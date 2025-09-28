Klasyczny wcale nie znaczy nudny. Posiłek w takim wydaniu jest uwielbiany

Natalia Jabłońska

Klasycznie wcale nie oznacza nudno, a zwłaszcza, gdy mowa o kulinariach. Sprawdzone, popularne przepisy zazwyczaj trafiają w gusta nawet największych niejadków. Ponadto takie dania zazwyczaj nie wymagają od nas spędzania w kuchni długich godzin. Dziś podpowiadamy, jak przygotować znakomite pulpeciki w sosie pomidorowym.

Jak przygotować wyśmienite pulpeciki w sosie pomidorowym?
Jak przygotować wyśmienite pulpeciki w sosie pomidorowym?123RF/PICSEL

Pulpeciki w sosie pomidorowym to świetny pomysł na szybki, smaczny i sycący obiad dla całej rodziny. Chcąc skomponować taki posiłek, nie potrzebujemy wielu składników, a przygotowanie jest bardzo szybkie i proste. Zatem do dzieła.

Spis treści:

  1. Pulpeciki w sosie pomidorowym - składniki
  2. Pulpeciki w sosie pomidorowym - przepis

Pulpeciki w sosie pomidorowym - składniki

  • 500 g mięsa mielonego wieprzowego,
  • 100 g bułki tartej,
  • 50 ml mleka,
  • 1 jajko,
  • 2 cebule,
  • 4 ząbki czosnku,
  • natka pietruszki,
  • olej,
  • sól i pieprz,
  • 400 g pomidorów z puszki,
  • 100 ml bulionu warzywnego,
  • oregano suszone.

Pulpeciki w sosie pomidorowym - przepis

Jedną cebulę, dwa ząbki czosnku i natkę pietruszki bardzo drobno siekamy i przekładamy do miski. W misce ląduje również mięso, jajko, bułka tarta, sól, pieprz i mleko. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy, by powstała z nich zwarta masa.

Pulpeciki w sosie pomidorowym to świetny pomysł na szybki, smaczny i sycący obiad
Pulpeciki w sosie pomidorowym to świetny pomysł na szybki, smaczny i sycący obiad123RF/PICSEL

Dłonie zwilżamy wodą i wyrabiamy z masy małe kulki, które odstawiamy na bok. Na patelni rozgrzewamy olej i podsmażamy pulpeciki z każdej strony przez ok. dwie, trzy minuty. Pulpeciki wykładamy na ręcznik papierowy, by pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

Pora na przygotowanie wyśmienitego sosu. Cebulę i czosnek drobno siekamy i przesmażamy na patelni z rozgrzanym olejem. Gdy cebula się zeszkli, ostrożnie wlewamy bulion i całość gotujemy na średniej mocy palnika przez ok. pięć minut.

Następnie dodajemy pomidory z puszki, doprawiamy solą, pieprzem oraz suszonym oregano. Całość gotujemy na niewielkiej mocy palnika przez ok. dwadzieścia minut. Pod koniec gotowania sosu dodajemy do niego pulpety i całość gotujemy jeszcze przez pięć minut.

