Dlaczego warto jeść jagody?

Jagody to prawdziwa skarbnica witamin i składników odżywczych takich jak między innymi: duża ilość garbników, mangan, witaminy B1, C oraz K i mnóstwo błonnika. Ponieważ mają bardzo niski indeks glikemiczny i niewiele kalorii, z powodzeniem mogą po nie sięgać osoby na diecie i chcące utrzymać szczupłą sylwetkę.

Jagody znane są ze zbawiennego wpływu na wzrok - dzięki zawartości luteiny pomagają zachować prawidłowe widzenie, a dodatkowo wzmacniają odporność, działają przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. To jednak nie wszystko!

Owoce te normują również problemy z zaparciami lub biegunkami i mają bardzo silne działanie antyoksydacyjne. Przez wzgląd na dużą ilość polifenoli uszczelniają też i uelastyczniają naczynia krwionośne, pomagając obniżać "zły" cholesterol i wspierając walkę z nadciśnieniem.

Jagody warto jeść solo, z jogurtem, owsianką lub spożywać w formie zdrowych koktajli. Latem można postawić także na wyjątkowo mocno orzeźwiający jagodowy kompot. Przepis na ten napój jest bardzo prosty!

Pyszny kompot z jagód na upały. Nic nie orzeźwia lepiej

Składniki:

650 gramów jagód,

saszetka mięty do picia,

dwie szklanki wody przefiltrowanej lub mineralnej bez gazu,

cukier według potrzeb, ale najlepiej połowa szklanki.

Przygotowanie:

1. Umyj dokładnie jagody, a następnie w sokowirówce odwiruj sok.

2. Saszetkę mięty zalej wrzątkiem i odstawi na parę minut, by się dobrze naciągnęła.

3. Do zaparzonej mięty dodaj cukier, a następnie połącz ją z sokiem jagodowym.

4. Tak przygotowany napój podawaj zaraz po wystudzeniu z kostkami lodu.

Smacznego!

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Odcinek 6 INTERIA.PL