Koniec z kupowaniem! Domowe kabanosy znikają z talerzy w 5 minut. Ten przepis to hit!

Paulina Szymczak

Masz dość sklepowych wędlin nafaszerowanych chemią? Marzą ci się prawdziwe, aromatyczne kabanosy, które smakiem biją na głowę te z marketu? Z tym przepisem przygotujesz je we własnej kuchni, a efekt zachwyci nawet największych smakoszy!

Dwie wiązki kiełbasek w różnych odcieniach ułożone obok siebie na białym talerzu, przewiązane sznurkiem, na tle drewnianej ławki.
Jak samodzielnie przygotować kabanosy? Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Sekret idealnych kabanosów
  2. Składniki na domowe kabanosy (na około 2 kg mięsa)
  3. Przygotowanie krok po kroku
  4. Domowe kabanosy w piekarniku

Sekret idealnych kabanosów

Długo szukałam przepisu na idealne kabanosy i w końcu go mam! Cały sekret to odpowiedni balans mięsa. Nie można robić ich z samej chudej szynki - zawsze warto dodać coś tłustszego, np. boczek, karkówkę czy podgardle. Dzięki temu kabanosy będą soczyste i pełne smaku.

Druga sprawa to proste, ale dobre przyprawy. Odstaw gotowe mieszanki - wystarczy świeżo zmielony pieprz, prawdziwy czosnek i dobra papryka, by wydobyć z mięsa to, co najlepsze.

    Składniki na domowe kabanosy (na około 2 kg mięsa)

    Mięso:

    •1 kg łopatki

    •0,5 kg boczku

    •0,5 kg szynki

    Przyprawy (na 1 kg mięsa):

    •Sól peklująca: 18-20 g

    •Pieprz czarny, świeżo mielony: 1 łyżeczka

    •Czosnek: 2 ząbki świeżego lub 1 łyżeczka suszonego

    •Papryka słodka (opcjonalnie wędzona): 1 łyżka

    •Opcjonalnie: kminek mielony, gałka muszkatołowa, majeranek, jałowiec lub odrobina ostrej papryki

    Jelita:

    •Cienkie jelita baranie (kaliber 20-24 mm)

    Przygotowanie krok po kroku

    1.Mielenie mięsa:

    Tłustsze kawałki zmiel na sitku o drobnych oczkach (2 mm), a chudsze na grubszych (8-10 mm). Dzięki temu kabanosy będą miały idealną strukturę.

    2.Mieszanie i przyprawianie:

    W dużej misce połącz zmielone mięso z przyprawami i wyrabiaj rękoma przez około 15 minut, aż masa stanie się kleista i jednolita. Możesz dodać odrobinę zimnej wody, aby ułatwić mieszanie.

    3.Peklowanie:

    Przykryj farsz folią i wstaw do lodówki na 12-24 godziny. Ten etap jest kluczowy dla smaku i trwałości kabanosów.

    4.Nadziewanie:

    Namoczone wcześniej jelita baranie nałóż na lejek maszynki do mięsa i napełniaj farszem, uważając, aby nie tworzyły się pęcherzyki powietrza.

    5.Osuszanie i obróbka:

    Gotowe kabanosy powieś w chłodnym, przewiewnym miejscu na kilka godzin, aby dobrze obeschły.

    Domowe kabanosy w piekarniku

    Nie masz wędzarni? Żaden problem! Kabanosy można przygotować w piekarniku:

    •Rozgrzej piekarnik do 50-60°C (z termoobiegiem).

    •Powieś kabanosy na kratce lub ułóż na ruszcie, pod spód wstawiając blachę na ociekający tłuszcz.

    •Piecz przez 2-3 godziny, a następnie zwiększ temperaturę do 80-90°C na ostatnie 30-40 minut, aby się podpiekły.

    •Sprawdź, czy kabanos "strzela" przy łamaniu - to znak, że jest idealnie wysuszony.

    Przechowywanie

    Gotowe kabanosy przechowuj w chłodnym miejscu. Najlepiej pozwolić im "dojrzeć" przez 2-3 dni, aby smaki w pełni się rozwinęły. Smacznego!

