Szacuje się, że na niedobory żelaza i niski poziom białka, które magazynuje je w organizmie - ferrytyny, cierpi blisko 30 proc. populacji. Problem ten dotyczy najczęściej kobiet w wieku rozrodczym, u których odsetek sięga nawet 50 proc. Zwiększone zapotrzebowanie na żelazo mają także ciężarne, sportowcy i osoby aktywne fizycznie, a także wegetarianie i weganie. Warto regularnie wykonywać badania krwi i sprawdzać poziom tego niezwykle ważnego dla nas pierwiastka. Przewlekłe niedobory żelaza i ferrytyny mogą bowiem fatalnie odbić się na zdrowiu. Prowadzą m.in. do spadku energii, chronicznego zmęczenia, pogorszenia koncentracji i osłabienia odporności, a także powodować wypadanie włosów i łamliwość paznokci. Należy wówczas nie tylko suplementować żelazo, ale przede wszystkim zadbać o bogatą w ten składnik dietę. Poza produktami odzwierzęcymi jak podroby, ryby czy owoce morza, warto także włączyć do jadłospisu orzechy, nasiona, strączki, buraki, produkty zbożowe oraz szpinak. Ten ostatni może być doskonałym urozmaiceniem koktajli.