Koktajl, który wzmocni organizm i doda energii. Powinny pić go szczególnie kobiety
Niedobory pokarmowe to dziś powszechny problem. Wiele osób przez lata boryka się m.in. z niedostatecznym poziomem żelaza i ferrytyny. Niekiedy konieczna jest suplementacja, jak również zmiana diety. W walce z anemią mogą wspomóc nas m.in koktajle, a patent na jeden z nich pojawił się ostatnio w mediach społecznościowych. Jest nie tylko turbo zdrowy ale i smaczny.
Jakie są skutki niedoborów żelaza i ferrytyny?
Szacuje się, że na niedobory żelaza i niski poziom białka, które magazynuje je w organizmie - ferrytyny, cierpi blisko 30 proc. populacji. Problem ten dotyczy najczęściej kobiet w wieku rozrodczym, u których odsetek sięga nawet 50 proc. Zwiększone zapotrzebowanie na żelazo mają także ciężarne, sportowcy i osoby aktywne fizycznie, a także wegetarianie i weganie. Warto regularnie wykonywać badania krwi i sprawdzać poziom tego niezwykle ważnego dla nas pierwiastka. Przewlekłe niedobory żelaza i ferrytyny mogą bowiem fatalnie odbić się na zdrowiu. Prowadzą m.in. do spadku energii, chronicznego zmęczenia, pogorszenia koncentracji i osłabienia odporności, a także powodować wypadanie włosów i łamliwość paznokci. Należy wówczas nie tylko suplementować żelazo, ale przede wszystkim zadbać o bogatą w ten składnik dietę. Poza produktami odzwierzęcymi jak podroby, ryby czy owoce morza, warto także włączyć do jadłospisu orzechy, nasiona, strączki, buraki, produkty zbożowe oraz szpinak. Ten ostatni może być doskonałym urozmaiceniem koktajli.
Pij ten koktajl regularnie, jeśli masz niedobory ferrytyny
W mediach społecznościowych, na profilu dietetyczki, dr Pauliny Ihnatowicz pojawił się ostatni przepis na bardzo prosty, a turbo odżywczy i smaczny koktajl, który doskonale sprawdzi się u osób z niskim poziomem żelaza i ferrytyny, ale nie tylko. Przekąska ta ma aż 9 mg żelaza i można spożywać ją codziennie. Dodatkowo przepis jest naprawdę dziecinnie prosty, a wszystkie składniki łatwo dostępne.
- 70 g szpinaku
- 1 kiwi
- 1/2 zielonego jabłka
- 30 g pestek dyni
- 15 g sezamu (ok. 1,5 łyżki)
- 10 g natki pietruszki
- sok z 1 cytryny
- 200 ml napoju sojowego
- 100 ml wody
Sposób przygotowania:
1. Pestki dyni możesz namoczyć 10-15 min (lepsze blendowanie).
2. Wrzuć wszystkie składniki do blendera.
3. Zblenduj na gładki, kremowy koktajl.
4. W razie potrzeby dodaj odrobinę wody.
5. Wypij od razu po przygotowaniu - czytamy na Instagramie.
Smacznego!