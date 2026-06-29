Dlaczego warto jeść kaszę gryczaną? To skarbnica witamin

Kasza gryczana uchodzi za jedną z najzdrowszych kasz na świecie. To doskonałe źródło białka (w 100 gramach kaszy gryczanej mamy go aż 13 gramów) oraz witamin i składników mineralnych. W 100 gramach tego produktu mamy 3,4 g tłuszczu oraz 343 kcal.

Kasza gryczana zawiera sporo magnezu (231 mg w 100g produktu) a także:

żelazo,

cynk,

potas,

mangan,

witaminy z grupy B,

witaminy E i K.

To także świetne źródło aminokwasów - według ekspertów, spożycie 100 gramów kaszy gryczanej pozwala zaspokoić dzienne zapotrzebowanie na aminokwasy egzogenne, czyli takie, których nie możemy sobie wyprodukować i musimy przyjąć je z pożywieniem.

Kasza gryczana, nawet ugotowana, ma też niski indeks glikemiczny, więc z powodzeniem mogą ją spożywać osoby będące na diecie lub chcące utrzymać wagę oraz dobrą formę. Zawiera cenne flawonoidy (głównie rutynę), czyli związki wykazujące działanie antyoksydacyjne. Badania wykazały, że regularne spożywanie kaszy gryczanej może zapobiegać rozwinięciu nadciśnienia tętniczego, chorób sercowo-naczyniowych, dyslipidemii oraz zmniejsza poziom glukozy we krwi.

Warto pamiętać, że gryka jest naturalnym produktem bezglutenowym, więc mogą po nią sięgać nawet osoby chore na celiakię czy ograniczające gluten. Jest też całkowicie bezpieczna dla cukrzyków.

Kaszę gryczaną spożywamy najczęściej z dodatkiem warzyw czy sosów, ale możemy z niej również przygotować lekkie, pyszne i niskokaloryczne kotlety. Oto prosty przepis, który zachwyci rodzinę i gości.

Kotlety z kaszy gryczanej to lekkie i zdrowe danie 123RF/PICSEL

Przepis na pyszne kotlety z kaszy gryczanej. Możesz jeść nawet na diecie

Składniki:

kasza gryczana - 2 szklanki,

cebula,

dwa jajka

twaróg - 250 gram,

sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:

1. Kaszę gryczaną ugotuj na sypko. Cebulę pokrój i podsmaż na złoty kolor.

2. Połowę kaszy gryczanej zmiel z serem, a do uzyskanej masy dodaj cebulę, pozostałą cześć kaszy i jajka. Całość dokładnie wymieszaj.

3. Uformuj kotleciki, obtocz je w bułce i smaż na gorącym tłuszczu. Podawaj solo lub z warzywną sałatką.

Smacznego!

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