Koniec z nudną surówką z marchwi. Kilka dodatków sprawi, że podbije serca i podniebienia domowników
Surówka z marchewki wcale nie musi być nudna ani przewidywalna. Wystarczy kilka prostych dodatków, żeby zwykłe warzywo zamieniło się w coś naprawdę wyjątkowego. Ten przepis przełamuje schematy. Idealny dowód na to, że nawet najprostsze składniki mogą zaskoczyć smakiem.
Spis treści:
- Niepozorny dodatek do obiadu jest skarbnicą witamin
- Surówka z marchewki w wersji azjatyckiej
Niepozorny dodatek do obiadu jest skarbnicą witamin
Surówka z marchewki to klasyczny dodatek do obiadu, który znają chyba wszyscy miłośnicy polskiej kuchni. Jednak powtarzalny smak może z czasem się znudzić. Nie warto wtedy rezygnować z wartościowego warzywa - wystarczy odkryć go na nowo.
Marchew jako uzupełnienie drugiego dania to skarbnica witamin. Zawarte w marchwi beta-karoteny doskonale wspierają wzrok, antyoksydanty wzmacniają odporność, a błonnik wspomaga trawienie. A to nie koniec benefitów niepozornej marchewki: sercowcy powinni na stałe wprowadzić marchew do swojej diety, bo pomaga regulować ciśnienie krwi i obniżać poziom złego cholesterolu. Poza tym jest tania, dostępna cały rok i - co ważne dla dbających o linię - bardzo niskokaloryczna.
Jeśli brakuje ci pomysłów jak ją przyrządzić, koniecznie wypróbuj surówkę z marchewki w wersji azjatyckiej.
Surówka z marchewki w wersji azjatyckiej
Składniki
- 3-4 średnie marchewki
- 1 łyżka miodu
- 1 łyżka soku z cytryny
- 1 łyżka oliwy
- 1 łyżeczka sosu sojowego
- 1–2 łyżki sezamu (najlepiej lekko podprażonego)
- szczypta soli i pieprzu
Przygotowanie:
- Marchewkę obierz i zetrzyj na tarce (średnie oczka).
- Sezam podpraż chwilę na suchej patelni (aż zacznie pachnieć).
- W misce wymieszaj: miód, sok z cytryny, oliwę i sos sojowy.
- Dodaj marchewkę i sezam, wymieszaj.
- Dopraw solą i pieprzem do smaku.
- Odstaw na 10-15 minut, żeby smaki się przegryzły.
Świetnie będzie pasować do klasycznego schabowego z puree, a także do gulaszów.
Smacznego!
