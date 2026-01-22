Koniecznie dodaj do racuchów. Tak samo pyszne, ale dużo zdrowsze

Racuchy z płatków owsianych to prosty sposób na urozmaicenie codziennego menu bez rewolucji w kuchni. Robi się je z kilku podstawowych składników, a do tego są na tyle uniwersalne, że sprawdzą się nie tylko na śniadanie, ale też na lekki obiad czy kolację. Dzięki nieoczywistemu dodatkowi mają więcej błonnika niż tradycyjne racuchy i można je przygotować nie tylko na patelni, ale również w piekarniku lub air fryerze.

Smaczne, puszyste racuchy z dodatkiem rabarbaru
Te racuchy wspierają pracę twoich jelit, a nie ustępują smakiem klasycznymarfo123RF/PICSEL

Idealne na śniadanie, obiad lub kolację

Smak racuchów z jabłkami przypomina dzieciństwo, zapach tych placuszków rozchodził się po całym domu i były świetnym pomysłem zarówno na obiad jak i na kolację. Niestety nie każdy jako dorosły może i powinien zajadać się smażonymi plackami na bazie mąki. Na szczęście istnieje zdrowsza, ale równie smaczna alternatywa, a właściwie udoskonalona wersja racuchów.

Racuchy z płatków owsianych nie wymagają dużego wysiłku ani specjalnych umiejętności kulinarnych. Płatki owsiane zwiększają zawartość błonnika w diecie, co sprzyja lepszemu trawieniu, daje uczucie sytości na dłużej i pomaga utrzymać stabilny poziom energii w ciągu dnia. Jednocześnie ich dodatek nie dominuje smaku - racuchy nadal są delikatne i lekko słodkie, a owies nadaje im jedynie przyjemnej struktury. Co ważne, ten przepis daje dużą elastyczność: racuchy można usmażyć klasycznie, ale równie dobrze upiec w piekarniku lub przygotować w air fryerze, ograniczając ilość tłuszczu. Koniecznie spróbuj.

Racuchy z płatkami owsianymi - pyszne i zdrowe

Porcja racuchów posypanych cukrem pudrem na białym talerzu, obok sztućców, położona na eleganckiej ściereczce, w tle jabłko, słoik z cukrem i kompozycja fioletowych kwiatów.
W tych racuchach najważniejszy jest błonnik, który wspiera pracę jelitArkadiusz Fajer123RF/PICSEL

Składniki

  • 1,5 szklanki płatków owsianych (górskich lub zwykłych)
  • 1 szklanka mleka (krowie lub roślinne)
  • 2 jajka
  • 2 łyżki miodu lub cukru (do smaku)
  • 1 łyżeczka proszku do pieczenia
  • 1 łyżeczka cukru waniliowego lub kilka kropel ekstraktu waniliowego
  • szczypta soli
  • olej lub masło klarowane do smażenia
  • 1 małe jabłko starte na tarce
  • pół łyżeczki cynamonu
30 min
1-2

Przygotowanie:

  1. Płatki owsiane zalej mlekiem i odstaw na 10-15 minut, aż zmiękną.
  2. Dodaj jajka, miód (lub cukier), proszek do pieczenia, wanilię i sól.
  3. Wymieszaj dokładnie.
  4. Dorzuć jabłko i cynamon i jeszcze raz wymieszaj.
  5. Rozgrzej patelnię z niewielką ilością tłuszczu.
  6. Nakładaj masę łyżką, formując małe placuszki.
  7. Smaż na średnim ogniu po 2-3 minuty z każdej strony, aż będą złociste i dobrze ścięte w środku.
  8. Możesz także wykładać placki na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i upiec je w piekarniku w 180 st. C aż będą pulchne i złociste.

