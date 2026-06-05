Koktajle są idealnym wyborem podczas upałów

Mamy już pierwsze ciepłe dni, bardziej letnie niż wiosenne, więc teraz właśnie najlepiej sprawdzają się koktajle. Od lat triumf wiedzie koktajl truskawkowy - jest słodki, orzeźwiający, a gdy dodamy jako jego "bazę" maślankę czy jogurt, syci doskonale.

Gdy temperatura rośnie, wiele osób zauważa spadek apetytu. Organizm domaga się lekkich posiłków, które nie obciążają układu trawiennego, a jednocześnie dostarczają energii i składników odżywczych. Właśnie dlatego koktajle cieszą się tak dużą popularnością latem.

Połączenie owoców z produktami mlecznymi, napojami roślinnymi lub kefirem pozwala stworzyć pełnowartościową przekąskę lub lekkie śniadanie. Koktajle pomagają także uzupełniać płyny, co ma szczególne znaczenie podczas gorących dni, gdy organizm traci więcej wody wraz z potem.

Ich dodatkową zaletą jest możliwość wzbogacania ich o składniki funkcjonalne, takie jak nasiona, płatki owsiane czy błonnik pokarmowy.

Skąd popularność koktajlu truskawkowego?

Koktajl z truskawek 123RF/PICSEL

Truskawki od lat należą do ulubionych owoców Polaków. Są słodkie, soczyste i aromatyczne, a jednocześnie stosunkowo niskokaloryczne. Nic więc dziwnego, że właśnie na ich bazie powstaje jeden z najpopularniejszych koktajli sezonowych.

Koktajl truskawkowy jest prosty do przygotowania i nie wymaga wielu składników. Najczęściej wystarczą świeże truskawki oraz jogurt naturalny, kefir lub maślanka. Taki napój ma przyjemnie kremową konsystencję i doskonale chłodzi w upalne dni.

Trudno nie wspomnieć o zaletach dla naszego organizmu, jakie niesie ze sobą picie takiego koktajlu. Truskawki są źródłem witaminy C, która wspiera odporność i pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. Zawierają także przeciwutleniacze, w tym antocyjany i polifenole, które są cenione za swoje właściwości prozdrowotne.

Dodatek jogurtu, kefiru lub maślanki sprawia natomiast, że koktajl dostarcza białka oraz wapnia. Produkty fermentowane zawierają również korzystne bakterie, które mogą wspierać mikrobiotę jelitową.

W efekcie otrzymujemy lekką, ale sycącą przekąskę, która dostarcza organizmowi zarówno płynów, jak i wartościowych składników odżywczych.

Możemy także wykorzystać taki koktajl, by dostarczyć jeszcze czegoś naszemu organizmowi. Dodając do niego jeden dodatek, wspomożemy pracę jelit.

Czym jest babka płesznik?

Ziarna babki płesznik doskonale działają na jelita. Oto remedium na choroby 123RF/PICSEL

Babka płesznik to roślina, której nasiona są cenione przede wszystkim ze względu na bardzo wysoką zawartość błonnika pokarmowego. Po kontakcie z wodą tworzą charakterystyczny śluz roślinny i zwiększają swoją objętość.

To właśnie ta właściwość sprawia, że babka płesznik jest często wykorzystywana jako naturalne wsparcie pracy układu pokarmowego. Nasiona zawierają zarówno błonnik rozpuszczalny, jak i nierozpuszczalny, dzięki czemu działają wielokierunkowo.

Najczęściej można ją kupić w sklepach ze zdrową żywnością, aptekach oraz marketach spożywczych.

Co się stanie, gdy dodasz babkę płesznik do koktajlu truskawkowego? Otóż dodanie jednej lub dwóch łyżeczek babki płesznik do koktajlu sprawi przede wszystkim, że stanie się on bardziej sycący. Błonnik wiąże wodę, zwiększa objętość pokarmu i spowalnia opróżnianie żołądka. Dzięki temu uczucie sytości może utrzymywać się dłużej.

Zmieni się również konsystencja napoju. Po kilku minutach od przygotowania koktajl stanie się nieco gęstszy, ponieważ nasiona zaczną chłonąć płyn i tworzyć żelową strukturę.

To jednak nie wszystko. Błonnik zawarty w babce płesznik może wspierać prawidłową pracę jelit, sprzyjać regularnym wypróżnieniom i stanowić pożywkę dla korzystnych bakterii zamieszkujących przewód pokarmowy.

Połączenie truskawek, fermentowanych produktów mlecznych i babki płesznik tworzy wyjątkowo korzystny duet dla układu pokarmowego. Truskawki dostarczają naturalnych przeciwutleniaczy, jogurt lub maślanka wnoszą białko i kultury bakterii, a babka płesznik zwiększa zawartość błonnika.

Warto jednak pamiętać, że podczas spożywania większych ilości błonnika należy zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu. To właśnie dzięki obecności wody babka płesznik może prawidłowo pęcznieć i wykazywać swoje korzystne właściwości.

Taki napój nie tylko orzeźwia, ale również pomaga zadbać o uczucie sytości i codzienną pracę jelit.

Jak często pijesz koktajl truskawkowy? Codziennie, w sezonie to mój hit Kilka razy w tygodniu Zawsze, jak kupię truskawki Może raz w tygodniu Nigdy, wolę świeże truskawki Zagłosuj





Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 161: Aleksandra Karasińska INTERIA.PL