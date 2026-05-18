Spis treści: Jak zrobić marynatę do żeberek w miodzie? Jak upiec żeberka, żeby były miękkie i soczyste? Przepis na pieczone żeberka z miodem Jakie dodatki pasują do żeberek w sosie miodowym?

Jak zrobić marynatę do żeberek w miodzie?

Podstawą miodowej marynaty do żeberek jest oczywiście miód. Powinien być on dobrej jakości, najlepiej o neutralnym smaku np. miód lipowy czy wielokwiatowy. Dobrze, gdy będzie miał płynną konsystencję, a nie skrystalizowaną. Ułatwi to dobre połączenie składników marynaty.

Słodki smak miodu jest jednak dość mdły, co dla mięsa niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem. Z tego powodu do miodowej marynaty dodaje się kwaśnego składnika. Może być to sok z cytryny lub ocet winny. Równoważy to smak miodu i dodaje nuty orzeźwienia.

Z kolei prawdziwym dopełnieniem miodowej marynaty są ostre składniki - musztarda i pieprz cayenne. To one pogłębiają smak mięsa i sprawiają, że żeberka w miodzie są tak wyjątkowe.

Składniki na marynatę do żeberek w miodzie:

4 łyżki miodu,

1 łyżki sosu sojowego,

1 łyżki musztardy,

4 ząbków czosnku,

2 łyżki oleju,

1 łyżeczka papryki słodkiej,

pół łyżeczki ostrej papryki,

pieprz,

odrobina soku z cytryny lub octu winnego.

Wszystkie składniki należy dokładnie wymieszać. Powstałą marynatą dokładnie natrzyj mięso i pozostaw w niej na kilka godzin, a najlepiej na całą dobę. Tak długie marynowanie pozwoli wszystkim smakom wniknąć do mięsa. Sprawi również, że mięso po upieczeniu będzie wyjątkowo kruche.

Jak upiec żeberka, żeby były miękkie i soczyste?

Pieczenie jest kolejnym elementem, który decyduje o sukcesie w przygotowaniu tego dania. To od niego zależy, czy mięso będzie kruche, ale soczyste, czy twarde i suche.

Przede wszystkim unikaj zbyt wysokiej temperatury na początku pieczenia. Pamiętaj, że mięso powinno być przykryte. Możesz piec je w rękawie lub naczyniu żaroodpornym. Jeśli zależy ci na spieczonej skórce, odsłoń żeberka na 30 minut przed końcem pieczenia.

Zamarynowane żeberka najlepiej piec w temperaturze 180 st. Celsjusza przez 1,5 godziny. Podczas pieczenia warto 2-3 razy przełożyć żeberka na drugą stronę i podlać je powstałym w naczyniu sosem. Na końcu po odsłonięciu mięsa warto posmarować je dodatkową warstwą marynaty. Dzięki temu karmelizujący się miód stworzy słodką glazurę na ich powierzchni.

Przepis na pieczone żeberka z miodem

Do przygotowania żeberek z miodem wybierz dobrej jakości, świeże mięso wieprzowe. Na obiad dla rodziny będziesz potrzebować:

ok. 1,5 kg żeberek,

2 średniej wielkości cebule,

marynatę według przepisu powyżej.

Wykonanie:

Żeberka umyj dokładnie i zamarynuj. Zostaw w lodówce na 24 h. Mięso przełóż do naczynia żaroodpornego wysmarowanego cienką warstwą oleju. Piecz przez 1 h w piekarniku nagrzanym do 180 st. Celsjusza. Po tym czasie odsłoń żeberka, posmaruj je marynatą i dodaj pokrojoną w piórka cebulę. Po 30 minutach pieczenia wyjmij żeberka z piekarnika.

Żeberka możesz piec także w rękawie. Wówczas cebulę włóż od razu do rękawa razem z mięsem.

Jakie dodatki pasują do żeberek w sosie miodowym?

Obiad z żeberkami w sosie miodowym posmakuje całej rodzinie. Oprócz mięsa pamiętaj o dodatkach, które perfekcyjnie dopełnią potrawę. Do żeberek możesz dodać bukiet pieczonych warzyw, frytki lub zapiekane ze skórką łódeczki ziemniaków i surówkę Colesław. Świetnie będzie pasowała także kiszona kapusta.

