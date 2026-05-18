Kruche mięso i miodowo-pikantny smak. Trzy najważniejsze składniki marynaty do żeberek
Pieczone żeberka w miodzie to danie polecane nie tylko na obiad, ale także na większe przyjęcia. Choć przepis nie jest skomplikowany, szczegóły decydują o tym, czy mięso będzie idealnie kruche, a jego smak doskonale wywarzony. Poznaj trzy kluczowe składniki marynaty, która sprawi, że żeberka będą smakowały jak z najlepszej knajpy.
Spis treści:
- Jak zrobić marynatę do żeberek w miodzie?
- Jak upiec żeberka, żeby były miękkie i soczyste?
- Przepis na pieczone żeberka z miodem
- Jakie dodatki pasują do żeberek w sosie miodowym?
Jak zrobić marynatę do żeberek w miodzie?
Podstawą miodowej marynaty do żeberek jest oczywiście miód. Powinien być on dobrej jakości, najlepiej o neutralnym smaku np. miód lipowy czy wielokwiatowy. Dobrze, gdy będzie miał płynną konsystencję, a nie skrystalizowaną. Ułatwi to dobre połączenie składników marynaty.
Słodki smak miodu jest jednak dość mdły, co dla mięsa niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem. Z tego powodu do miodowej marynaty dodaje się kwaśnego składnika. Może być to sok z cytryny lub ocet winny. Równoważy to smak miodu i dodaje nuty orzeźwienia.
Z kolei prawdziwym dopełnieniem miodowej marynaty są ostre składniki - musztarda i pieprz cayenne. To one pogłębiają smak mięsa i sprawiają, że żeberka w miodzie są tak wyjątkowe.
Składniki na marynatę do żeberek w miodzie:
- 4 łyżki miodu,
- 1 łyżki sosu sojowego,
- 1 łyżki musztardy,
- 4 ząbków czosnku,
- 2 łyżki oleju,
- 1 łyżeczka papryki słodkiej,
- pół łyżeczki ostrej papryki,
- pieprz,
- odrobina soku z cytryny lub octu winnego.
Wszystkie składniki należy dokładnie wymieszać. Powstałą marynatą dokładnie natrzyj mięso i pozostaw w niej na kilka godzin, a najlepiej na całą dobę. Tak długie marynowanie pozwoli wszystkim smakom wniknąć do mięsa. Sprawi również, że mięso po upieczeniu będzie wyjątkowo kruche.
Jak upiec żeberka, żeby były miękkie i soczyste?
Pieczenie jest kolejnym elementem, który decyduje o sukcesie w przygotowaniu tego dania. To od niego zależy, czy mięso będzie kruche, ale soczyste, czy twarde i suche.
Przede wszystkim unikaj zbyt wysokiej temperatury na początku pieczenia. Pamiętaj, że mięso powinno być przykryte. Możesz piec je w rękawie lub naczyniu żaroodpornym. Jeśli zależy ci na spieczonej skórce, odsłoń żeberka na 30 minut przed końcem pieczenia.
Zamarynowane żeberka najlepiej piec w temperaturze 180 st. Celsjusza przez 1,5 godziny. Podczas pieczenia warto 2-3 razy przełożyć żeberka na drugą stronę i podlać je powstałym w naczyniu sosem. Na końcu po odsłonięciu mięsa warto posmarować je dodatkową warstwą marynaty. Dzięki temu karmelizujący się miód stworzy słodką glazurę na ich powierzchni.
Przepis na pieczone żeberka z miodem
Do przygotowania żeberek z miodem wybierz dobrej jakości, świeże mięso wieprzowe. Na obiad dla rodziny będziesz potrzebować:
- ok. 1,5 kg żeberek,
- 2 średniej wielkości cebule,
- marynatę według przepisu powyżej.
Wykonanie:
- Żeberka umyj dokładnie i zamarynuj. Zostaw w lodówce na 24 h.
- Mięso przełóż do naczynia żaroodpornego wysmarowanego cienką warstwą oleju.
- Piecz przez 1 h w piekarniku nagrzanym do 180 st. Celsjusza. Po tym czasie odsłoń żeberka, posmaruj je marynatą i dodaj pokrojoną w piórka cebulę.
- Po 30 minutach pieczenia wyjmij żeberka z piekarnika.
Żeberka możesz piec także w rękawie. Wówczas cebulę włóż od razu do rękawa razem z mięsem.
Jakie dodatki pasują do żeberek w sosie miodowym?
Obiad z żeberkami w sosie miodowym posmakuje całej rodzinie. Oprócz mięsa pamiętaj o dodatkach, które perfekcyjnie dopełnią potrawę. Do żeberek możesz dodać bukiet pieczonych warzyw, frytki lub zapiekane ze skórką łódeczki ziemniaków i surówkę Colesław. Świetnie będzie pasowała także kiszona kapusta.