Kruche ciasteczka. Quiz dla mistrzów kuchni i łasuchów

Katarzyna Adamczak

Oprac.: Katarzyna Adamczak

Nie ma chyba słodyczy, które równie często, jak kruche ciastka obchodziłby swoje święto. I nie chodzi tu o celebrację poprzez zajadanie się nimi. Kruche ciasto w różnej formie ma bowiem swoje święta kilka razy w roku. Jedno z nich wypada 9 lipca w Dzień Kruchego Ciastka z Cukrem. Jak celebrować tak pyszną okazję? Najlepiej z łakociami w dłoni, a jeśli nie masz ich pod ręką, to dla chwili relaksu zajrzyj do naszego słodkiego quizu.

Kruche maślane ciasteczka z marmoladą, w wiklinowym koszyku na papierze, z czerwonym nadzieniem pośrodku.
Kruche ciastka z marmoladąandreyzakharov123RF/PICSEL

9 lipca przypada Dzień Kruchego Ciastka z Cukrem (Sugar Cookie Day), jest to specyficzny rodzaj słodkiego wypieku, który pojawił się w XVIII wieku w Nazarecie. Jednak nie chodzi o miasto Jezusa (dziś znajdujące się w Izraelu), a o osadę w Pensylwanii w USA. W Nazarecie niemieccy protestanci zaczęli wypiekać kruche ciastka w kształcie zworników, które były symbolem drugiego stanu USA. Pensylwania zatwierdziła Konstytucję Stanów Zjednoczonych 12 grudnia 1787 roku, stając się tym samym drugim stanem USA, pierwszym było Delaware (7 grudnia 1787 roku).

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Wróćmy jednak do kruchych ciasteczek, które podobno pierwotnie nie były zjadane, ale służyły jako dekoracja. Gdy cukier jest drogim, a więc luksusowym towarem, trudno się spodziewać, by znalazł się w ciastkach prostego ludu. Z czasem jednak jego ceny stały się bardziej przystępne, a kruche ciasteczka z cukrem uznano za smakołyk, tak wielki, że doczekał się nawet własnego dnia.

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9 lipca to niejedyny dzień, gdy "świętują" kruche ciasteczka. Głośno robi się o nich także 6 stycznia w Międzynarodowym Dniu Kruchego Ciasta oraz 4 grudnia, gdy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ciasteczek. To jednak tylko umowne daty, a prawdziwa celebracja kruchych ciasteczek odbywa się w naszych domach, za każdym razem, gdy po nie sięgamy. Jeśli z różnych przyczyn nie możemy tego zrobić, niech w Dzień Kruchych Ciastek z Cukrem alternatywą będzie quiz poświęconym tym słodkim wypiekom.

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