Niepozorny dodatek do obiadu jest skarbnicą witamin

Surówka z marchewki to klasyczny dodatek do obiadu, który znają chyba wszyscy miłośnicy polskiej kuchni. Jednak powtarzalny smak może z czasem się znudzić. Nie warto wtedy rezygnować z wartościowego warzywa - wystarczy odkryć go na nowo.

Marchew jako uzupełnienie drugiego dania to skarbnica witamin. Zawarte w marchwi beta-karoteny doskonale wspierają wzrok, antyoksydanty wzmacniają odporność, a błonnik wspomaga trawienie. A to nie koniec benefitów niepozornej marchewki: sercowcy powinni na stałe wprowadzić marchew do swojej diety, bo pomaga regulować ciśnienie krwi i obniżać poziom złego cholesterolu. Poza tym jest tania, dostępna cały rok i - co ważne dla dbających o linię - bardzo niskokaloryczna.

Jeśli brakuje ci pomysłów jak ją przyrządzić, koniecznie wypróbuj surówkę z marchewki w wersji azjatyckiej.

Surówka z marchewki w wersji azjatyckiej

Dodatek sosu sojowego i sezamu świetnie podbija delikatny smak marchewki 123RF/PICSEL

Składniki 3-4 średnie marchewki

1 łyżka miodu

1 łyżka soku z cytryny

1 łyżka oliwy

1 łyżeczka sosu sojowego

1–2 łyżki sezamu (najlepiej lekko podprażonego)

szczypta soli i pieprzu 15 min 3-4

Przygotowanie:

Marchewkę obierz i zetrzyj na tarce (średnie oczka). Sezam podpraż chwilę na suchej patelni (aż zacznie pachnieć). W misce wymieszaj: miód, sok z cytryny, oliwę i sos sojowy. Dodaj marchewkę i sezam, wymieszaj. Dopraw solą i pieprzem do smaku. Odstaw na 10-15 minut, żeby smaki się przegryzły.

Świetnie będzie pasować do klasycznego schabowego z puree, a także do gulaszów.

Smacznego!

Marzysz o potrawach, które wyglądają jak z restauracji, a przygotujesz je w domowym zaciszu? Wypróbuj nasze kulinarne porady i przepisy, które odmienią twoją kuchnię. Więcej znajdziesz w naszej KUCHNI

"Nomada": Rzuciła wszystko i wyjechała do Azji – bez planu powrotu INTERIA.PL