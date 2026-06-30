Kompot z jagód na upały. Orzeźwia lepiej niż słodkie napoje
W letnie, gorące dni warto sięgać nie tylko po wodę, ale także owocowe koktajle i kompoty, które szybko i dobrze gaszą pragnienie. Oto przepis na prosty i pyszny kompot z jagód - zdrowy i bardzo orzeźwiający!
Dlaczego warto jeść jagody?
Jagody to prawdziwa skarbnica witamin i składników odżywczych takich jak między innymi: duża ilość garbników, mangan, witaminy B1, C oraz K i mnóstwo błonnika. Ponieważ mają bardzo niski indeks glikemiczny i niewiele kalorii, z powodzeniem mogą po nie sięgać osoby na diecie i chcące utrzymać szczupłą sylwetkę.
Jagody znane są ze zbawiennego wpływu na wzrok - dzięki zawartości luteiny pomagają zachować prawidłowe widzenie, a dodatkowo wzmacniają odporność, działają przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. To jednak nie wszystko!
Owoce te normują również problemy z zaparciami lub biegunkami i mają bardzo silne działanie antyoksydacyjne. Przez wzgląd na dużą ilość polifenoli uszczelniają też i uelastyczniają naczynia krwionośne, pomagając obniżać "zły" cholesterol i wspierając walkę z nadciśnieniem.
Jagody warto jeść solo, z jogurtem, owsianką lub spożywać w formie zdrowych koktajli. Latem można postawić także na wyjątkowo mocno orzeźwiający jagodowy kompot. Przepis na ten napój jest bardzo prosty!
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Pyszny kompot z jagód na upały. Nic nie orzeźwia lepiej
Składniki:
- 650 gramów jagód,
- saszetka mięty do picia,
- dwie szklanki wody przefiltrowanej lub mineralnej bez gazu,
- cukier według potrzeb, ale najlepiej połowa szklanki.
Przygotowanie:
1. Umyj dokładnie jagody, a następnie w sokowirówce odwiruj sok.
2. Saszetkę mięty zalej wrzątkiem i odstawi na parę minut, by się dobrze naciągnęła.
3. Do zaparzonej mięty dodaj cukier, a następnie połącz ją z sokiem jagodowym.
4. Tak przygotowany napój podawaj zaraz po wystudzeniu z kostkami lodu.
Smacznego!
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