Kotlety Herkulesa są obiadowym hitem. Już nigdy nie zrobisz tradycyjnych
Kotlety schabowe czy drobiowe w polskich domach przyrządzane są bardzo często. Chrupiąca panierka, pod którą kryje się soczyste i kruche mięso to smak przez wielu wprost uwielbiany. Jeśli znudziły ci się już te klasyczne, proponujemy przyrządzenie ich w nieco innym, ale jakże wyśmienitym wydaniu. Kotlety Herkulesa pozytywnie zaskoczą cię smakiem i łatwością przygotowania. Zarówno domownicy jak i goście będą zachwyceni.
Kotlety uwielbiane przez Polaków
Gdy brakuje pomysłów na obiad, pierwsze na myśl nasuwają się zazwyczaj kotlety. Nie dość, że świetnie smakują - zarówno dorosłym jak i dzieciom, to robi się je naprawdę prosto. Zrobione z chudego mięsa i upieczone w piekarniku mogą być ponadto spożywane nawet w czasie odchudzania. Dla tych, którzy lubią eksperymentować w kuchni i szukają pomysłu na nowy wariant tradycyjnych kotletów, mamy idealny przepis. Wasze kubki smakowe je pokochają.
Kotlety Herkulesa - przepis
Kotlety Herkulesa to zmodyfikowana, ulepszona wersja tych tradycyjnych. Ich nazwę zaczerpnięto od greckiego półboga Herkulesa nie bez powodu - kojarzone są bowiem z siłą i wytrzymałością. Dlaczego warto je jeść? Z kilku względów - są pożywne, sycące, a zarazem lekkostrawne i bogate w białko. Możesz je więc sobie bez obaw serwować na diecie odchudzającej - pod warunkiem, że odpowiednio je przygotujesz i nie przesadzisz z ilością. Jak zrobić doskonałe w smaku i chrupiące kotlety Herkulesa? Przepis jest naprawdę bardzo prosty.
Składniki
- 500 g fileta z kurczaka
- 20 ml oliwy
- 10 ml sosu sojowego
- 10 g curry
- 5 ml octu balsamicznego
- Sól i pieprz
- bułka tarta do obtoczenia
- olej do smażenia
Sposób przygotowania:
- Mięso umyj, pokrój na plastry i pozbądź się włókien.
- Każdą część mięsa rozbij delikatnie tłuczkiem przez folię na cienki placek, dopraw solą i pieprzem.
- W misce wymieszaj oliwę, sos sojowy, curry oraz ocet balsamiczny - w powstałej marynacie umieść kawałki mięsa.
- Po wyjęciu z marynaty obtocz je w bułce tartej.
- Smaż kotlety na dobrze rozgrzanym oleju - po kilka minut z każdej strony.
- Jeśli chcesz zrobić kotlety w wersji mniej kalorycznej, polej je delikatnie olejem i upiecz w piekarniku lub frytownicy beztłuszczowej.
- Po usmażeniu połóż kotlety na chwilę na ręczniku papierowym, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.
Smacznego!