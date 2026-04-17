Kotleciki ziemniaczane Wachowicz. "Robotę" robi zaskakująca wkładka
Szybkie dania to coś, co lubimy wszyscy. A jeśli jeszcze mają w sobie ten niepowtarzalny domowy "sznyt", to już lepiej być nie może. Takie właśnie są te kotleciki - kolejny zaskakujący przepis Ewy Wachowicz. Spróbujcie.
Kotlety ziemniaczane Ewy Wachowicz
Składniki:
- ½ kg ziemniaków
- ½ szklanki mąki ziemniaczanej
- 1 jajko
- sól
- 1 mała cebula
- 1 łyżeczka smalcu
- 300 g kaszanki
- pieprz
- jajko do panierowania
- płatki kukurydziane lub bułka tarta
- smalec, olej lub masło klarowane do smażenia
Do podania:
- jajka poszetowe
Opis przygotowania:
- Smalec rozgrzać na patelni i zeszklić na nim posiekaną cebulę.
- Dodać kaszankę i dobrze podsmażyć. W razie potrzeby przyprawić do smaku solą i pieprzem.
- Ziemniaki obrać i ugotować.
- Odcedzić, wystudzić i przecisnąć przez praskę.
- Dodać mąkę ziemniaczaną oraz jajko i dokładnie wyrobić.
- Uformować sznycle wkładając do środka trochę kaszanki (najlepiej wziąć porcję masy, rozpłaszczyć, nałożyć farsz, przykryć drugim kawałkiem i skleić).
- Opanierować w jajku i bułce tartej lub pokruszonych płatkach kukurydzianych.
- Usmażyć na oleju lub klarowanym maśle.
- Podawać z jajkiem poszetowym.
Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl