, dzieciństwa i lodów kupowanych po całym dniu spędzonym na podwórku. Kremowe lody zamknięte między delikatnymi waflami znów wracają do łask, a najlepsze jest to, że można zrobić je w domu w kilka chwil. Ten prosty przepis smakuje niemal dokładnie jak kultowy lodowy sandwich sprzed lat.
Klasyczny lodowy przysmak
Dla większości millenialsów to jeden ze smaków dzieciństwa. Lodowa kanapka, czyli śmietankowy, kremowy lód z dwóch stron przykryty cienkimi wafelkami to przysmak, do którego aż chce się wracać. Nie zawsze dostępne są w osiedlowych sklepach, na szczęście da się je bez problemu zrobić w domu i to wiele porcji jednocześnie. Przygotowanie, wbrew pozorom, nie jest bardzo czasochłonne, ale przyda się sporo miejsca w zamrażarce.
Aby smak był jeszcze bardziej "jak z tamtych czasów", można do masy dodać 2 łyżki mleka w proszku i pół łyżeczki masła, by zyskać kremowość i smak w stylu retro śmietanki. Koniecznie wypróbujcie ten przepis i poczęstujcie najbliższych lodowym sandwichem jak sprzed kilku dekad.
Lodowy sandwich jak za dawnych czasów - przepis
Składniki
- 1 opakowanie dużych wafli tortowych
- 500 ml śmietanki 30% lub 36%
- 1 puszka mleka skondensowanego słodzonego
- 1 łyżeczka wanilii
- opcjonalnie:
- kakao,
- starte czekoladowe batoniki,
- owoce,
- kawałki czekolady
Przygotowanie:
- Mocno schłodzoną śmietankę ubij na puszysto.
- Dodaj mleko skondensowane i wanilię.
- Delikatnie wymieszaj.
- Blachę albo deskę wyłóż waflem.
- Rozprowadź masę lodową (ok. 2-3 cm grubości).
- Przykryj drugim waflem i lekko dociśnij.
- Wstaw do zamrażarki na minimum 6 godzin.
Po zamrożeniu:
- pokrój ostrym nożem na prostokąty
- najlepiej zostaw je 2-3 minuty w temperaturze pokojowej przed jedzeniem.
Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.