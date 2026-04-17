Kotleciki ziemniaczane Wachowicz. "Robotę" robi zaskakująca wkładka

Ewa Wachowicz

Szybkie dania to coś, co lubimy wszyscy. A jeśli jeszcze mają w sobie ten niepowtarzalny domowy "sznyt", to już lepiej być nie może. Takie właśnie są te kotleciki - kolejny zaskakujący przepis Ewy Wachowicz. Spróbujcie.

Kotleciki ziemniaczane z przepisu Ewy Wachowicz. "Robotę" robi zaskakująca wkładka - nadziewane są kaszanką.
Kotlety ziemniaczane Ewy Wachowicz

Składniki:

  • ½ kg ziemniaków
  • ½ szklanki mąki ziemniaczanej
  • 1 jajko
  • sól
  • 1 mała cebula
  • 1 łyżeczka smalcu
  • 300 g kaszanki
  • pieprz
  • jajko do panierowania
  • płatki kukurydziane lub bułka tarta
  • smalec, olej lub masło klarowane do smażenia

Do podania:

  • jajka poszetowe

Opis przygotowania:

  1. Smalec rozgrzać na patelni i zeszklić na nim posiekaną cebulę.
  2. Dodać kaszankę i dobrze podsmażyć. W razie potrzeby przyprawić do smaku solą i pieprzem.
  3. Ziemniaki obrać i ugotować.
  4. Odcedzić, wystudzić i przecisnąć przez praskę.
  5. Dodać mąkę ziemniaczaną oraz jajko i dokładnie wyrobić.
  6. Uformować sznycle wkładając do środka trochę kaszanki (najlepiej wziąć porcję masy, rozpłaszczyć, nałożyć farsz, przykryć drugim kawałkiem i skleić).
  7. Opanierować w jajku i bułce tartej lub pokruszonych płatkach kukurydzianych.
  8. Usmażyć na oleju lub klarowanym maśle.
  9. Podawać z jajkiem poszetowym.

