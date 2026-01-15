Kultowe ciasto z PRL-u idealne na karnawał. "Wypiek z kremem" podbije serca gości

Spis treści: Wuzetka: deser, który był hitem PRL-u Skąd nazwa "wuzetka"? Wuzetka: przepis na kultowy deser

Wuzetka: deser, który był hitem PRL-u

Hit PRL-u, który do dziś gości w kawiarniach, a od czasu do czasu wśród domowych wypieków. Wuzetka to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych i najbardziej lubianych w Polsce deserów. W maju 2023 roku trafiła na listę produktów tradycyjnych w woj. mazowieckim. Widnieje pod nazwą "ciastko W-Z (zwane też: WZ, torcik W-Z, WZK, wuzetka)". Zgodnie z opisem, torcik z biszkoptu w kolorze czekoladowego brązu ma kształt prostopadłościanu, a czasami i sześcianu o krawędzi o długości ok. 7 cm. Jest przełożony marmoladą i bitą śmietaną, a na wierzchu jest udekorowany czekoladową polewą i kleksem z bitej śmietany.

Wuzetka to jedno z najbardziej lubianych ciast w Polsce

Skąd nazwa "wuzetka"?

Teorii jest kilka. Jedna z nich mówi, że deser zawdzięcza nazwę warszawskiej trasie Wschód-Zachód, w skrócie W-Z, która była wówczas jedną z największych inwestycji realizowanych w Polsce Ludowej. Ciasto było ponoć podawane w kawiarni przy tej trasie i stąd nazwa. Inna hipoteza mówi, że nazwa pochodzi od skrótu WZK, który oznaczał "wypiek z czekoladą i kremem" lub "wypiek z kremem". Gospodynie z czasem zaczęły jednak skracać nazwę do WZ.

Wuzetka: przepis na kultowy deser

Składniki Składniki na biszkopt:

6 jajek,

120 g mąki pszennej,

200 g cukru,

60 g kakao,

60 g mąki ziemniaczanej,

40 g masła.

Składniki na krem:

800 ml śmietanki kremówki 36 proc.

3 łyżki cukru pudru,

2 łyżki żelatyny.

Składniki na polewę:

150 g śmietanki kremówki,

100 g gorzkiej czekolady,

1 łyżeczka żelatyny,

1 łyżka masła.

Dodatkowo:

200 g powideł śliwkowych lub kwaskowatego dżemu lub konfitury.

Sposób przygotowania:

Najpierw oddziel białka od żółtek. Białka ubij mikserem do uzyskania sztywnej piany. Dodaj porcjami cukier i przez cały czas ubijaj. Zmniejsz obroty miksera, a do ubitych białek dodaj żółtka. Potem zmieszaj mąkę pszenną i ziemniaczaną oraz kakao. Masło roztop i ostudź. Do ubitych jajek dodaj sypkie składniki w kilku turach, za każdym razem delikatnie mieszając, np. silikonową szpatułką. Pod koniec mieszania wlej rozpuszczone masło. Gotowe ciasto przełóż do prostokątnej blachy wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz przez około 30 minut w piekarniku nagrzanym do 160 stopni. Czas na krem. Schłodzoną śmietankę ubij na sztywną pianę, a następnie dodaj cukier puder, cały czas miksując. Gdy krem zgęstnieje, dodaj ostudzoną żelatyną (rozpuszczoną w 10 łyżkach gorącej wody). Upieczone ciasto wystudź i przekrój na dwie części. Dolny blat posmaruj dżemem i wyłóż masę śmietanową. Przykryj drugim blatem ciasta, lekko dociskając. Wyrównaj brzegi. Ostatni etap, czyli polewa: zagotuj w rondelku śmietankę. Dodaj połamaną na kawałki czekoladę i żelatynę - mieszaj do całkowitego rozpuszczenia. Dodaj masło. Ciepłą polewę wylej na ciasto i wyrównaj. Gotową wuzetkę włóż do lodówki na minimum dwie godziny. Przed podaniem pokrój w kwadraty i udekoruj bitą śmietaną.

Poznaj przepisy, które łączą smak i domowe ciepło

