Koniec z nudną surówką z marchwi. Kilka dodatków sprawi, że podbije serca i podniebienia domowników

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Surówka z marchewki wcale nie musi być nudna ani przewidywalna. Wystarczy kilka prostych dodatków, żeby zwykłe warzywo zamieniło się w coś naprawdę wyjątkowego. Ten przepis przełamuje schematy. Idealny dowód na to, że nawet najprostsze składniki mogą zaskoczyć smakiem.

Paseczki marchewki i warzywa w stylu azjatyckim z przyprawami na talerzu, w tle zielona cebulka.
Jeśli znudziła ci się klasyczna wersja surówki z marchewki, koniecznie wypróbuj tej azjatyckiej wersji123RF/PICSEL

Niepozorny dodatek do obiadu jest skarbnicą witamin

Surówka z marchewki to klasyczny dodatek do obiadu, który znają chyba wszyscy miłośnicy polskiej kuchni. Jednak powtarzalny smak może z czasem się znudzić. Nie warto wtedy rezygnować z wartościowego warzywa - wystarczy odkryć go na nowo.

Marchew jako uzupełnienie drugiego dania to skarbnica witamin. Zawarte w marchwi beta-karoteny doskonale wspierają wzrok, antyoksydanty wzmacniają odporność, a błonnik wspomaga trawienie. A to nie koniec benefitów niepozornej marchewki: sercowcy powinni na stałe wprowadzić marchew do swojej diety, bo pomaga regulować ciśnienie krwi i obniżać poziom złego cholesterolu. Poza tym jest tania, dostępna cały rok i - co ważne dla dbających o linię - bardzo niskokaloryczna.

Jeśli brakuje ci pomysłów jak ją przyrządzić, koniecznie wypróbuj surówkę z marchewki w wersji azjatyckiej.

Surówka z marchewki w wersji azjatyckiej

Miseczka z surówką z tartej marchewki posypanej sezamem, obok pojemnik z ziarnami sezamu oraz butelka z olejem, całość ułożona na pomarańczowej serwetce.
Dodatek sosu sojowego i sezamu świetnie podbija delikatny smak marchewki123RF/PICSEL

Składniki

  • 3-4 średnie marchewki
  • 1 łyżka miodu
  • 1 łyżka soku z cytryny
  • 1 łyżka oliwy
  • 1 łyżeczka sosu sojowego
  • 1–2 łyżki sezamu (najlepiej lekko podprażonego)
  • szczypta soli i pieprzu
15 min
3-4

Przygotowanie:

  1. Marchewkę obierz i zetrzyj na tarce (średnie oczka).
  2. Sezam podpraż chwilę na suchej patelni (aż zacznie pachnieć).
  3. W misce wymieszaj: miód, sok z cytryny, oliwę i sos sojowy.
  4. Dodaj marchewkę i sezam, wymieszaj.
  5. Dopraw solą i pieprzem do smaku.
  6. Odstaw na 10-15 minut, żeby smaki się przegryzły.

Świetnie będzie pasować do klasycznego schabowego z puree, a także do gulaszów.

Smacznego!

