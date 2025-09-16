Gdy brakuje pomysłów na obiad, pierwsze na myśl nasuwają się zazwyczaj kotlety. Nie dość, że świetnie smakują - zarówno dorosłym jak i dzieciom, to robi się je naprawdę prosto. Zrobione z chudego mięsa i upieczone w piekarniku mogą być ponadto spożywane nawet w czasie odchudzania. Dla tych, którzy lubią eksperymentować w kuchni i szukają pomysłu na nowy wariant tradycyjnych kotletów, mamy idealny przepis. Wasze kubki smakowe je pokochają.

Kotlety Herkulesa to zmodyfikowana, ulepszona wersja tych tradycyjnych. Ich nazwę zaczerpnięto od greckiego półboga Herkulesa nie bez powodu - kojarzone są bowiem z siłą i wytrzymałością. Dlaczego warto je jeść? Z kilku względów - są pożywne, sycące, a zarazem lekkostrawne i bogate w białko. Możesz je więc sobie bez obaw serwować na diecie odchudzającej - pod warunkiem, że odpowiednio je przygotujesz i nie przesadzisz z ilością. Jak zrobić doskonałe w smaku i chrupiące kotlety Herkulesa? Przepis jest naprawdę bardzo prosty.