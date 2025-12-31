Koniec z kupowaniem! Domowe kabanosy znikają z talerzy w 5 minut. Ten przepis to hit!

Spis treści: Sekret idealnych kabanosów Składniki na domowe kabanosy (na około 2 kg mięsa) Przygotowanie krok po kroku Domowe kabanosy w piekarniku

Sekret idealnych kabanosów

Długo szukałam przepisu na idealne kabanosy i w końcu go mam! Cały sekret to odpowiedni balans mięsa. Nie można robić ich z samej chudej szynki - zawsze warto dodać coś tłustszego, np. boczek, karkówkę czy podgardle. Dzięki temu kabanosy będą soczyste i pełne smaku.

Druga sprawa to proste, ale dobre przyprawy. Odstaw gotowe mieszanki - wystarczy świeżo zmielony pieprz, prawdziwy czosnek i dobra papryka, by wydobyć z mięsa to, co najlepsze.

Składniki na domowe kabanosy (na około 2 kg mięsa)

Mięso:

•1 kg łopatki

•0,5 kg boczku

•0,5 kg szynki

Przyprawy (na 1 kg mięsa):

•Sól peklująca: 18-20 g

•Pieprz czarny, świeżo mielony: 1 łyżeczka

•Czosnek: 2 ząbki świeżego lub 1 łyżeczka suszonego

•Papryka słodka (opcjonalnie wędzona): 1 łyżka

•Opcjonalnie: kminek mielony, gałka muszkatołowa, majeranek, jałowiec lub odrobina ostrej papryki

Jelita:

•Cienkie jelita baranie (kaliber 20-24 mm)

Przygotowanie krok po kroku

1.Mielenie mięsa:

Tłustsze kawałki zmiel na sitku o drobnych oczkach (2 mm), a chudsze na grubszych (8-10 mm). Dzięki temu kabanosy będą miały idealną strukturę.

2.Mieszanie i przyprawianie:

W dużej misce połącz zmielone mięso z przyprawami i wyrabiaj rękoma przez około 15 minut, aż masa stanie się kleista i jednolita. Możesz dodać odrobinę zimnej wody, aby ułatwić mieszanie.

3.Peklowanie:

Przykryj farsz folią i wstaw do lodówki na 12-24 godziny. Ten etap jest kluczowy dla smaku i trwałości kabanosów.

4.Nadziewanie:

Namoczone wcześniej jelita baranie nałóż na lejek maszynki do mięsa i napełniaj farszem, uważając, aby nie tworzyły się pęcherzyki powietrza.

5.Osuszanie i obróbka:

Gotowe kabanosy powieś w chłodnym, przewiewnym miejscu na kilka godzin, aby dobrze obeschły.

Domowe kabanosy w piekarniku

Nie masz wędzarni? Żaden problem! Kabanosy można przygotować w piekarniku:

•Rozgrzej piekarnik do 50-60°C (z termoobiegiem).

•Powieś kabanosy na kratce lub ułóż na ruszcie, pod spód wstawiając blachę na ociekający tłuszcz.

•Piecz przez 2-3 godziny, a następnie zwiększ temperaturę do 80-90°C na ostatnie 30-40 minut, aby się podpiekły.

•Sprawdź, czy kabanos "strzela" przy łamaniu - to znak, że jest idealnie wysuszony.

Przechowywanie

Gotowe kabanosy przechowuj w chłodnym miejscu. Najlepiej pozwolić im "dojrzeć" przez 2-3 dni, aby smaki w pełni się rozwinęły. Smacznego!

