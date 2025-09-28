Klasyczny wcale nie znaczy nudny. Posiłek w takim wydaniu jest uwielbiany
Klasycznie wcale nie oznacza nudno, a zwłaszcza, gdy mowa o kulinariach. Sprawdzone, popularne przepisy zazwyczaj trafiają w gusta nawet największych niejadków. Ponadto takie dania zazwyczaj nie wymagają od nas spędzania w kuchni długich godzin. Dziś podpowiadamy, jak przygotować znakomite pulpeciki w sosie pomidorowym.
Pulpeciki w sosie pomidorowym to świetny pomysł na szybki, smaczny i sycący obiad dla całej rodziny. Chcąc skomponować taki posiłek, nie potrzebujemy wielu składników, a przygotowanie jest bardzo szybkie i proste. Zatem do dzieła.
Spis treści:
- Pulpeciki w sosie pomidorowym - składniki
- Pulpeciki w sosie pomidorowym - przepis
Pulpeciki w sosie pomidorowym - składniki
- 500 g mięsa mielonego wieprzowego,
- 100 g bułki tartej,
- 50 ml mleka,
- 1 jajko,
- 2 cebule,
- 4 ząbki czosnku,
- natka pietruszki,
- olej,
- sól i pieprz,
- 400 g pomidorów z puszki,
- 100 ml bulionu warzywnego,
- oregano suszone.
Pulpeciki w sosie pomidorowym - przepis
Jedną cebulę, dwa ząbki czosnku i natkę pietruszki bardzo drobno siekamy i przekładamy do miski. W misce ląduje również mięso, jajko, bułka tarta, sól, pieprz i mleko. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy, by powstała z nich zwarta masa.
Dłonie zwilżamy wodą i wyrabiamy z masy małe kulki, które odstawiamy na bok. Na patelni rozgrzewamy olej i podsmażamy pulpeciki z każdej strony przez ok. dwie, trzy minuty. Pulpeciki wykładamy na ręcznik papierowy, by pozbyć się nadmiaru tłuszczu.
Pora na przygotowanie wyśmienitego sosu. Cebulę i czosnek drobno siekamy i przesmażamy na patelni z rozgrzanym olejem. Gdy cebula się zeszkli, ostrożnie wlewamy bulion i całość gotujemy na średniej mocy palnika przez ok. pięć minut.
Następnie dodajemy pomidory z puszki, doprawiamy solą, pieprzem oraz suszonym oregano. Całość gotujemy na niewielkiej mocy palnika przez ok. dwadzieścia minut. Pod koniec gotowania sosu dodajemy do niego pulpety i całość gotujemy jeszcze przez pięć minut.