Koniecznie dodaj do racuchów. Tak samo pyszne, ale dużo zdrowsze

Karolina Woźniak

Racuchy z płatków owsianych to prosty sposób na urozmaicenie codziennego menu bez rewolucji w kuchni. Robi się je z kilku podstawowych składników, a do tego są na tyle uniwersalne, że sprawdzą się nie tylko na śniadanie, ale też na lekki obiad czy kolację. Dzięki nieoczywistemu dodatkowi mają więcej błonnika niż tradycyjne racuchy i można je przygotować nie tylko na patelni, ale również w piekarniku lub air fryerze.